Jättikö Harry piiloviestin? Suunnitelmistaan vaitonaiset Sussexit julkaisivat kryptisen videon prinssin ”viimeisestä” edustustehtävästä

Tänään median eteen astunut prinssi Harry oli vaitonainen herttuaparin suunnitelmista. Hetkeä myöhemmin Sussexien Instagramissa julkaistiin merkillinen video.

Britannian prinssi Harry astui tänään torstaina julkisuuteen ensimmäisen kerran sitten hänen ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin vetäytymisilmoituksen.

Harry käveli median eteen Buckinghamin palatsissa järjestettävässä Rugby Leaguen vuoden 2021 maailmanmestaruuskilpailujen lohkoarvonnassa, mutta oli vaitonainen parin tulevaisuuden suunnitelmista.

Edustustilaisuuden jälkeen Sussexin herttuaparin virallisella Instagram-tilillä julkaistiin video, jonka voi tulkita olevan vihje prinssin seuraavasta liikkeestä.

Herttuaparin Instagram-tilillä julkaisiin paljonpuhuva video.

Stories-videolla seurataan prinssin edustuspäivän tapahtumia kulissien takaa. Videon taustalla soi The Stone Rosesin This Is the One -kappale, jonka sanoituksissa lauletaan ”I'd like to leave the country, For a month of Sundays”.

Suomennettuna, ”haluaisin poistua maasta”.

Sen lisäksi laulussa lauletaan ”tulen kuluttamasta belladonnasta”, mikä taas voisi tulkita harkituksi viestiksi Kanadassa olevalle Meghanille, jota on kuluneen viikon aikana syytetty voimakkaasti kuninkaallisen perheen hajottamisesta.

Brittimediat uskovat, että kyseessä on prinssi Harryn viimeinen edustustehtävä nykyisessä roolissaan. Harryn kalenteriin ei hovin sivuilla ole merkitty mitään muita työtehtäviä Rugby Leaguen lohkoarvontojen jälkeen.

Prinssin uskotaan palaavan Kanadaan perheensä luo lähipäivinä.

Prinssin kasvoille levisi leveä hymy, kun hän näki Buckinghamin palatsin pihalla rygbya pelaavia lapsia.

Buckinghamin palatsissa pidettävässä tilaisuudessa toimittajia kiellettiin kysymästä parin vetäytymissuunnitelmista. Expressen-lehden kuninkaallistoimittaja Richard Palmer kertoi Twitterissä, että Harrylle esitettiin kielloista huolimatta kysymyksiä hovin neuvotteluista.

Palmer kertoi Twitterissään, että Harry käänsi selkänsä toimittajille ja purskahti nauruun, kun häneltä kysyttiin heidän tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Prinssi Harry vaikutti brittimedian mukaan hermostuneelta astellessaan kameroiden eteen.

Pariskunta ilmoitti viime viikolla jättävänsä kuninkaallisen perheen ytimen ja keskittyvänsä omaan elämäänsä ja tavoittelevansa taloudellista riippumattomuutta.

Daily Mailin mukaan Harry vaikutti vakavalta huristaessaan tilaisuuteen Jaguar-autollaan kahden henkivartijan saattelemana.

The Sun kertoo Harryn pyöritelleen hermostuneena vasemmassa nimettömässä olevaa vihkisormustaan.