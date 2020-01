Vuonna 2009 Nadya sai 8 lasta samaan aikaan ja herätti suunnatonta raivoa – ajautui pornotähdeksi ja katosi: näin Octomomilla menee nyt

Natalie ”Nadya” Suleman ponnahti julkisuuteen 2010-luvun lopulla jatkuvasti kohautelleena Octomomina ja katosi lopulta julkisuudesta täysin. Uusi elämä toi mukanaan monia muutoksia.

Vuonna 2008 Natalie ”Nadya” Sulemanin kohtuun istutettiin samanaikaisesti 12 alkiota hedelmöityshoitoihin erikoistuneen lääkärin toimesta. Lääkäri, Michael Kamrava nimeltään, oli sama, joka oli aiemmin istuttanut kaikki Nadyan kuusi aiempaa hedelmöityshoidoilla saatua lasta.

Määrä oli tuplasti yli samanaikaisesti istutettavien alkioiden laillisen maksimimäärän.

Kahdeksan istutetuista alkioista hedelmöittyi. Huimat 46 lääkäriä ja hoitajaa hääräsivät keisarinleikkauksessa, joka Nadyalle suoritettiin hänen 31. raskausviikollaan.

Nadyan kaikki kahdeksan lasta selviytyivät, kuusi poikaa ja kaksi tyttöä. Lääketieteellisenä ihmeenä pidetty raskaus ja keisarileikkaus tekivät hänestä äidin maailman ensimmäiselle kahdeksikolle, jotka selvisivät kaikki hengissä synnytyksestä.

Octomom lastensa kanssa, kun he olivat 7-vuotiaita.

Media kiinnostui Nadyasta, joka sai nopeasti lisänimen Octomom. Ihmetys vaihtui nopeasti raivoon, kun selvisi, että yksinhuoltajalla oli jo ennestään kuusi hedelmöityshoidoilla saatua lasta. Raivo lisääntyi entisestään, kun yhteensä 14 lapsen äidin Nadyan kerrottiin elättävän suurperheensä täysin yhteiskunnan tuilla.

Lehtiväitteiden mukaan Nadya käytti satoja tuhansia kauneusleikkauksiin näyttääkseen idoliltaan, Hollywood-tähti Angelina Jolielta. Samaan aikaan hän eli sosiaalituilla ja kehitteli mitä ihmeellisempiä mediatempauksia pysyäkseen pinnalla.

Nadya asteli kohuista kohuihin.

– Teeskentelin olevani feikki, karikatyyri jostain mitä en oikeasti ole. Tein niin, koska olin epätoivoinen ja vararikossa. Minun täytyi elättää perheeni, hän kertoi harvinaisessa haastattelussa New York Timesille vuonna 2018.

– Olen piileskellyt maailmalta koko elämäni.

Vuonna 2012 Nadyasta tehtiin lastensuojeluilmoitus, sillä perheen koti oli naisen kampaajan mukaan hirvittävässä kunnossa ja lasten elinolosuhteet ”kammottavat”. Ilmoitus ei kuitenkaan johtanut suurempiin toimenpiteisiin. Samana vuonna pintaan nousivat uutiset, joissa perheenäidin kerrottiin yrittäneen hankkia lisätienestejä olemalla mukana 2012 julkaistussa pornoelokuvassa. Lisäksi hän työskenteli stripparina.

Nadyan ura aikuisviihteen parissa herätti runsaasti paheksuntaa.

Octomom shokeerasi erilaisilla tempauksilla.

Vuonna 2014 hän puolestaan joutui syytteeseen ansiotulojensa valehtelemisesta viranomaisille. Los Angelesin syyttäjänviraston mukaan hän ei ollut ilmoittanut alkuperää noin 30 000 dollarin suuruisille tuloilleen. Ansiotulojen pimittämisen lisäksi Nadyaa syytettiin tukihakemusten väärentämisestä. Hänet tuomittiinkin yhdyskuntapalveluun ja sakkoihin.

Vuonna 2014 Nadya tuomittiin petoksesta.

2018 hän kertoi työskentelevänä ohjaajana, mutta sai edelleen valtiolta avustuksia perheensä elättämiseen.

– En koskaan halunnut tällaista huomiota, hän huokasi NYT:in haastattelussa.

– Minulla on traumaperäinen stressihäiriö kaikista toimittajista, jotka tulivat ovelleni. Otin kaiken vastaan ja päästin heidät sisään. Tiesin, että syöksyin kohti pimeyttä. Octomomille ei ollut jäljellä hyviä vaihtoehtoja. Tein ja sanoin mitä käskettiin, hän väitti.

Vuonna 2016 Nadya vieraili Good Morning America -ohjelmassa. Tuolloin hän kertoi hetkestä, jolloin päätti lopettaa lopullisesti työskentelyn pornoalalla. Hänen 10-vuotias tyttärensä oli laittanut jalkaansa äitinsä strippauskengät ja tepastellut ympäriinsä.

– Silloin sanoin, että olen ennemmin koditon ja asun pakettiautossa kaikkien lasteni kanssa kuin annan yhdenkään tyttäristäni ajatella, että he eivät ole minkään arvoisia ja joutuvat samalle polulle, Suleman kertoi ohjelmassa.

Octomom kuskaa lapsiaan pakettiautolla.

New York Timesin haastattelussa Octomom avautui myös fyysisistä ongelmistaan, jotka 14 lapsen saamisesta aiheutuivat.

– Selkäni on hajalla viimeisimmästä raskaudestani. Neljä viidestä lannenikamastani on revennyt ja ristiluuni on kärsinyt peruuttamatonta vauriota. Minulla on myös paljon neuropaattisia kipuja.

– En ole tuntenut oikean jalkani varpaita enää pitkään aikaan ja sormeni ovat jatkuvasti turrat. Kaikki vaivat johtuvat raskaudesta, kahdeksikosta.

Lisäksi Nadya kertoo kärsivänsä muun muassa endometrioosista ja migreeneistä. Hän ei kuitenkaan suostu syömään perinteisiä lääkkeitä – kipuihin auttaa paremmin hänen mielestään liikunta ja rukous.

– Olen vegaani, joka syö vain raakaruokaa. Reseptilääkkeet ovat mielestäni myrkkyä, hän tuumasi lisäten, että rokottaa lapsensa.

Nadya kertoi halunneensa lopettaa julkisen uransa jo aiemmin, mutta väitti hänen managerinsa kiristäneen häntä jatkamaan.

– Halusin lopettaa, mutta hän sanoi ilmiantavansa minut sosiaaliviranomaisille petoksesta. Annoin hänelle pankkitilini hallittavaksi, koska kaikki voimani menivät perheestäni huolehtimiseen. Hän väärensi shekkejä ainakin 60 000 dollarin edestä puolen vuoden aikana. Hän myi myös lehtijuttuja oikealle ja vasemmalle. Hän oli saalistaja, Octomom tilittää.

Vaiteliaasta medianäkyvyydestä huolimatta Nadya jakaa aktiivisesti lastensa kuvia Instagramissa. Hänellä on kuvapalvelussa huimat 119 000 seuraajaa.

26. tammikuuta Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jonah, Makai, Josiah, Jeremiah täyttävät 11 vuotta. Nadya kertoo lastensa tietävän kaiken hänen entisestä elämästään, myös menneisyydestään aikuisviihteen parissa.

– Puhumme kaikesta. He tietävät, sillä he kävivät kaiken läpi kanssani, Nadya sanoi.

– Oli valtava helpotus, kun sain olla jälleen oma itseni. Se oli taloudellisesti vaikeaa, mutta todellinen siunaus olla vapaa siitä kaikesta.

