Kalle Palander paljastaa tv:ssä, että välit esikoistyttäreen katkesivat kokonaan – taustalla vaimon ehdoton päätös

Palanderit kertovat Kimpassa-sarjassa, että Kalle ei ole enää tekemisissä esikoisensa Mathilden kanssa, koska Riina-Maija oli asian suhteen ehdoton.

Ensi maanantaina nähtävässä Nelosen Kimpassa-jaksossa muusikko Mikko Kuustonen ja hänen puolisonsa koreografi Hanna Brotherus vierailevat ex-alppihiihtäjä Kalle Palanderin ja tämän vaimon Riina-Maija Palanderin luona Virossa, hotelli Kallessa, jota pariskunta pyörittää.

Jaksossa Kuustonen ja Brotherus tutustuvat Palanderien omistamaan upeaan kartanoon ja sen tiluksiin. 14 huoneen hotelli Kallea pyöritetään entisessä palvelijoiden talossa. 12 hehtaarin pihamaalla on tilaa sekä lapsilla että eläimillä remuta. Kalle kertoo ohjelmassa, että parilla on neljä koiraa, kaksi kissaa ja hevosia, vaikka hän ei itse mielläkään itseään eläinrakkaaksi ihmiseksi. Riina-Maija sen sijaan rakastaa eläimiä koko sydämestään.

Perheeseen kuuluvat myös parin kolme yhteistä lasta: vuonna 2012 syntyneet kaksoset Mona Lisa ja Romeo ja vuonna 2007 syntynyt tytär Oda-Sofia sekä Riina-Maijan esikoinen Pyry. Kallella on myös vuonna 1999 syntynyt Mathilde-tytär yhdessä norjalaisen naisen kanssa.

Palanderit kertovat ohjelmassa, etteivät he ole olleet vuosiin tekemisissä Kallen Norjassa asuvan Mathilde-tyttären kanssa, sillä se oli liian vaikeaa.

– Sitä oli hankalaa Norjan päästä toteuttaa, Riina-Maija toteaa ohjelmassa.

Hän kertoo olleensa asian suhteen tiukka.

– Olin ehdoton, että joko lapsi kuuluu elämäämme tai sitten ei. Lapsella oli mielestäni oikeus siihen, että hänellä on toinen perhe täällä ja että hän on esimerkiksi meidän luonamme kerran kuussa yhden viikonlopun. Että lapsella on aina oma paikka tulla tänne ja hän kuuluu perheeseemme. Ja että meidän lapset tuntevat hänet ja hän on meidän lapsille myös sisko tai ei ollenkaan, Riina-Maija sanoo jaksossa ja jatkaa:

– Ajattelin, että jompikumpi vaihtoehto, koska ei ole lapsen etu, että häntä kerran vuodessa raahataan ulkomaille perheeseen, jonka kieltä hän ei edes puhu ja että lapsella ei ole mitään tuttua siellä. Ei se ole lapselle oikein mielestäni.

Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus kuvailevat Palanderien olevan mielenkiintoinen pariskunta, josta on riittänyt skuuppeja ja otsikoita.

Hanna Brotherus kysyy Kallelta, onko tällä olemassa edelleen yhteys esikoistyttäreensä.

– Ei ole. Olen puhunut hänen kanssaan viimeksi monta, monta vuotta sitten, Kalle sanoo ja lisää:

– Kun Riinis teki tuon päätöksen, niin hän ei enää sitten tullut meille.

Vielä vuonna 2012 Kalle Palander kertoi IS:n isänpäivän haastattelussa, että Mathilde-tyttärellä oli Norjassa kaikki hyvin.

– Olen koko ajan tietoinen Mathilden elämäntilanteesta, vaikka olemmekin nykyään harvakseltaan yhteyksissä, Palander kertoi tuolloin IS:lle.

Vuonna 2016 julkaistussa Kalle – Suoraa puhetta -kirjassa ex-alppihiihtäjä muisteli hetkeä, jolloin hän sai tietää, että hänestä tulee isä. Palander oli tuolloin 22-vuotias ja lapsi oli saanut alkunsa, kun Palander lähti kilpailun jälkeen juhlimaan Norjassa.

Me Naisten kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan, kuinka Palander sai muutama kuukausi reissun jälkeen puhelun äidiltään.

– Äiti soitti ja kertoi, että Norjasta oli tullut kirje joltain tytöltä. Kirjeessä tyttö kertoi, että hän oli raskaana. Voi vittu, miten sydän alkoi lyödä. Ei saatana. Puin asiaa Samin kanssa (Uotila, joka on Kallen entinen harjoittelu- ja kilpailukaveri), koska kirjeeseen oli vastattava pian, Palander kertoo kirjan mukaan.

Me Naisten mukaan Palander saikin kirjoitettua lastentarhanopettajaksi opiskelevalle naiselle Samin avustuksella, sillä tämä osasi norjaa. Kirjan mukaan Kallelle selvisi pian, ettei nainen ollut ottanut yhteyttä rahan vuoksi, vaan koska halusi kertoa pitävänsä lapsen.

– Voi helvetti. Minustako isä? Asia oli pakko hyväksyä. Saatana, kun manasin usean päivän ajan omaa tyhmyyttäni, Kalle kuvailee kirjan mukaan silloisia tunteitaan.

Palanderit kertovat kiireisestä arjestaan Kimpassa-ohjelmassa. Jakso on kuvattu Virossa hotelli Kallen tiluksilla.

Kun tytär syntyi vuonna 1999, Kalle kävi tapaamassa tätä. Tyttö kävi tapaamassa isäänsä myös Kallen luona Torniossa. Aluksi lapsen olemassaolo tahdottiin salata julkisuudelta. Kalle päätyi kuitenkin kertomaan asiasta vuonna 2004, kun itävaltalaislehti oli saanut vihiä asiasta, Me Naiset kertoo artikkelissaan.

– Kun tiedotustilaisuudessa tuli vuoroni, latasin heti uutiseni. Kerroin, että huhut ovat totta. Minulla on terve tytär ja rakastan häntä. En voi olla koko ajan mukana hänen elämässään, mutta olemme tavanneet useita kertoja. Kaikki on kunnossa. Se meni paremmin kuin hyvin, koska sain kerralla sanottua saman asian kaikille medioille, niin kansainvälisille kuin kotimaisillekin, Palander sanoi kirjassa.

Tuoreessa Kimpassa-ohjelmassa Kalle ja Riina-Maija puhuvat myös suhteestaan vanhemmuuteen. He kertovat kokevansa nykyään olevansa vanhempina tasa-arvoisia. Kun Kalle vielä kilpaili, oli lasten- ja kodinhoito enemmän Riina-Maijan vastuulla.

– Monesti urheilijoiden vaimot ja tyttöystävät ovat niitä, jotka nalkuttavat selän takana, että miksi sun pitää olla 250 vuorokautta reissussa. Riinis ei ikinä sanonut, hän oli ennemminkin, että kokeile nyt vielä, että jos pystyt. Hän hoiti perheen enemmänkin, Kalle kuvailee ohjelmassa.

Kalle kuitenkin paljastaa kameroille myös nykyistä perhe-elämäänsä riivaavan ristiriidan.

– Riina-Maija elää tosi paljon eläinten ehdoilla ja minä taas elän lasten ehdoilla. Meillä on ihan helvetinmoinen ristiriita tällä hetkellä tässä hommassa. En voi vaan ymmärtää sitä, että eläimet ohittaa ihmisen, Kalle puuskahtaa ja lisää:

– Ymmärrän, että on eläinrakkaita ihmisiä, mutta en voi mitenkään ymmärtää, että eläimet missään kohtaa ohittaisivat ihmisen.

Kimpassa-ohjelma Nelosella maanantaina 20.1. kello 20.