Vaimonsa menettänyt palkkiometsästäjä Dog suhdekohun keskellä – tytär raivostui: väittää isänsä seurustelevan veljensä ex-tyttöystävän kanssa

Duane ”Dog” Chapmanin tytär ei ilahtunut isänsä ”uudesta suhteesta”.

Amerikkalaisesta Dog, palkkionmetsästäjä -tosi-tv-sarjasta tuttu Duane ”Dog” Chapmanin vaimo Beth Chapmanin menehtyi viime kesäkuussa kurkkusyöpään.

Radar Onlinen haastattelussa Chapman on kertonut olevansa valmis uuteen suhteeseen. Chapman ja hänen vaimonsa assistenttina työskennelleen Moon Angellin läheiset välit ovat herättäneet spekulointia.

Palkkiometsästäjä lisäsi Instagram-tililleen yhteiskuvan Moon Angellin kanssa.

Chapmanin tytär Lyssa Chapman on väittänyt kaksikon seurustelevan ja kritisoinut heidän suhdettaan. Lyssa on myös väittänyt Angellin seurustelleen aikaisemmin hänen veljensä kanssa.

– Jos veljesi entinen tyttöystävänä yrittäisi deittailla isääsi äitipuolesi kuoleman jälkeen, mitä tekisit? Jos huomaisit, että uusi nainen on tyhjentänyt äitisi vaatekaapin ja täyttänyt sen omilla vaatteillaan, mitä tekisit? Lyssa kirjoitti Twitterissä.

– Isäni on aikuinen mies. Hänen rahansa. Hänen dynastiansa. Mutta voit taata, että minä en ole se, joka tukee hänen päätöstään, hän painotti tviitissään.

Chapman itse on kiistänyt huhut, että kaksikon välillä olisi muutakin kuin ystävyyttä. Hän kommentoi suhdettaan Angelliin Radal Onlinen haastattelussa.

– Moon on ollut minulle luotettava ja uskollinen ystävä yli 20 vuoden ajan. Hän on ollut perheeni tukena ylä- ja alamäissä. Kaikki lapseni ovat jo aikuisia ja lähteneet omille teilleen. Minulla ei ole ketään tukenani, Chapman selitti lehdelle.

– Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta nyt tarvitsen häntä. Kukaan ei korvaa vaimoani, mutta se ei tarkoita, että minun tarvitsisi olla niin surullinen, hän jatkoi.

Lyssa Chapman oli läheinen äitipuolensa kanssa. Hän on julkaissut yhteiskuvia Bethin kanssa Instagram-tilillään.

Chapmanin Beth-vaimo sairasti syöpää vajaat kaksi vuotta. Syyskuussa 2017 hän kertoi tunteikkaassa kirjeessä, kuinka pitkittynyt yskä paljastuikin kurkkusyöväksi. Nainen sanoi kokeneensa elämässään lukuisia vastoinkäymisiä, mutta mikään ei valmistanut häntä syöpädiagnoosiin.

Dog, palkkionmetsästäjä -sarjaa tehtiin Yhdysvalloissa kahdeksan tuotantokauden verran vuosina 2004-2012. Sarjaa on esitetty Suomessa muun muassa Subilla.

Pari sai pian sarjan päättymisen jälkeen oman spin-off-sarjansa Dog and Beth on the Huntin, jota esitettiin vuoteen 2015 asti.

Sarjassa seurattiin palkkionmetsästäjinä työskentelevien Chapmanien perhettä. Sarja aiheutti aikanaan myös paljon kohuja sarjan kulisseissa tapahtuneiden käänteiden takia. 2009 Chapmania yritettiin ampua hänen ottaessaan kiinni pakosalla ollutta rikollista.