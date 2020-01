Tällainen on Krista Siegfridsin uusi rakas: 37-vuotias yrittäjä – ”Hän on liian ihana mies”

Laulaja Krista Siegfrids on umpirakastunut. Parisuhde hollantilaisen miehen kanssa kukoistaa, vaikka suhde alkoikin täysin yllättäen.

Onni säteilee laulaja Krista Siegfridsin, 34, kasvoista. Hän kertoo alkuvuoteensa kuuluvan pelkkää hyvää. Syy entistä leveämpään hymyyn ja tuikkiviin silmiin löytyy Alankomaiden pääkaupungista Amsterdamista, jossa Siegfridsin uusi miesystävä asuu.

Siegfrids paljasti tammikuun alussa sosiaalisessa mediassa löytäneensä uuden rakkaan. Siegfrids erosi maaliskuussa 2019 pitkäaikaisesta puolisostaan, radiojuontaja Janne Grönroosista. Ex-pari oli naimisissa alle kaksi vuotta, mutta yhdessä peräti 14 vuotta.

Uudesta rakkaastaan Siegfrids on käyttänyt sosiaalisessa mediassa nimitystä Mr. Amsterdam, eikä hän tahdo vielä kertoa miehen oikeaa nimeä julkisuuteen. 37-vuotiaalla miesystävällä on oma yritys, joka järjestää toisille yrityksille konferensseja ja erilaisia tapahtumia, Siegfrids kertoo IS:lle MTV-kanavan järjestämässä tv-ohjelmien tiedotustilaisuudessa.

Siegfrids nähdään tuomarina 2. helmikuuta alkavassa Talen Suomi -tv-sarjassa. Hänen kanssaan kilpailijoiden esityksiä arvioimassa ovat Jorma Uotinen, Ernest Lawson ja HP Parviainen.

Krista Siegfridsin kanssa Talent Suomen tuomaristossa nähdään Jorma Uotinen ja Ernest Lawson sekä kuvasta puuttuva HP Parviainen.

Krista ja hänen uusi miesystävänsä tutustuivat toisiinsa yhteisten ystävien kautta. Krista kertoo rakkauden iskeneen yllättäen.

– En kyllä odottanut tätä ollenkaan, sillä en edes etsinyt miestä. Hän on liian ihana mies, etten vaan voi elää ilman häntä. Olen myös itse yllättynyt, Krista päivittelee ja jatkaa:

– Miksi olisin pyristellyt rakkautta vastaan? Meillä on vaan yksi elämä ja jos tuntuu hyvältä, niin miksi sanoisi ei.

Tällä hetkellä rakastavaiset elävät etäsuhteessa kahden maan välillä. Siegfrids kertookin heti lehdistötilaisuuden jälkeen kiirehtivänsä takaisin rakkaansa luo Amsterdamiin.

– Vietimme juuri ihanan pitkän joululoman yhdessä ja ehdin tottua siihen, että olimme koko ajan yhdessä. Nyt minulla on häntä kova ikävä.

Siegfrids kertoo rakastuneensa miehessä tämän ”ihanuuteen.”

– Meillä on niin hauskaa yhdessä ja me pidämme samanlaisista asioista. Mietin aluksi, miksi hänen kanssaan on niin helppoa olla ja miksi yhdessä olo tuntuu niin tutulta, kunnes tajusin, että hän muistuttaa paljon oman perheeni miehiä. Hän on kuin sekoitus isästäni ja veljistäni.

Siegfrids sanoo, ettei mies tiennyt hänen julkisesta ammatistaan etukäteen, mutta nyt mies on jo käynyt katsomassa Siegfridsiä keikoilla.

– Hänen mielestään on hauskaa, että laulan ja hän on ylpeä minusta.

Siegfrids kertoo suhteen aikana huomanneensa jo muutamia kulttuurieroja miesystävänsä kanssa.

– Hollantilaiset ovat hauskoja, rentoja ja kivoja tyyppejä. Huomaan, että me suomalaiset olemme heitä kohteliaampia ja yritämme ottaa asiat rauhallisemmin. Hollantilaiset puolestaan ovat rehellisempiä ja sanovat heti saman tien, mitä mieltä ovat.

– Samalla, kun olen rakastunut häneen, olen rakastunut myös Amsterdamiin. Pidän siitä, että Amsterdam on niin kansainvälinen. Siellä on paljon erilaisia kulttuureita ja siellä tapahtuu koko ajan.

Hän kertoo myös miehen ihastuneen Suomeen ja tahtovan vierailla kovasti Lapissa.

– Se on hänen unelmansa, myös kaikki hänen kaverinsa tahtovat Lappiin. He kaikki kinuavat minulta, että tahtovat mennä katsomaan revontulia ja asua igluhotellissa. Itse tahtoisin mieluummin mennä Ibizalle ottamaan aurinkoa, Siegfrids nauraa.