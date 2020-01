Martina Aitolehti saapui punaiselle matolle tyrmäävässä käsintehdyssä iltapuvussa: ”Eihän tämä mikään jumppavaate ole”

Hyvinvointiyrittäjä Martina Aitolehti saapui juhlimaan Venla-gaalaan.

Perjantaina vietetään jälleen suomalaisten tv-sarjojen suurinta juhlailtaa, kun tv-alan ammattilaisia palkitaan Kultainen Venla -gaalassa.

Yksi punaisen maton säkenöivistä tähtivieraista on hyvinvointiyrittäjä ja televisiotähti Martina Aitolehti. Aitolehti on pukeutunut läpikuultavaan mustaan iltapukuun, joka on tehty käsin jokaista yksityiskohtaa myöten.

– Kaikki nämä pienet yksityiskohdat on tehty käsin, Martina kertoo IS:lle illan gaalapuvustaan.

Hyvinvointiyrittäjä ja televisiotähti Martina Aitolehti edusti tummassa läpikuultavassa iltapuvussa.

Martina kertoo, että vartalonmyötäinen tiukka mekko on myös mukava päällä.

– Eihän tämä mikään jumppavaate ole. Vaikka pitää olla näyttävä, asun pitää olla sellainen, että jaksan olla yhden pitkän illan korkkareissa ja pitkässä mekossa.

Martina Aitolehti luotsaa omaa hyvinvointialan bisnestä. Yrittäjyyden yhteensovittaminen vauhdikkaaseen arkeen ja urheilulliseen elämäntyyliin luo toisinaan omia haasteita.

– Yritän aina saada mun treenin tehtyä päivällä ennen kuin lapset tulee koulusta. Aikaisia aamuja ja organisointia, Martina kertoo.

Villiä juhlintaa ei kuitenkaan ole tiedossa illan aikana.

– Mulla on huomenna työpäivä, mutta fiiliksen mukaan.

Martina Aitolehti nähtiin Atlantin Yli -sarjan toisella kaudella. Reality on ehdolla parhaan Kilpailurealityn kategoriassa.

Kultainen Venla -gaalassa palkitaan vuoden 2019 tv-suosikkeja. Ilta-Sanomat seuraa gaalaa koko perjantai-illan ajan.