Ohjaaja Antti J. Jokisen unelmat kävivät toteen Helene Schjerfbeckistä kertovan uutuuselokuvan myötä – kuvauspaikat kuin 1900-luvun Helsingistä

Antti J. Jokinen valmisteli Helene-uutuuselokuvaansa yli viiden vuoden ajan.

Ohjaaja Antti J. Jokinen on yhtä hymyä, sillä hänen suuret visionsa ovat juuri toteutuneet.

– Jo pienestä pitäen unelmanani on ollut tehdä Helene Schjerfbeckistä elokuva ja itse myös käsikirjoittaa se. Nyt Helene-elokuvan myötä sain kaksi kärpästä yhdellä iskulla, Jokinen sanoo uutuuselokuvansa lehdistötilaisuudessa Helsingissä.

Antti J. Jokisen ohjaama ja yhdessä Marko Leinon kanssa käsikirjoittama taiteilija Helene Schjerfbeckistä kertova elokuva saa ensi-iltansa tänään perjantaina. Helenen roolissa nähdään Laura Birn.

Muita elokuvan tähtiä ovat muun muassa Helenen rakastettuna Einarina nähtävä Johannes Holopainen sekä Helenen sydänystävää Helena Westermarckia näyttelevä Krista Kosonen.

Vaikka haave eli Jokisen mielessä pitkään, hän ei usko, että olisi pystynyt toteuttamaan unelmaansa aiemmin. Jokinen sanoo aiempien menestyselokuviensa Puhdistuksen (2012) ja Kätilön (2015) mahdollistaneen rahoituksen saamisen Helene-elokuvaan.

Laura Birn ja Johannes Holopainen näyttelevät Helenen ja Einarin rooleja.

Suomen elokuvasäätiön mukaan Helene-elokuvan budjetti on 2 290 500 euroa, ja elokuva on saanut säätiöltä 800 000 euron tuen. Helene lähtee valloittamaan myös kansainvälisiä valkokankaita ja Jokinen toivoo sille hyvää menestystä.

– On hauska nähdä, mitä elokuvan kanssa tapahtuu, koska Schjerfbeck on ollut nyt niin paljon esillä muun muassa Lontoossa pidetyn Royal Academy of Artsin näyttelyn vuoksi.

Jokinen valmisteli Helene-elokuvaa yli viiden vuoden ajan. Elokuvaa kuvattiin Helsingissä, Hyvinkäällä sekä Viron Paidessa ja Esnassa. Elokuva sijoittuu vuosiin 1915-1923, mikä asetti omat haasteensa ulkokuvauksille.

Jokinen kertoo olleensa työryhmänsä kanssa erittäin tarkka siitä, ettei kuviin vahingossakaan livahtaisi mitään nykyaikaista.

Vaikuttavissa ulkokuvissa nähdään muun muassa Esplanadin puistoa, Senaatintoria ja taidemuseo Ateneumin edustaa.

– Saimme esimerkiksi suljettua Senaatintorin ja Suomen Pankin edustan neljäksi päiväksi, vaikka samaan aikaan oli käynnissä hallitusneuvottelut, Jokinen kiittelee Helsingin kaupunkia.

– Raitiovaunut kyllä kulkivat, niiden kulkua ei saanut jostain syystä pysäytettyä, Jokinen naurahtaa ja jatkaa:

– Raitiovaunut ovat elokuvan tekemiselle haaste, koska ne menevät aina sieltä, missä pitäisi olla kamerat tai valot. Helsinki on raitiovaunujensa ansiosta harvinainen kaupunki ja ehkä sen vuoksi Helsingissä ei ole yhtään isoa kansainvälistä elokuvaa kuvattu.

Jokinen kertoo verranneensa kuvauspaikkoja tarkasti 1900-luvun alun valokuviin, jotta kaikki olisi mahdollisimman yhdenmukaista.

– Silti vielä, kun katsoimme elokuvan viimeistä kopioita, huomasimme, että kuviin oli jäänyt savupiippuja, joita tuolla aikakaudella ei ollut. Ja samoin yhteen pieneen kulmaan oli unohtunut liikennemerkki ja lamppu. Nämä piti tietokoneella poistaa.

Elokuva sijoittuu aikaan, jolloin Schjerfbeck eli unohdettuna taiteilijana iäkkään äitinsä kanssa maaseudulla. Hyvinkäällä sijainnutta kotitaloa ei enää ole olemassa ja Jokinen etsi sopivaa taloa Suomesta kolmen kuukauden ajan.

– Lopulta rakensimme Viroon talon, jonka annoimme vanhentua puoli vuotta ennen kuvausten aloitusta.

Helene Schjerfbeckiä on kuvattu rampana ja heikkona taiteilijana, joka eli hylättynä ja kärsineenä. Jokinen on tästä tulkinnasta eri mieltä ja kertoo taustatyötä tehdessään löytäneensä vahvan, hauskan ja rehellisen taiteilijan.

–Elokuvassa näkyy paljon samaa värikarttaa Schjerfbeckin tauluissa, Antti J. Jokinen kertoo.

– Elokuvan tekemistä hankaloitti se, että Helenestä on olemassa todella vähän haastatteluita tai valokuvia. Hän ei pitänyt siitä, että häntä valokuvattiin.

Jokinen kuvailee Helene-elokuvan olleen siinäkin mielessä erikoinen projekti, sillä hän oli päättänyt elokuvan roolituksen jo kauan ennen kuin mikään muu oli varmaa.

– Tässä elokuvassa ei ollut yhtään koekuvausta tai roolittajaa. Se oli todella harvinaista ja itselleni ensimmäinen kerta näin.

– Sekä Kristaa että Lauraa vanhennettiin rooleja varten noin kymmenen vuotta. Olen todella kiitollinen heille siitä, että he jaksoivat istua joka aamu 2–3 tuntia meikissä.

Jokinen kertoo kuvauksissa olleen lämmin ja luottavainen tunnelma, sillä kaikki tekijät olivat jo ennestään keskenään tuttuja.

– Siitä on suuri hyöty, ettei tarvitse joka kerta opiskella toista ihmistä uusiksi, sillä elokuvan tekeminen on sen verran hieno laji.

Helene elokuvateattereissa 17. tammikuuta.