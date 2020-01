Leikkauspöydälle joutunut Arvi Lind teki paluun rakkaan kiekkoharrastuksensa pariin – jo 79-vuotias viihdeguru paahtaa kaukalossa jopa kolmesti viikossa

Polvileikkauksesta toipunut Arvi Lind on palannut rakkaan harrastuksensa pariin.

Suomen suosituimpiin tv-kasvoihin vuosikymmeniä kuuluneen Arvi Lindin, 79, tuttu hymy on tavallistakin leveämpi. Eikä ihme, sillä hän on saanut palata rakkaan harrastuksensa pariin. Sen on mahdollistanut vuosi sitten tehty polvileikkaus.

– Sain tekonivelen vasempaan polveen. Nivelrikon aiheuttamat säryt ovat hävinneet. Polvi on täysin terve, Arvi Lind iloitsee.

Omien kokemustensa pohjalta hän on valmis suosittelemaan tekonivelleikkausta.

– Niinhän sanotaankin, että tekonivelleikkaukseen kannattaa mennä niin pian kuin mahdollista. On turha kärsiä niitä särkyjä.

Lind pelasi 50 vuotta viihdealalla toimivien jääkiekkojoukkuessa Zoomissa ja sitä ennen SaiPassa, mutta joutui luopumaan pelaamisesta pari vuotta sitten polven nivelrikon takia. Nyt on ollut riemullista palata kaukaloon.

– Pääsen taas pelaamaan jääkiekkoa pari, kolmekin kertaa viikossa.

Lind kertoo käyttäneensä leikkauksen jälkeen pari viikkoa särkylääkettä. Polvea hoidettiin myös kryoterapialla, joka on ihon jäädytyshoitoa.

– Huippukylmähoitoa, jossa polveen puhallettiin sata-asteista pakkasta. Turvotus ja särky loppuivat ja haavasta tuli kaunis. Hoito on sen verran uutta, että lääkäritkään eivät oikein ymmärrä suosia sitä.

Parin kuukauden kuluttua leikkauksesta Lind aloitti kuntouttavan vesijuoksun. Viime kesänä hän kävellä viipotti jo täyttä päätä.

Rakastettu kansansuosikki nähdään pienessä roolissa syksyllä ensi-iltansa saavassa elokuvassa Risto Räppääjä ja väärä Vincent. Kun kuuden lapsen isoisä kävi pojanpoikansa kanssa elokuvissa, tulevan uutuuden ennakkomainokset pyörivät jo.

– Pojanpoika yllättyi niin kovasti nähdessään minut valkokankaalla, että hihkaisi lujaa vaari, Arvi nauraa.

Lind on tehnyt aiemmin yhteistyötä Apulannan kanssa, joten Sipe Santapukilta kävi kutsu torstai-iltana Lahteen Sibeliustaloon sinfoniansa Ukkonen kantaesitykseen.