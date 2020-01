Hyvästit musiikkiuralle? Suosikkiräppäri Cardi B pamautti ilmoille todellisen yllätyksen – haaveilee urasta politiikan parissa

Rap-artisti Cardi B on yksi tämän hetken kuumimpia musiikkimaailman tähtiä.

Musiikkimaailman yksi kirkkaimmista tähdistä Cardi B suunnittelee loikkaavansa politiikkaan.

Provokatiivisesta tyylistään tunnettu amerikkalaisräppäri Cardi B, 27, on sosiaalisessa mediassa kertonut yllättävistä urahaaveistaan.

Muusikko kertoi sosiaalisessa mediassa, että hän haluaisi tulevaisuudessa pyrkiä Yhdysvaltain politiikkaan.

– Luulen, että haluaisin olla poliitikko. Rakastan hallitusta, vaikka en olekaan samaa mieltä sen kanssa, Cardi B twiittasi.

Seuraavassa päivityksessä muusikko pohdiskeli, että hän voisi palata muutamaksi vuodeksi koulun penkille poliittisen uransa vuoksi.

– Minusta tuntuu, että jos menisin takaisin kouluun ja keskittyisin, voisin olla osa kongressia. Minulla on niin paljon ideoita, jotka käyvät järkeen. Tarvitsen vain muutaman vuoden koulussa ja voin sekoittaa pakkaa, tähti kirjoittaa Twitterissä.

Cardi B:n oli tarkoitus esiintyä viime vuonna Suomessa Flow-festivaaleilla, mutta hän perui konserttinsa.

27-vuotias Cardi B on yksi maailman tunnetuimpia ja parhaiten tienaavia räppäreitä. Hän on naimisissa niin ikään räppärinä tunnetun Offsetin kanssa. Offset tunnetaan menestyneen rap-trio Migosin jäsenenä.

Pariskunnan rakkaustarinassa on ollut ylä- ja alamäkiä, mutta tällä hetkellä he ovat onnellisesti yhdessä. Parilla on myös yksi lapsi, vuonna 2018 syntynyt tytär Kulture.

Myös Cardi B:n oma historia on melko vaiherikas. Ennen räppärin uraansa nainen työskenteli strippiklubilla ja supermarketissa. Hän on kertonut yhdysvaltalaismedioille joutuneensa työskentelemään tienatakseen rahaa koulua varten ja paetakseen köyhyyttä ja väkivaltaista parisuhdettaan.