Näyttelijätähti Joaquin Phoenix avautuu River-veljensä traagisesta kuolemasta – yliannostus yökerhossa muutti koko perheen elämän

Näyttelijä River Phoenix kuoli yliannostukseen vuonna 1993.

Näyttelijä Joaquin Phoenix, 45, nappasi maanantaina parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden elokuvasta Joker. Näyttelijä on aikaisemmin ollut kolmesti ehdokkaana, mutta jäänyt ilman palkintoa. Nyt hän on gaalan iso ennakkosuosikki.

Phoenix tulee taiteilijaperheestä ja hänen sisaruksensa ovat luoneet uraa näyttelijöinä ja muusikkoina. Ennen Joaquinin Hollywood-läpimurtoa sisaruksista tunnetuin oli lapsitähtenä uransa aloittanut River Phoenix.

Nyt Joaquin Phoenix avautuu 60 Minutes -ohjelmassa veljensä traagisesta kuolemasta ja siitä, miten kuuluisan isoveljen kuolema on vaikuttanut hänen omaan uraansa.

– Minusta tuntuu, että käytännössä joka ikisessä tekemässäni elokuvassa on jonkinlainen yhteys Riveriin, Phoenix sanoo ohjelmassa.

Joaquin Phoenix kertoo isoveljensä Riverin saaneen hänet innostumaan näyttelemisestä.

River Phoenix oli 80-luvun lopun ja 90-luvun alun suuria teini-idoleja. Hänet muistetaan esimerkiksi rakastetusta Stand By Me -elokuvasta. Näyttelijä menehtyi vain 23-vuotiaana 31. lokakuuta 1993. Hän kuoli yliannostukseen Hollywoodissa sijaitsevassa The Viper Room -yökerhossa.

Veljensä ja kanssa iltaa viettämässä ollut Joaquin Phoenix soitti hätänumeroon Riverin romahdettua klubin edustalla.

Joaquin Phoenix kertoo 60 Minutesin haastattelussa mediamylläkän veljen kuoleman jälkeen olleen valtaisa. River oli yksi Hollywoodin nousevista tähdistä ja hänelle povattiin loisteliasta uraa valkokankaalla. Näyttelijän kuolema huumeisiin tuli monille järkytyksenä, sillä River Phoenixillä oli Hollywoodissa puhtoinen maine.

– Me olimme niin kaukana viihdemaailmasta. Emme katsoneet viihdeohjelmia. River oli merkittävä näyttelijä ja elokuvatähti, emmekä me olleet ymmärtäneet sitä.

– Helikopterit lentelivät ja ihmiset yrittivät hiipiä maillesi kun olit kaikista haavoittuvimmillasi. Minun kohdallani se todellakin hidasti suruprosessia, Joaquin Phoenix sanoo.

Joaquin Phoenix on napannut roolistaan Joker-elokuvassa lukuisia palkintoja. Hän on ennakkosuosikki myös parhaan miespääosan Oscar-palkinnon saajaksi.

Phoenix sanoo isoveljensä saaneen hänet alunperin innostumaan näyttelemisestä. River oli näyttänyt hänelle Robert De Niron tähdittämän Kuin raivo härkä -elokuvan ja Joaquin oli myyty.

– Se vain herätti jonkin minussa. Yhtäkkiä näin asiat veljeni silmin.

Oscarit jaetaan maanantaiyönä 10. helmikuuta Suomen aikaa.