Krista Kosonen ja Laura Birn ovat ystäviä, vaikka kilpailevat usein samoista rooleista: ”Olisi vaikeaa iloita Lauran puolesta, jos hän olisi p*ska näyttelijä”

Krista Kosonen ja Laura Birn ovat tottuneet kilpailemaan samoista rooleista, mutta se on vain vahvistanut heidän ystävyyttään. Äitiys toi naisten väleihin uuden syvemmän ulottuvuuden.

Krista Kosonen, 36, muistaa elävästi sen hetken, kun hän parikymppisenä teatteriopiskelijana kirjoitti Charlie Chaplin -muistikirjaansa seuraavan tekstin:

”Olen niin onnellinen. Tulen olemaan ikuisesti onnellinen, jos saan tehdä yhdenkin teatteriesityksen vuodessa, silloin olen ammattinäyttelijä.”

– Onhan tämä unelmani aivan moninkertaistunut. Sitä aina muistutan itselleni, jos olen sortumassa valittamaan jostain asiasta, Krista sanoo.

Vieressä sohvalla istuva kollega ja hyvä ystävä Laura Birn, 38, kuuntelee hymyillen. Kososen ja Birnin tähdittämän Helene-elokuvan lehdistönäytös on juuri päättynyt ja haastattelun lomassa ystävykset nauttivat sushilounaastaan. Pian tiedottaja tuo kaksikolle kahvit: Kristalle mustana, Lauralle kauramaidon kera.

– Tunnistan tuon tunteen. Aluksi oli haave siitä, että voi kun saisin vaan näytellä, ja koulun kellarissa tehdyt esitykset olivat kaikki kaikessa. Työn elintärkeys on edelleen säilynyt, mutta unelmat vain avartuvat jatkuvasti, Laura kuvailee.

Kaksikko näyttelee hyviä ystävyksiä myös taiteilija Helene Schjerfbeckistä kertovassa Helene-elokuvassa. Kristan miehen Antti J. Jokisen ohjaamassa elokuvassa Laura nähdään pääroolissa Schjerfbeckinä, Krista puolestaan näyttelee Helenen rakasta ystävää naisasianaista Helena Westermarckia.

Kosonen ja Birn ovat opiskelleet näyttelijöiksi samoista opinahjoista: ensin Kallion lukiosta ja sitten Teatterikorkeakoulusta. Vaikka naiset tiesivät toisensa entuudestaan, syvä ystävyys syttyi vasta vuonna 2012 Puhdistus-elokuvan myötä, kun he näyttelivät siskoksia.

Molemmat purskahtavat nauruun ja alkavat kaivella muistinsa sopukoita, kun heiltä kysyy heidän ensikohtaamisestaan.

– Vai että ensikohtaaminen! Ei se kai sitten ollut niin vaikuttava, kun ei heti mieleen tule, Krista nauraa ja alkaa heti perään muistella:

– Mutta hei oikeasti muistan, että Kallion lukion seinällä oli teatteriesityksen juliste. Mietin silloin, kuinka ihanan näköinen Laura oli siinä kuvassa. Olin itse teini-ikäisenä hyvin kömpelö ja Laura oli makea, pieni ja vaalea.

Lauran ensimmäinen muisto Kristasta on teatterikorkeakoulun ajoilta.

– Kävelimme kanssasi Porthaninkadulla ja meillä oli meneillään jokin vakava keskustelu. Muistan ajatelleeni, että Krista oli tosi älykäs. Enää minulla ei ole mitään muistikuvaa, mistä keskustelimme, Laura nauraa.

– Okei, eli Laura vakuutti minut ulkonäöllään, mutta minä vakuutin Lauran älyllä, Krista heittää ja molemmat purskahtavat nauruun.

Puhdistuksen kuvauksissa kaksikko huomasi pian, että heitä yhdisti samankaltainen kunnianhimoinen suhtautuminen työhön. Molemmat tahtoivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, mutta suhtautuivat ammattiinsa myös nöyrästi kunnioittaen. Luonteeltaan Kosonen ja Birn ovat erilaisia. Krista on räiskyvä hölösuu, Laura on hillitympi ja suhtautuu asioihin rauhallisemmin. Näistä piirteistä he ovat oppineet toisiltaan.

– Arvostan sitä, että Laura on hirveän kiltti ihminen, mutta ei yhtään niin kiltti kuin voisi olettaa. Laura on mielenkiintoinen sekoitus, sillä hän on myös todella päämäärätietoinen ja kunnianhimoinen.

Laura puolestaan kuvailee Kristan tuovan elämäänsä suuren määrän riemua ja naurua.

– Ihailen Kristassa sitä, että hän on niin utelias ja innostuu helposti monista asioista. Elämä seuraa Kristaa ja Krista tuo aina tosi paljon elämää paikalle mukanaan. Se on ihanaa.

Vertaistukea naiset ovat saaneet toisistaan myös äitiyden myötä. Molempien lapset ovat syntyneet vuonna 2015. Äitiyden he kokevat tuoneen vain hyvää uralleen.

– Ajattelen, että kaikki eletty elämä tekee näyttelijästä kiinnostavamman. Yksi elämäni suurimpia mullistuksia on ollut vanhemmaksi tuleminen, siksi ajattelen äitiyden olevan pelkästään etu tässä ammatissa, Laura pohtii ja lisää:

– Äitiyden myötä elämääni on tullut tosi paljon enemmän naurua, mutta samalla tosi paljon enemmän pelkoa. Toki lapsen myötä aikataulujen säätäminen on lisääntynyt.

Krista kokee myös säädön määrän lisääntyneen, mutta freelancerina hän on tottunut repaleiseen aikatauluttamiseen.

– Emmehän me ole yksin lapsiamme hoitamassa. Meillä molemmilla on modernit, ihanat puolisot, jotka tekevät kaikkensa, jotta saamme tavoitella unelmiamme. Se on suuri asia, Krista kiittelee.

Molemmat ovat sitä mieltä, että läheisten tuki on äärimmäisen tärkeää uraa ja äitiyttä yhdistäessä.

– No eihän siitä tulisi mitään, jos läheiset eivät tukisi. Uran luominen olisi ihan täysi mahdottomuus, Krista puuskahtaa Lauran nyökyttäessä vierellä.

– Myös isovanhemmat ovat tässä tärkeässä roolissa. Meidän lähipiiristämme kukaan ei ole koskaan pyytänyt meitä luopumaan unelmistamme sen vuoksi, että olemme naisia tai äitejä. Se tuntuu absurdilta ja naurettavalta ajatukselta. Sen vuoksi tuntuukin hullulta, että olemme vielä niin lähellä sitä aikaa, jolloin tämä ei todellakaan ollut mikään itsestäänselvyys, Laura sanoo.

Molemmat kunnioittavat myös erilaisia valintoja, mutta heille on ollut aina itsestään selvää saada toteuttaa itseään.

– Tämä on varmaan jonkin sortin persoonakysymys. Ehkä jotkut naiset tahtovat olla enemmän kotona, mutta emme me. Luulen, että ympärilläni kaikki voivat hyvin, kun saan toteuttaa itseäni, Krista sanoo ja lisää:

– Meistä kumpikaan ei täysin hukkunut äitiyteen. Äitiys tuli osaksi jo kaikkea olemassa olevaa. Kyllähän äitiys tavallaan muuttaa kaiken, muttei sitten kuitenkaan mitään.

Laura ja Krista viettävät runsaasti myös vapaa-aikaa yhdessä. He nauttivat yhteisistä illanistujaisista ja ulkomaanmatkoista, mutta useimmiten arkea vietetään yhdessä lasten kanssa.

– On todella kivaa, että myös lapsemme ovat niin hyviä kavereita keskenään. Aina kun näemme, lapsemme voivat pyöriä omissa oloissaan ja me Lauran kanssa olemme siinä samalla omissa oloissamme, Krista kuvailee.

– Aika paljon se on sellaista sohvalla istuskelua, Laura lisää.

– Meillä on Lauran kanssa aika samanlainen suhtautuminen äitiyteen, siksi voimme vapaasti puhua niin äitiyden iloista kuin raivoistakin, Krista toteaa.

Molemmat muistelevat lämmöllä pikkuvauva-aikaa ja millainen tuki ystävistä oli silloin. Naisten ystäväporukasta samaan aikaan raskaana oli seitsemän freelancer-näyttelijää ja lapset syntyivät puolen vuoden sisään.

– Jos joskus, niin silloin se vertaistuki oli mahtavaa. Silloin, kun oli raskaana ja myös silloin, kun vauvat olivat ihan pieniä. Näimme porukalla ja laitoimme pienet pötköt rinnakkain riviin loikoilemaan, Laura muistelee.

– Se oli mahtavaa: vauvat keskenään keskelle makoilemaan ja sitten söimme jotain safkaa ja otimme huikan skumppaa, Krista kuvailee.

Näkyvän ammatin myötä elämään on tullut myös julkisuus. Kosonen ja Birn myöntävät, että elämään julkisuuden henkilönä on ollut totuttelemista.

– Suhtautumiseni julkisuuteen muuttui huomattavasti rennommaksi siinä vaiheessa, kun teimme Kätilö-elokuvaa ja oli pressikiertue. Elokuvan nimi oli Kätilö ja olin raskaana ohjaajalle. Mietin, etten suuren vatsani kanssa voinut enää olla puhumatta mitään asiasta, Krista kuvailee nauraen.

Myös Laura kertoo rentoutuneensa, vaikka varsinkin uran alkuaikoina tietynlainen leimaaminen ärsytti häntä.

– Nuorempana minua häiritsi se, että minut usein haluttiin määritellä pelkästään herkäksi. En tunnistanut itseäni niistä haastatteluista, Laura sanoo.

Elokuva-ala on Suomessa pieni, joten Laura ja Krista kilpailevat usein keskenään samoista rooleista. He ovat tottuneet siihen uransa alkuajoista alkaen ja toteavat, ettei kilpailu vaikuta heidän väleihinsä mitenkään. Päinvastoin he iloitsevat toisen puolesta, jos tämä saa roolin.

– Suoraan sanoen minun olisi vaikeaa iloita Lauran puolesta, jos hän olisi paska näyttelijä ja saisi roolit edestäni. Mutta kun toinen on niin helvetin hyvä, ei toisen puolesta iloitsemisessa ole mitään hankalaa, Krista sanoo.

– Kun iloitsee toisen menestyksestä, se luo myös uskoa itseensä ja siihen, että mitä vaan voi tapahtua, Laura kuvailee.

