Adelen henkilökohtainen valmentaja paljastaa nyt rajun dieetin, jolla supertähti hoikistui liki tunnistamattomaksi

Itseään ’kehovelhoksi’ tituleeraava julkkisvalmentaja Camila Goodis kertoo, että Adelen muodonmuutoksen takana on äärimmäinen ruokavalio ja päivittäinen kuntoilu.

Pitkää hiljaiseloa viettänyt brittimuusikko Adele, 31, on kiinnittänyt niin faniensa kuin myös median huomion huomattavasti muuttuneella ulkonäöllään.

Hiljattain The Sun julkaisi kuvia Karibialla lomailevasta laulajatähdestä ja kuvissa huomattavasti hoikistunut Adele näytti silmin nähden nauttivan ajastaan paratiisisaarella.

Nyt supertähden entinen henkilökohtainen valmentaja on paljastanut yksityiskohtia hurjasta dieetista, jota Adele noudatti kuntoprojektinsa aikana.

Itseään ’kehovelhoksi’ tituleeraavaa brazilialainen julkkisvalmentaja Camila Goodis kertoi Lorraine Kelly -ohjelmassa Adelen omaksuneen tiukan ruokavalion ja säännöllisen kuntoilun osaksi päivittäisia rutiinejaan.

Los Angelesissa toimiva henkilökohtainen valmentaja paljasti, että Adelen kehossa tapahtuvat muutokset johtuvat suurelta osin hänen kaloriensaannin huomattavasta vähenemisestä. Naisille suositeltu päiväkohtainen kalorimäärä on noin 2 000 kaloria – tämä määrä puolitettiin supertähden tiukalla dieetillä.

Tältä Adele näytti vielä muutamia vuosia sitten.

– Hän urheilee, mutta 90 prosenttia muutoksesta johtuu dieetistä, Goodis kertoi haastattelussa.

– Se on hyvä ruokavalio painon pudottamiseen. Ensimmäinen viikko on intensiivinen, vihreitä mehuja ja vain 1 000 kaloria. Hän ei näytä liian hoikalta – hän näyttää upealta, Goodis jatkoi.

Camila Goodis esiteltiin Adelelle Robbie Williamsin vaimon Aydan kautta ja valmentaja piti tähdille jopa yhteisen treenin entisen Take That -tähden Los Angelesin kartanossa. Goodisin sivuilta selviää, että hän on valmennuksissaan erikoistunut erilaisiin pilates- ja voimaharjoitteluharjoituksiin.

Paluu parrasvaloihin?

Jo neljä vuotta on vierähtänyt siitä, kun Adele julkaisi viimeksi uutta musiikkia. Muun muassa Rolling In The Deep, Skyfall ja Hello -hiteistään tuttu artisti on viimeisimmät vuodet elänyt varsin piilossa parrasvaloilta.

Adele ilmoitti kesäkuussa 2017 jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle keikkatauolle. Hän kertoi asiasta pitkän maailmankiertueensa päätteeksi. Vuosi 2017 oli Adelelle menestyksekäs, sillä hän pokkasi Grammy-gaalassa kaikkiaan viisi palkintoa voittaen jokaisen kategorian, jossa oli ehdolla.

Laulajatähti Adele jäi kaksi vuotta sitten määrittelemättömän mittaiselle tauolle.

Vaikka Adele on syksyn mittaan tehnyt paluuta julkisuuteen, ei nainen ole paljastanut juuri mitään tulevaisuudensuunnitelmistaan. Vaikka Adelen viimeisimmän albumin ilmestymisestä on ehtinyt kulua yli neljä vuotta, ei naisen seuraavasta albumista edelleenkään tiedetä mitään.

Adele on voittanut urallaan useita palkintoja, mukaan lukien 15 Grammy-palkintoa. Billboard on nimennyt Adelen kolmesti vuoden artistiksi ja naisen palkintokaapista löytyy myös Oscar- sekä Golden Globe -palkinnot. Ne hänelle toi James Bond -elokuvaa varten sävelletty Skyfall-kappale.