Teini-ikäisen supertähden elämäntyyli lyö ällikällä – esittelee tuoreella videolla miljoonakartanonsa, jossa on oma ”supermarketti”

Nuoren amerikkalaistähden ylellinen elämäntyyli hämmästyttää sosiaalisessa mediassa.

Dance Moms -realitysta julkisuuteen ponnahtanut laulaja-näyttelijä JoJo Siwa elää Kaliforniassa elämää, josta vain harva 16-vuotias osaa edes haaveilla.

Huippusuositusta tanssiohjelmasta ponnahtanut tähti jakoi Youtube-kanavallaan videon, joka on saanut miljoonat ihmiset hieraisemaan silmiään. Videolla nuori nainen esittelee hulppean kotinsa, johon hän muutti perheensä kanssa vain muutama viikko sitten.

Vaikka osa perheen tavaroista on vielä muuttolaatikoissa, videolta käy ilmi kuinka Siwa elää hyvin poikkeuksellista arkea luksuksen keskellä.

Tähden miljoonakoti on varusteltu muun muassa huoneella, jota hän kutsuu omien sanojensa mukaan 7-Eleven -supermarketiksi. Siellä hänellä on oma karkkitiski, ja huoneen nurkassa on kokoelma marketeista tuttuja herkkukoneita, kuten popcorn-valmistaja, pizzanlämmitin ja jäähilejuomakone.

Talokierroksella käy myös ilmi, että Siwalla on kotonaan jättimäinen varastotila, jossa hän säilyttää fanituotteitaan. Yksi talon huoneista piti muuttaa varastoksi, jotta kotiin olisi mahtunut tämän JoJo Siwa -tuotemerkkiä kantavat vaatteet, lelut ja muut tavarat.

Talon ulkotilaan kuuluu koripallokenttä, joka on muutettavissa lentopalloleikkialueeksi. Takapihalla on myös uima-allas ja aurinkoinen viheralue, jossa perhe kasvattaa appelsiineja, limejä ja mandariineja.

JoJo Siwa ei liene monelle suomalaiselle vielä tuttu nimi, mutta nuorella naisella on jo pelkästään Instagram-tilillä lähes 9 miljoonaa seuraajaa. Nuori tähti tuli tutuksi huippusuositusta Dance Moms -sarjasta, jonka jälkeen hän on luonut uraa musiikkimaailmassa. Hänen miljoonia striimanneita hittejään ovat muun muassa Boomerang ja Kid in a Candy Store.

Pian maailmankiertueelle lähtevä Siwa solmi hiljattain yhteistyön amerikkalaisen tavaratalon J. C. Penneyn kanssa ja julkaisi tavarasarjan, joka sisältää kodin sisustusesineitä ja leluja. Hän on myös julkaissut useita pienille lapsille tarkoitettuja kirjoja.