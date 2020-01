Huippusuositun tv-juontajan avioerosta tulossa historiallisen kallis – joutuu pulittamaan vaimolleen käsittämättömän summan

Avioero tulee juontaja Ant McPartlinille kalliiksi.

Britannian tunnetuimpiin tv-tähtiin kuuluva juontaja Ant McPartlin ja hänen ex-vaimonsa Lisa Armstrong ovat brittimedian mukaan päässeet yhteisymmärrykseen vaimon saamista elatusmaksuista.

Pari ehti olla naimisissa 12 vuoden ajan, ja yhdessä lähes 25 vuotta.

Ero tulee Mirror-lehden mukaan maksamaan McPartlinille sievoisen summan ja vievän yli puolet hänen omaisuudestaan. Ex-vaimo Lisa Armstrong on arvioiden mukaan saamassa erossa peräti 36 miljoonaa euroa.

Avioero on yksi kalleimmista, mitä Britannian viihdemaailmassa on koskaan nähty.

Lisa Armstrongin uskotaan saaneen avioerossa muhkeat erorahat.

Pari on vääntänyt omaisuudenjaosta oikeudessa jo pidemmän aikaa ja Mirrorin mukaan McPartlin on äärimmäisen helpottunut siitä, että voi viimein kääntää elämässään uuden sivun.

Parin erosaagaa on seurattu brittilehdissä tarkoin, sillä keväällä 2018 Armstrongille selvisi, että McPartlinilla oli salasuhde hänen entisen assistenttinsa ja parin yhteisen ystävän Anne-Marie Corbettin kanssa.

Ant McPartlinin ja hänen uuden naisystävänsä Anne-Marie Corbettin lempi leiskuu.

Lehtitietojen mukaan entinen aviopari ei ole ollut missään puheväleissä salasuhteen selvittyä ja kaikki kommunikaatio on tapahtunut asianajajien välityksellä.

Ex-vaimo on saamassa erossa myös parin yhteisen Lontoossa sijaitsevan kartanon.

Omaisuuden lisäksi oikeudessa on väännetty myös parin Hurley-koiran huoltajuudesta. Mirrorin tietojen mukaan pari on sopinut koiran viettävät puolet ajasta McPartlinin luona, puolet Armstrongin luona.

The Sun -lehti kertoo, että alunperin ex-vaimo oli vaatinut osuuden miehen tulevista tuloista ja perusteli vaatimusta sillä, että hän on tukenut miestään, kun tv-tähden maailma on ollut totaalisessa syöksykierteessä.

Oikeuden kerrotaan kuitenkin torpanneen Armstrongin vaatimuksen.

– He allekirjoittivat sopimuksen tiistaina. Ant teki hyvin avokätisen tarjouksen antaa Lisalle yli puolet omaisuudestaan. Hän on iloinen, sillä nyt hän voi jättää tämän hyvin vaikean elämänvaiheen taakseen, lehdelle kerrotaan.