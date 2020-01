Suosikkijuontaja Alma Hätönen kohtasi todellisen pukupainajaisen – joutui etsimään uuden gaala-asun yhdessä päivässä: ”Ihan hirveä paniikki”

Radiokanava YleX:ltä tutuksi tullut juontaja Alma Hätönen säkenöi punaisella matolla mustassa olkaimettomassa iltapuvussa.

Tv-alan vuoden tärkein tapahtuma Kultainen Venla kokoaa Kansallisoopperan tiloihin huipputekijät näyttelijöistä juontajiin, ohjaajista käsikirjoittajiin, kuvaajista puvustajiin.

Radiokanava YleX:ltä tutuksi tullut juontaja Alma Hätönen saapui punaiselle matolle mustassa olkaimettomassa iltapuvussa. Asukokonaisuutta koristivat kultaiset yksityiskohdat.

Hätönen paljastaa upean kokonaisuuden olevan yhden päivän tuotos, sillä hänen alkuperäinen gaalapukunsa ei mahtunut naisen päälle.

– Ihan hirveä paniikki. Mä tilasin sellaisen kauniin mekon itselleni, mutta se ei mahtunut päälle. Kerättiin ihanien ihmisten kanssa tällainen lookki kasaan tänään, Alma kertoo IS:lle.

Alma Hätönen löysi uuden iltapuvun vain yhdessä päivässä.

Hätönen iloitsee paluustaan radion pariin, mutta kertoo painiskelevansa suorituspaineiden kanssa. Hätönen kertoo IS:lle käyvänsä terapiassa juttelemassa omasta jaksamisestaan.

– Tuntuu ihanalta palata radioon. Meillä on maailman paras aamushow. Eniten jännitti kello neljän herätykset, mutta sekin sujuu nyt, koska se taitaa olla mun luontainen rytmi, Alma naurahtaa.

– Täytyy pitää omista elämäntavoista huolta, koska aamuherääminen aiheuttaa keholle kovaa stressiä.

Hätönen on tullut suomalaisille tutuksi radiojuontajana. Hiljattain nainen on kuitenkin luonut uraa myös television puolella. Nainen on kilpaillut muun muassa Selviytyjissä ja Fort Boyard Suomi -ohjelmassa.

Kultainen Venla -gaalassa palkitaan vuoden 2019 tv-suosikkeja. Ilta-Sanomat seuraa gaalaa koko perjantai-illan ajan.