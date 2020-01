Tässä ovat elokuvataivaan kirkkaimmat nousevat tähdet: kuubalaiskaunotar Ana de Armas nähdään seuraavassa James Bondissa, Liu Yifei puolestaan Mulanissa

Ilta-Sanomat esittelee seitsemän tämän vuoden kirkkainta nousevaa elokuvatähteä.

Ana de Armas

Vihreäsilmäinen kuubalaiskaunotar Ana de Armas herätti ensikerran huomiota Keanu Reevesin pirullisena yövieraana kauhuelokuvassa Knock Knock. Isompi askel kohti valkokankaan tähtikarttaa oli Blade Runner 2049:n rooli Ryan Goslingin tekoälyllä varustettuna hologrammityttöystävänä.

De Armas oli jo Golden Globe -ehdokkaana kotihoitajattaren roolistaan jännärikomediassa Veitset esiin. Mutta se on vasta alkusoittoa hänen sensaatiomaiselle alkavalle vuodelleen. Lähiaikoina lumoava tummaverikkö ampaisee tähtiin peräti viiden elokuvan keskeisessä osassa.

Ana De Armas helmikuussa 2019.

Huhtikuussa de Armas nähdään Daniel Craigin rinnalla kevään odotetuimmassa elokuvassa 007 No Time to Die. Hän esittää James Bondin kanssa tiivistä – mahdollisesti jopa intiimiä – yhteistyötä tekevää CIA:n agenttia. Tiettävästi hän oli Craigin henkilökohtainen valinta rooliin.

Ana de Armas nähdään keväällä uudessa Bond-elokuvassa 007 No Time to Die. Yksi läpimurtorooleista oli Ryan Goslingin rinnalla Blade Runner 2049 -elokuvassa.

Marraskuussa lumoava de Armas tähdittää Ben Affleckin kanssa Adrian Lynen ohjaamaa eroottista jännäriä Deep Water. Vuoden lopulla ehtinee ensi-iltaan myös Joyce Carol Oatesin romaaniin pohjautuva Blonde, jonka pääosassa de Armas esittää itseään Marilyn Monroeta.

Ana De Armas vuonna 2017.

Lisäksi de Armas on jo purkittanut Sergio-nimisen draaman sekä rikosjännärin The Night Clerk. Näiden tammi-helmikuussa julkaistavien leffojen mahdollisista Suomen ensi-illoista ei ole tietoa.

Florence Pugh

Oikeastaan englantilainen Florence Pugh (s. 1996) teki läpimurtonsa jo viime vuonna Ari Asterin omaperäisen kauhuelokuvan Midsommar – loputon yö pääosassa. Sitäkin ennen hän oli herättänyt huomiota väkevällä roolityöllään brittidraamassa Lady Macbeth. Mutta tänä vuonna hän nousee lupaavasta lahjakkuudesta kansainväliseksi tähdeksi.

Florence Pugh lokakuussa 2019.

Tammikuun lopulla saapuu valkokankaalle Greta Gerwigin ohjaama sovitus tyttökirjojen klassikosta Pikku naisia. Siinä Pugh esittää nelihenkisen sisarussarjan omapäistä Amy-kuopusta.

Huhtikuun lopulla Pugh palaa aivan toisenlaisessa roolissa. Hän esittää Scarlett Johanssonin rinnalla toista pääosaa Marvel Cinematic Universe -sarjan supersankariseikkailussa Black Widow.

Näillä elokuvilla pienikokoinen, mutta näyttelijänä väkivahva Pugh varmistaa paikkansa valkokankaan kirkkaimmassa tähtikaartissa.

Anya Taylor-Joy

Ei tarvitse ihmetellä, jos nimi ei kilauta kelloa. Ne, jotka sattuivat näkemään 1600-luvun Pohjois-Amerikkaan sijoittuvan kauhuelokuvan The Witch tai M. Night Shyamalanin ohjaamat jännärit Spilt ja Glass, muistavat Anya Taylor-Joyn suuret, säikähtäneet kauriinsilmät. Mutta vuoden lopulla myös hänen nimensä on tuttu jokaiselle elokuvia seuraavalle.

Anya Taylor-Joy

Brittiläis-argentiinalainen Taylor-Joy, jonka suonissa virtaa myös afrikkalais-espanjalaista verta, nähdään lähikuukausina kolmen ison leffan keskeisessä roolissa. Ensimmäisenä ehtii elokuvateattereihin Jane Austenin Emma-romaanin uusi sovitus, jonka nimiroolia hän esittää.

Huhtikuun alussa Taylor-Joy nähdään X-Men-sarjan päättävässä The New Mutants -elokuvassa, jonka tyylilaji on yhdistelmä kauhua ja supersankariseikkailua. Syksyllä tummasävyisiin tarinoihin mieltynyt tähti palaa vielä psykologisessa kauhuelokuvassa The Last Night in Soho.

Liu Yifei

Synnyinmaassaan Kiinassa Liu Yifei nousi jo 15-vuotiaana tv-tähdeksi. Parikymppisenä hänet tunnettiin kautta koko itäisen Aasian sekä elokuvien ja tv-sarjojen tähtenä että kaksi albumia levyttäneenä laulajana. Nyt hän on 32-vuotias ja astumassa globaaliksi supertähdeksi.

Liu Yifei

Se lopullinen askel elegantin kaunottaren maailmanvalloituksessa on Disney-studion maaliskuussa ensi-iltansa saava Mulan. Vuoden 1998 samannimiseen Disney-animaatioon pohjautuva historiallinen seikkailu kertoo neidosta, joka mieheksi naamioituneena värväytyy Kiinan keisarilliseen armeijaan ja nousee taistelussa kansakunnan sankariksi.

Disney-klassikoiden uusintaversioiden sarjaa jatkava Mulan on käytännössä vuorenvarma megahitti. Sitä ei estä edes Liun viimekesäinen twiitti, jossa hän otti kantaa Hongkongin mielenosoittajia vastaan. Lausunto herätti vihaisia vaatimuksia Mulanin vastaisesta boikotista, mutta kovin isoa lommoa Disney-sankarittaren sotisopaan ne tuskin aiheuttavat.

John David Washington

Me suomalaiset muistamme Spike Leen ohjaaman BlacKkKlansman-elokuvan Jasper Pääkkösen sivuroolista, mutta sen pääosasta nappasi Golden Gobe -ehdokkuuden John David Washington. Tänä vuonna Denzel ja Pauletta Washingtonin vanhin poika varmistaa paikkansa Hollywoodin tähtikartalla.

John David Washington BlacKkKlansman-elokuvan ensi-illassa heinäkuussa 2018.

Elokuvan nimi on Tenet eikä sen tarinasta tiedetä juuri mitään. Se kuitenkin tiedetään, että heinäkuussa ensi-iltansa saavasta leffasta tulee yksi vuoden tapauksista.

Tenet on ohjaaja-käsikirjoittaja Christopher Nolanin 11. elokuva. Hänen edelliset elokuvansa ovat voittaneet yhteensä kymmenen Oscaria, saaneet 34 Oscar-ehdokkuutta ja tuottaneet yli 4,7 miljardia dollaria.

On kaikki syyt olettaa, että Tenet jatkaa Nolanin ilmiömäistä hittiputkea. Luvassa on vakoilun ja aikamatkailun ympärille kiertyvä toimintajännäri, jonka rooleissa nähdään pääosaa esittävän Washingtonin ohella Robert Pattinson, Michael Caine ja Kenneth Branagh.

Henry Golding

Malesialais-brittiläinen Henry Golding teki elokuvadebyyttinsä kansainväliseksi hitiksi nousseessa romanttisessa komediassa Crazy Rich Asians. Hän esitti sen pääosassa ökyrikkaan singaporelaissuvun jälkeläistä, jonka amerikkalainen naisystävä ei tiedä mitään hänen taustastaan. Sittemmin hänet on nähty elokuvissa Missä on Emily? ja Last Christmas.

Henry Golding Cannesin elokuvafestivaaleilla toukokuussa 2019.

Tänä keväänä syötävän komeaksi luonnehdittu Golding irrottelee Matthew McConaugheyn, Colin Farrellin ja Hugh Grantin rinnalla Guy Ritchien toimintapitoisessa rikoselokuvassa The Gentlemen. Syksyllä hän palaa G.I. Joe -sarjaa jatkavan toimintajännärin Snake Eyes nimiroolissa. Sen jälkeen ovatkin kuvausvuorossa Crazy Rich Asians -elokuvan kaksi jatko-osaa.

Brian Tyree Henry

Näyttämöllä ja televisiossa alun toistakymmentä vuotta puurtanut ja pari Emmy-ehdokkuuttakin matkalla napannut Brian Tyree Henry on viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt huimat 12 elokuvaroolia. Niistä mehukkaimpia ovat gangsteripomon osa Widows-jännärissä ja miespäähenkilön ystävän rooli elokuvassa If Beale Street Could Talk.

Todellisen läpimurtonsa 37-vuotias amerikkalaisnäyttelijä tekee tänä vuonna kolmen elokuvan voimin. Toukokuussa hänet nähdään murhaa tutkivana rikospoliisina jännärissä Nainen ikkunassa. Loppuvuodesta hän tähdittää sekä Marvel-studion supersankariseikkailua The Eternals että hirviöfantasiaa Godzilla vs. Kong.

Brian Tyree Henry vuonna 2018.

Jos ei noilla leffoilla nousta tähtikaartiin, niin ei sitten millään.