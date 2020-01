Harvinainen yhteiskuva: Sipe Santapukki ja Minna Kauppi juhlivat merkittävää saavutusta – parin pienellä Ukko-pojallakin oli sormensa pelissä

Vaimo Minna Kauppi ja muut läheiset olivat tukemassa Sipe Santapukkia, kun hänen sinfoninen runonsa sai ensi-iltansa Lahden Sibeliustalossa.

Sipe Santapukin, 42, viiden vuoden urakka sai huipennuksensa, kun Sipeliuksen sinfoninen runo Ukkonen kantaesitettiin torstaina Lahden Sibeliustalossa. Juhlailtana koettiin suuria tunteita.

– On sanottava, etten ole ikinä jännittänyt yhtäkään keikkaa näin paljon. Jännitys tuntuu vatsanpohjassa, rauhallisena miehenä tunnettu Sipe Santapukki myönsi IS:lle hetkeä ennen esityksen alkua.

– Tämä on ollut amatööripohjalta tehtynä järkälemäinen työ. Olen tosi tyytyväinen siihen, mitä paperilla on, mutta tänä iltana se herää eloon ja kuullaan täällä hienoissa puitteissa, Sipe Santapukki tuumi.

Sinfonian tekemiseen on ollut osansa myös Sipen avopuolisolla, suunnistuksen moninkertaisella maailmanmestarilla Minna Kaupilla sekä parin kohta kolmevuotiaalla Ukko-pojalla.

– Minna sanoi, kun jokin kohta kävi sydämeen. Näin hänen kyynelkanavistaan, kun jokin sykähdytti.

Suunnistajatähti Minna Kauppi saapui kannustamaan miestään.

Puolison reaktiot olivat tekovaiheessa hyvin tärkeässä osassa.

– Saksin pois, jos Minna ei tykännyt. Minna uskaltaa sanoa myös sen, jos jokin ei ole toimi. Elämässäni ei ole liikaa sellaisia ihmisiä, Sipe huomauttaa.

– Minnan kuuntelemiseen on hyvät perusteet, sillä hän on erittäin taitava, nuoteista soittava pianisti.

Myös Ukolla on ollut sormensa kirjaimellisesti pelissä.

– Ukko on säveltänyt yhden osan sinfoniaa. Vuosi sitten satuin kuvaamaan kännykällä Ukon aamutouhuja. Hän ylti juuri ja juuri pianon näppäimille pimputtamaan. Mutta hän pimputti samalla tavalla kaksi kertaa peräkkäin.

Sipe laajensi Ukon soittoa noin puolentoista minuutin pätkäksi. Se on nyt mukana sinfonian keskivaiheilla.

– Sitä osaa odotan tänään kaikista eniten.

Minna Kaupilla ja Sipe Santapukilla on yhteinen Ukko-poika.

Sipe haluaisi madaltaa kynnystä klassisen musiikin kohtaamiseen.

– Moni mieltää klassisen musiikin eliitin taidemuodoksi, mutta alun perinhän se oli kansan hupia.

Päälle ei tarvitse vetää pukua voidakseen nauttia klassisesta musiikista.

– Kysehän on tunteiden koskettamisesta. En tee musiikkia kriitikoille enkä edes soittajille, sillä soittajien kannalta musiikissani saattaa olla heille turhan vähän haastetta.

Siksi sydämessä sykähdytti, kun Sipe kuuli orkesterin harjoitusten jälkeen nousseen taputtamaan seisten.

– Harteilta putosi aivan valtava kivi. Helpotti hirveästi kuulla se, koska olin jännittänyt vastaanottoa niin paljon.

Sipe Santapukki myönsi jännittäneensä iltaa erityisen paljon.

Lahti Sinfonian kapellimestarin Dima Slobodenioukin johtama toinen esitys Lahdessa on 20. maaliskuuta. Pienen epäröinnin jälkeen Sipe myöntää, että eivät konsertit jää siihen.

– Tätä ei ole vielä kerrottu, mutta sinfonia tullaan kevään mittaan kuulemaan myös muualla kuin Lahdessa.

Sipeltä ilmestyi soololevy 2002. Orkesteriteoksen teemoista syntyy nyt Sipen toinen soololevy. Tulevan albumin ensimmäinen single ilmestyi loppuvuodesta. Kappaleessa toimii solistina toimii Pepe Willberg. Muut solistit Sipe pitää vielä pimennossa.

– Sain mukaan myös mielestäni Suomen parhaan naislaulajan. Hänen suostumisensa oli todella hieno hetki, Sipe väläyttää tulevaa.

Perheen seuraavat juhlat koittavat kuun lopulla, kun Ukko täyttää kolme vuotta.

– Hän osaa jo odottaa lahjoja ja äidin tekemää kakkua, Minna Kauppi mainitsee.

– Hän on harjoitellut kynttilöiden puhaltamista, isä lisää.

Sipe Santapukki äitinsä Sirkka Santapukin kanssa.

Poika on Sipen silmäterä.

– Minä annan pojalle helpommin periksi, Sipe myöntää.

Hän sanoo isyydestä alkaneen elämässään uuden aikakauden.

– Isyys on tuonut elämään tarkoituksen. En tiedä, voiko olla mitään suurempaa.

Sinfonian ensiesityksen lisäksi Sipeä pitävät nyt kiireisenä parhaillaan kuvattavat The Voice Of Finland -ohjelman jaksot. Uudella kaudella Sipe tuomaroi yhdessä Toni Wirtasen kanssa. Tuotannossa keksittiin idea tuplatuolin käyttämisestä sen jälkeen, kun Sipe edellisellä kaudella toimi Tonin apuvalmentajana. Syntyi sen verran loistavaa ohjelmaa, että sitä haluttiin lisää.

– Rohkenen sanoa, että tästä maasta ei löydy tuplatuoliin meitä parempaa parivaljakkoa, Sipe heittää.

– Faktahan on se, että meidän orkesterimme ikiaikainen voimavara on ollut bändiläisten persoonat, siitä on tullut kiitosta, aseveli Toni komppaa.

Apulanta-kaksikko ei ole maailman ensimmäinen tuplatuolin jakava parivaljakko, sillä Toni tietää Saksassa räp-duon käyttäneen tuplatuolia.

Kun kahdella valmentajalla on käytössään vain yksi nappi, tarvitaan yksimielisyyttä. Valittaessa joukkueeseen laulajia pienet näkemyserot eivät välttämättä haittaa, mutta kun tullaan pudotusvaiheeseen, näkemysten eriytyminen on ongelmallisempaa. Siihenkin on keksitty keino.

– Kaksintaistelu-vaiheessa on tullut tilanteita, joissa mielipiteemme on jakautunut. Silloin apuvalmentajamme ääni on ratkaissut, Toni paljastaa.

Toni Wirtanen oli luonnollisesti tukemassa bändiveljeään.

Hänen henkilöllisyyttään ei voi vielä paljastaa, mutta kaksikko nostaa odotukset korkealle.

– Hän on kovin apuvalmentaja, mitä tässä ohjelmassa on koskaan ollut. Tulette yllättymään, parivaljakko intoilee toistensa päälle puhuen.

Kaksikko osaa myös antaa tilaa toistensa näkemyksille.

– Jos Simo uskoo johonkin, niin antaa mennä, ei minun tarvitse olla tasan samaa mieltä. Ja toisinpäin. Toinen toistaan kunnioittaen, ei koskaan alas painaen, Toni selvittää.

Yhdessä vietetyt melkein 30 vuotta ovat hioneet särmiä.

– Olin 13-vuotias, kun bändi perustettiin. Meidän keskinäinen symbioosimme on elämän läpitunkeva voima, joka on hieno asia, Sipe lisää.

Mitä: Sipe Santapukin sinfonisen runon Ukkonen kantaesitys

Missä ja milloin: Lahden Sibeliustalo torstaina.