Vauva-arki laittoi Rita Niemi-Mannisen tärkeysjärjestyksen uusiksi: ”Rasvaprosentin ei todellakaan tarvitse olla 10”

Rita Niemi-Manninen kannustaa pikkulasten vanhempia pitämään huolta kunnostaan.

Esikoisen syntymä mullisti Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen elämän tyystin. Vauhdikas pari oli saanut tulla ja mennä kuten haluaa, kunnes pikkuinen Donna pani elämänarvot kerralla sekaisin.

– Nelikymppisenä ehkä muutenkin ajattelee hieman eri tavalla kuin nuorempana. Olemme saaneet olla vapaita ja matkustaa, joten nyt Donna saa huomiomme kokonaan, Rita sanoo.

Liikunnallinen pariskunta on totutellut myös siihen, että kuntoiluhetket täytyy suunnitella entistä tarkemmin. Rita kertoo, että ensimmäiset puoli vuotta kuluivat pitkälti kotioloissa.

– Imetys sitoo äidin melko tiiviisti vauvaan kiinni. Toki siinä haluaakin olla.

Nyt Donna on seitsemän kuukauden ikäinen. Rita kokee olevansa onnekas, kun on voinut jatkaa hyvinvointiyrittäjän työtä myös vauva-aikana, vaikka se onkin vaatinut voimia.

– Nettivalmennusryhmät ovat pyörineet koko ajan, eli en ole ottanut töistä taukoa raskausaikana enkä Donnan syntymän jälkeen. Onneksi osan töistä voi tehdä kotona.

Entisenä arvokisatason urheilijana Rita arvostaa liikunnallista elämäntapaa. Hänen mukaansa urheilijan kroppa tavallaan tarvitsee tavallista enemmän treeniä, ja synnytyksen jälkeen hän halusikin jo kovasti päästä liikkumaan.

– Tunnen oman kehoni ja kaipasin sitä tunnetta, kun saan lihakset töihin. Tein kyllä aika pian synnytyksen jälkeen jumppaliikkeitä, MM-hopeaa aerobicista voittanut Niemi-Manninen sanoo.

Aktiiviurallaan Rita kertoo vaatineensa itseltään aina todella paljon. Nyt hän osaa jo ottaa rennommin, ja kehottaa muitakin tekemään samoin.

Rita Niemi-Manninen kannustaa jokaista treenaamaan tuntemustensa mukaan ja hylkäämään älyttömät dieetit.

– Arvot ovat muuttuneet niin, että rasvaprosentin ei todellakaan tarvitse olla 10. Mutta itsestään kannattaa pitää huolta, että jaksaa arjessa.

Rita muistuttaa äitejä myös tekemään, kuten heille itselleen sopii. Yhdelle voi sopia kovakin treeni läpi raskauden ja pian synnytyksen jälkeen. Toiselle raskaus ja synnytys saattavat olla rajujakin koettelemuksia.

– On erikoista, kun paljon treenaavia arvostellaan. Eiköhän jokainen tunne oman kehonsa. Eivät synnyttäneet naiset ole yhtenäinen joukko, jotka ovat samalla viivalla liikunnan suhteen.

Vaikka Ritan ja Akin yritys tarjoaa muun muassa Tehodieetti-nimistä kurssia, Rita sanoutuu irti pikakuureista.

Donnan syntymä muutti Rita Niemi-Mannisen arkea, mutta hän on löytänyt aikaa myös itselleen.

– Se on tarkoitettu auttamaan hyvien elämäntapojen alkuun. Säännöllisesti kunnollista ruokaa, kasviksia, kuituja, hivenaineita ja vitamiineja. Ei se sen kummempaa ole.

Hän kannustaa huolehtimaan, että kotona on hyviä välipaloja saatavilla ja syömään kunnollisen aamupalan.

– Itse käyn aika usein lounaspaikassa päivällä, koska siellä saa täysipainoisen aterian salaatteineen.

– Jos nyt joku on jo laihdutuskuurien kierteessä, neuvoisin lopettamaan älyttömät dieetit heti. Ei kannata pitää kiellettyjen ruokien listaa, koska on ihan OK syödä kunnolla.