MTV: Katariina Sourin isä kuoli Norjassa 74-vuotiaana

MTV:n mukaan Antti Kärkkäinen menehtyi Norjassa 10. tammikuuta.

Kirjailija-taiteilija Katariina Sourin isä, asianajaja Antti Kärkkäinen on kuollut. Kärkkäisen kuolemasta kertoi ensimmäisenä MTV 14. tammikuuta. Kärkkäinen oli kuollessaan 74-vuotias.

MTV kertoo, että Kärkkäinen menehtyi alzheimerin tautiin, joka hänellä todettiin useita vuosia sitten. MTV tavoitti Sourin kommentoimaan isänsä kuolemaa ja kirjailija kertoi osanneensa jo varautua pahimpaan.

– Kun kyseessä on alzheimerin tauti, niin pahin suru on tehty jo aikaisemmin, ja ehkä kuoleman kautta se yhteys palaa. Se ei ole samanlainen tragedia kuin muissa tilanteissa. Kun ihminen on ollut sairautensa vankina henkisesti vuosia, hänen mielensä ja myös persoona muuttuu. Nyt isä on enemmän minulle läsnä, kuin hän oli viimeiset elinvuodet, Souri kertoi MTV:lle keskiviikkona.

Kärkkäinen asui Norjassa, missä hän oli myös kuolinhetkellään 10. tammikuuta. Souri kertoikin MTV:lle, ettei hän saa isänsä tuhkia Norjasta Suomeen.

– En saa isäni tuhkia Suomeen. Pyrimme järjestämään Kiuruvedelle muistotilaisuuden, minne hän olisi halunnut tulla haudatuksi, vaikka tuhkat ovatkin Norjassa, Souri kertoi.

Katariina Souri kertoi isänsä menehtyneen alzheimerin tautiin, joka hänellä diagnosoitiin vuosia sitten.

Souri täytti lokakuussa 50 vuotta. Tuolloin hän kertoi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa olevansa juuri lähdössä isänsä luo Pohjois-Norjaan.

– Hieman jännittää se, tunnistaako hän enää minua. Isäni nimittäin sairastaa alzheimeria, Souri kertoi tuolloin.

Souri myös totesi tuolloin, että Pohjois-Norjan jylhät maisemat ja Jäämeri ovat tehneet häneen lähtemättömän vaikutuksen.

– Haluan elämääni yhä enemmän ja enemmän hiljaisuutta ja rauhaa. Toiveissani onkin, että voisin jonakin päivänä ostaa pienen mökin Jäämeren rannalta, hän kertoi haaveistaan.

Katariina Souri tuli julkisuuteen ryminällä poseerattuaan Playboyssa joulukuun Playmatena vuonna 1988. Helsingissä syntyneestä, mutta Hyvinkäällä lapsuutensa viettäneestä nuoresta naisesta tuli hetkessä yksi Suomen seuratuimmista henkilöistä.

Nykyisin kirjailijana ja taiteilijana tunnettu Souri julkaisi esikoisromaaninsa Minä ja Morrison vuonna 1999. Aiemmin Kata Kärkkäisenä tunnettu nainen vaihtoi nimensä Katariina Souriksi vuonna 2010. Souri on hänen äitinsä tyttönimi.