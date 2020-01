Katso kuvat ennen ja jälkeen! Tv-pappi Kari Kanala pisti elämäntapansa täysin uusiksi ja pudotti 10 kiloa: ”Olen ihan ällikällä lyöty”

Kirkkoherra Kari Kanalan elämäntapamuutos Olet mitä syöt -ohjelmassa sai hienon loppuhuipennuksen, kun mies nousi vaa’alle 10 kiloa kevyempänä.

Olet mitä syöt -sarjan keskiviikkoillan jaksossa päästiin kurkistamaan kirkkoherra Kari Kanalan rempallaan olevaan ruokavalioon. Tv:stä tutulle julkkispapille oli elopainoa ehtinyt kertyä jo hieman reilu 102 kiloa ja vyötärönympäryskin näytti 114 senttimetriä.

Kahdeksan viikon elämäntapamuutos poiki vaikeuksien jälkeen upeat tulokset. Vaaka näytti lopulta 92,5 kiloa, eli painoa mies oli onnistunut karistamaan 10 kiloa. Myös vyötärönympärys oli hoikistunut huomattavasti, sillä mittanauha näytti 14 senttiä vähemmän kuin projektin alussa.

– Ei voi olla totta, hyvinvointilääkäri Pippa Laukka henkäisi nähdessään Kanalan.

– Sama mies, mutta minua on nyt vähemmän, Kanala hymyili.

– Ensimmäinen ajatus oli tyrmistys ja sitten epäusko, että onko kyseessä sama mies. Olen ihan ällikällä lyöty. Mies on muuttunut kovasti, Laukka hämmästeli.

Kari Kanalan muodonmuutos sai Pippa Laukan haukkomaan henkeään. Mies on nyt 10 kiloa kevyempi.

– Oli kiva nähdä Pipan ilme. Hauskaa, että tekee ihmisen ylpeäksi, Kanala iloitsi.

Kanala kertoo, että hän on ottanut säännöllisen liikunnan entistä tehokkaammin osaksi arkeaan.

– Käyn kahdesti viikossa salilla ja kahdesti futiksessa, loput hoidan kävelyllä. Pitkäkestoinen rauhallinen kävely puhdisti jotain minussa ja se tuntui tosi hyvältä.

Ruokavalion ja liikunnan tuomat vaikutukset näkyvät myös miehen terveydessä. Ennen elämäntapamuutosta Kanala sai kuulla ikäviä uutisia: hänen kehonsa palautuminen oli päivisin heikkoa ja kropassa piili huolestuttava matala-asteinen tulehdus, joka voi pitkällä aikavälillä altistaa erilaisille sairauksille.

– Päivänaikainen palautuminen on parantunut. Se kertoo siitä, että olet laittanut ruokavalion kuntoon ja alkanut liikkua. Tuloksessa näkyy myös että matala-asteinen tulehdus on pienenemään päin. On upea tulos, että olet näin lyhyessä ajassa saanut sitä korjaantumaan.

Aiemmin Kari painoi yli 100 kiloa.

Suurin muutos Kanalalle oli juustosta luopuminen, jota hän söi aiemmin jopa 2 kiloa viikossa.

– Olen koittanut pitää juustoa pois jääkaapista. Juustot varmaan sinne kaappiin tulee, mutta katson siihen jonkun rotin, koska haluan myös nauttia juustosta, Kanala pohti.

Kirkkoherran viikon ruuat pitivät aiemmin sisällään muun muassa 34 siivua juustoa, 4 pizzaa, 4 hampurilaista, 3 annosta ranskalaisia, 2 annosta bataattiranskalaisia ja 13 palaa ruisleipää. Kaiken kruunasi yli 3 litraa limua ja 5 litraa olutta.

– Oli se aika järkyttävää, Kanala myönsi nähtyään syömänsä ruuat.

– Voisin mennä nurkkaan häpeämään. Kaikkein kamalinta oli nähdä kuinka yksipuolista ruokaa olin syönyt koko viikon.

Pippa Laukka täräyttikin karun totuuden Kanalalle: hän söi uskomattomat pari kiloa juustoa viikossa.

– Ja kaikki muu siihen lisäksi, Laukka päivittelee.

– Mietin, että olenko merkinnyt ruokapäiväkirjaan tarpeeksi juustoa, kun närpin sitä koko ajan. Näköjään olen, kun 2 kiloa sitä oli. Se oli järkyttävää. Ja olen elänyt koko elämäni noin, Kanala pudistelee päätään.

Myös suolan määrä oli hälyttävä, sillä suolaa kuuluisi saada terveyssuositusten mukaan maksimissaan 140 grammaa kuukaudessa. Kanalan kuukauden annos oli yli puolet enemmän, 300 grammaa.

– Siihen ei tarvita lääkäriä tai pappia toteamaan, että se ei ole terveellistä. Tämä nopeuttaa ajasta ikuisuuteen pääsyä, Laukka tylytti.

– Ihan hyvä, että olen elänyt 52-vuotiaaksi tällä tyylillä. Ehkä ehdin vielä tehdä muutoksia, Kanala pohti.