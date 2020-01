Bruce Springsteenin 25-vuotias poika nimitettiin palomieheksi New Jerseyssä – ”Pomo” seurasi ylpeänä tilaisuutta

Bruce Springsteenin poika nimitettiin palomieheksi muusikon kotiosavaltiossa New Jerseyssä.

Bruce Springsteenin poika, 25-vuotias Sam Springsteen nimitettiin tiistaina palomieheksi New Jerseyssä. Tilaisuutta seurasi Samin vanhemmat, isä Bruce ja äiti Patty Scialfa.

– Tämä on ollut pitkä tie. Hän on erittäin omistautunut, tässä on mennyt useampi vuosi ja olemme vain innoissamme hänen puolestaan tänään, ”Pomo” sanoi medialle tilaisuuden jälkeen.

25-vuotias Sam valmistui Monmouthin pelastuskoulusta vuonna 2014 ja toimi palokuntalaisena ennen nimittämistään virkaan. Hän muun muassa pelasti mutaan juuttuneen miehen vuonna 2016.

Sam on Springsteenin kolmesta lapsesta nuorin. 29-vuotias Evan työskentelee Sirius XM -satelliittiradiossa tuottajana ja juontajana. 27-vuotias Jessica on huippuratsastaja ja on tällä hetkellä esteratsastuksen maailmanrankissa sijalla 70.

– Saimme lapset myöhään, olin nelikymppinen kun ensimmäinen lapsemme syntyi. He ovat osoittaneet tervettä piittaamattomuutta työtämme kohtaan vuosien varrella. Heillä on omat musiikilliset sankarinsa ja ovat kiinnostuneet eri musiikista, Bruce kertoi New York Timesille vuonna 2017.