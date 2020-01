Krista Kosonen ja Laura Birn pitävät kiinni oikeuksistaan elokuva-alalla: ”On tärkeää saada vähintään saman verran palkkaa kuin miesnäyttelijä”

Laura Birn ja Krista Kosonen pitävät oikeuksistaan kiinni.

Laura Birnilla ja Krista Kososella on myös pitkään ollut sama agentti Laura Munsterhjelm. Näyttelijät kiittelevät Munsterhjelmiä siitä, että tämä pitää tiukasti kiinni heidän oikeuksistaan, mitä tulee esimerkiksi työehtoihin ja palkkaukseen.

– Koska elokuva-alalla ei ole olemassa työehtosopimusta, on oikeuksista taistelu ikuinen asia, Krista toteaa.

Suurena epäkohtana hän pitää myös elokuva-alalla edelleen vallitsevaa epätasa-arvoa naisten ja miesten palkoissa.

– Minulla ja Laurallahan on nykyään hyvä asema. Muistan kuitenkin, kun kirjoitin ensimmäisiä työsopimuksiani näyttelijänä ilman agenttia. Silloin minulle sanottiin Näyttelijäliitosta, että: ”Muista, että miehelle tarjotaan aina parempaa palkkaa oli hänellä kokemusta tai ei.” Minua suututti se niin paljon, Krista kertoo.

– Ja tiedän nykyäänkin pariskuntia, jotka ovat näytelleet samassa elokuvassa ja miehelle on tarjottu parempaa päiväpalkkaa, vaikka naisen elokuvat ovat keränneet enemmän katsojia, Krista kummeksuu.

Krista kertoo itse olleensa todella tarkka palkastaan heti uransa alkuajoista alkaen.

– Minulle on tärkeää saada vähintään saman verran tai enemmän palkkaa elokuvista kuin miesnäyttelijä. Toki riippuen siitä, kuinka suuri roolini on ja mikä on oman pärstäni markkina-arvo elokuvalle.

Myös Laura toteaa, että monet muut asiat voivat vaikuttaa palkkaukseen, mutta sukupuolen ei missään nimessä pitäisi olla yksi niistä.

– Agenttimme ei todellakaan suostu mihinkään tällaiseen, että joku mies saisi vain sen takia enemmän palkkaa, koska hän on mies, Laura toteaa.