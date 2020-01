Hollywood-pari erosi yhdeksän vuoden jälkeen – suhde kukoisti vielä muutama kuukausi sitten

High School Musicalista tuttu Vanessa Hudgens on eronnut pitkäaikaisesta miesystävästään Austin Butlerista.

Näyttelijä-laulaja Vanessa Hudgens, 31, on eronnut miesystävästään, näyttelijä Austin Butlerista, 28. Asiasta uutisoi People-lehti.

Hollywoodin tunnetuimpiin pareihin kuuluneet Hudgens ja Butler ehtivät olla yhdessä liki yhdeksän vuoden ajan. He aloittivat seurustelemaan vuonna 2011.

Yhdysvaltalaislehti ei tavoittanut kumpaakaan osapuolta kommentoimaan eroa.

Erohuhut alkoivat vellota sen jälkeen, kun Hudgens ja Butler olivat viettäneet joulun ja uudenvuoden erillään.

Hudgens ja Butler ovat joutuneet viime kuukausina viettämään paljon aikaa erillään, sillä he ovat kuvanneet elokuvia eri maissa. Hudgens on ollut marraskuusta asti Isossa-Britanniassa kuvaamassa The Princess Switch: Switched Again -elokuvaa.

Butlerin puolestaan on pitänyt kiireisenä uutuuselokuvan kuvaukset, joissa hän esittää Elvis Preasleyta.

Vielä elokuussa Hudgens onnitteli rakastaan julkisesti tämän syntymäpäivän johdosta.

– Onnea rakkaalleni, toiselle puoliskolleni, ikuiselle inspiraation lähteelleni ja tukijalleni. Paras ystävänä. Kaikkeni, Hudgens hehkutti Instagramissa.

Hudgens seurusteli aiemmin Zac Efronin kanssa, jonka rinnalla hän näytteli suositussa High School Musicalissa. Pari oli yhdessä viiden vuoden ajan ja erosi 2010. Uusi rakkaus löytyikin nopeasti, sillä Hudgens alkoi seurustella Butlerin kanssa heti seuraavana vuonna.

Näyttelemisen lisäksi Hudgens on kokeillut siipiään myös laulajana. Hänen debyyttialbuminsa V ilmestyi 2006, ja toinen albumi Identified vuonna 2008.

Butler tunnetaan muun muassa tv-roolistaan Carrien päiväkirjoissa. Hänet nähtiin myös viime vuoden menestyselokuvassa Once Upon a Time in Hollywood, jossa hän näytteli Charles ”Tex” Watsonia.