Suomalaisnuoret tekivät oman versionsa megasuositun bändin videosta – tempaus paisui yllättäen kansainväliseksi nettihitiksi

Marraskuussa Suomessa vieraillut BTS julkaisi Youtubessa videon Helsingistä. Suomalaisfanit päättivät tehdä videosta oman versionsa – ja se kannatti.

Megasuosittu korealaisbändi BTS eli Bangtan Boys teki yllätysvierailun Suomeen marraskuussa. Yhtye on kansainvälisellä mittapuulla mitattuna kaikkien aikojen menestynein korealaisyhtye. Etelä-Koreasta lähtöisin olevan poikabändin muodostavat Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V sekä Jungkook.

K-pop-bändin laulaja Jungkook julkaisi joulukuun lopulla Youtubessa videon, jossa yhtyeen jäsenet kiertelevät ympäri Helsinkiä. Video on osa G.C.F. eli Golden Closet Film -videoblogisarjaa, jossa bändi kiertää eri puolilla maailmaa.

Suomesta löytyy suuri joukko BTS-faneja, joista yksi on 17-vuotias Ella Reiman. Reiman sai kavereidensa kanssa idean tehdä bändin Suomessa kuvatusta videosta oman versionsa. He tekivät cover-videon, jonka he kuvasivat samoissa paikoissa, joissa alkuperäinen video kuvattiin.

Reiman sekä Salli Palola,17, Tilda Palola, 19, Rosa Salminen, 17, ja Aida Salminen, 16, julkaisivat videon Youtubessa, ja jo muutaman päivän aikana videota on katsottu Twitterissä yli 140 000 kertaa ja Youtubessa yli 11 000 kertaa.

Ella Reiman ilahtui videon saamasta suosiosta ja positiivisesta palautteesta.

– Emme olisi ikinä voineet kuvitella, että videosta tulisi näin suosittu. Se tuli todellakin yllätyksenä! lukiota käyvä Reiman hehkuttaa.

– Ollaan saatu paljon ihanaa ja pelkästään positiivista palautetta videoon liittyen, hän jatkaa.

Video on julkaistu kaverusten perustamalla LoveBTS Helsinki -Youtube-kanavalla. Kyseessä oli bändin ensimmäinen vierailu Suomessa, mistä idea videon tekemiseen sai alkunsa.

– Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus ja halusimme videon kautta myös kunnioittaa heidän saapumistaan Suomeen, Reiman kertoo.

Voit katsoa nuorten tekemän videon alla olevasta videoikkunasta.

Alkuperäinen video näkyy alla olevassa videoikkunassa.

Video keräsi positiivisia kommentteja eri puolilta maailmaa, ja sitä on jaettu Twitterissä.

– Vau, tämä on niin upea, eräs kehuu Twitterissä englanniksi.

– Niin hieno video! Ja vielä sekin fakta, että kuvasitte sen samoissa paikoissa, toinen tviittaa.

– Jotkut suomalaiset ovat tehneet coverin Jungkookin Helsingin-videosta, ja he kuvasivat sen täysin samoissa paikoissa. Video on niin kaunis, kolmas kirjoittaa.

Yllätysvierailu

Suomalaisten fanien pettymykseksi yhtye ei kertonut marraskuisesta Suomen-reissustaan etukäteen. Kun vinkkejä BTS:n saapumisesta levisi, Helsinki-Vantaan lentokenttä täyttyi innokkaista faneista. Tähdet jättivät kuitenkin faninsa nuolemaan näppejään, sillä poppareista ei näkynyt lentokentällä vilaustakaan.

Reiman ei ollut odottamassa bändiä lentokentällä, mutta hän ilahtui kuullessaan bändin olevan Suomessa.

– Toki se harmitti, kun siitä ei tiennyt etukäteen, mutta se oli ihan ymmärrettävää, sillä he olivat täällä tekemässä kuvauksia ja muita projektejaan, Reiman toteaa.

BTS julkaisi sosiaalisessa mediassa otoksia Helsingistä. Kuvien yhteydessä kerrottiin, että tähdet vierailivat pohjoisessa kuvaamassa uutta materiaalia erilaiseen käyttöön.

BTS teki debyyttinsä vuonna 2013 kappaleella No More Dream. Yhtye oli historian ensimmäinen eteläkorealainen yhtye, joka myi kultaa myös Yhdysvalloissa. Toistaiseksi BTS on myös ainoa eteläkorealainen bändi, joka on ollut ehdolla Grammy-palkinnon saajaksi.

Yhtye on käsittämättömän suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Pelkästään sen Instagram-tiliä seuraa yli 20 miljoonaa käyttäjää. Myös Twitterissä seuraajia on 18 miljoonaa ja Facebookissa lähes 10 miljoonaa.

Poikabändiin kuuluvat J-Hope, V, RM, Jimin, Suga, Jungkook ja Jin.

Osa videon ladanneista faneista on päässyt katsomaan suosikkibändiään. Pesäpallojoukkue Roihuttaret-joukkueessa pelaava Reiman toivoo pääsevänsä keikalle lähivuosina.

– En ole vielä nähnyt heitä livenä, mutta se olisi suuri haave, joka toivottavasti toteutuu pian, Reiman tuumaa.