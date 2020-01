Paljastuiko Jasper Pääkkösen seuraava Hollywood-rooli vahingossa?

Kansainvälistä uraa tekevä Jasper Pääkkönen nähdään Spike Leen tulevassa elokuvassa.

Cannesin elokuvajuhlien tuomaristoon valittu elokuvaohjaaja Spike Leen uusi Netflix-elokuva Da 5 Bloods saa ensi-iltansa tänä vuonna. Elokuva kertoo neljästä afroamerikkalaisesta sotaveteraanista, jotka palaavat Vietnamiin etsimään aseveljeään ja luvattua aarretta.

Da 5 Bloods -elokuvan näyttelijäkaartiin lukeutuu Jasper Pääkkönen, 39, joka nähtiin myös Spike Leen Blackkklansman-elokuvassa. Da 5 Bloods -elokuvaa tähdittävät myös muun muassa Black Pantherista tuttu Chadwick Boseman sekä Clarke Peters ja Jean Reno.

Pääkkösen tulevasta roolista ei ole vielä tietoa. Roolitiedot ovat salaisia, mutta marraskuussa Express-sivusto kertoi, että hän näyttelisi Larry Thornea eli Lauri Törniä. Huhulle ei kuitenkaan ole saatu vahvistusta.

Lisäpotkua väitteelle on tuonut se, että elokuvan IMDb-sivulle on lisätty tieto hänen tulevasta roolistaan.

Rooli voisi olla mahdollinen, sillä kuuluisa suomalainen sotilas Lauri Törni taisteli Vietnamissa, jossa hän kuoli helikopterionnettomuudessa. Hänet julistettiin ensin kadonneeksi lokakuussa 1965 ja kuolleeksi vuotta myöhemmin.

Pääkkönen sai roolitarjouksen Leen tulevasta elokuvasta tekstiviestinä joulupäivänä 2018. Yhteistyö elokuvaohjaajan kanssa oli sujunut mutkattomasti jo Blackkklansmanissa.

Pääkkönen paljasti IS:lle joulukuussa vain yhden asian Da 5 Bloodsista, jonka kuvauksissa hän oli viime keväänä Thaimaassa.

– Kyseessä on sivurooli eli ei ihan niin merkittävä ja tärkeä osa kuin Blackkklansmanissa, näyttelijä kommentoi.

Viime vuosina Pääkköstä on työllistetty laajasti maailmalla. Halvdan Mustan rooli Viikingit-sarjassa oli Pääkkösen ensimmäinen kansainvälinen rooli.

Da 5 Bloods -elokuvan lisäksi kuvattuna on Stephen Kingin romaanista sovitetun The Dark Tower -tv-sarjan pilottijakso. Pääkkönen kertoi odottavansa kuumeisesti Amazonin lopullista tuotantopäätöstä The Dark Tower -sarjan (suomeksi Musta torni) tekemisestä. Pilottijakso kuvattiin viime toukokuussa ja kesäkuussa Kroatiassa.

– Pilotin budjetti oli valtavan iso, joten lähtökohtaisesti Amazon on hyvin sitoutunut sarjan tekemiseen. Yleinen ilmapiiri työryhmässä on se, että eiköhän se toteudu, hän totesi.

Parin vuoden päästä Pääkkönen palaa myös kotimaisen elokuvan tähdeksi, sillä tulossa on päärooli Ilkka Remeksen romaaneihin perustuvissa jännityselokuvissa.

Edellisen kerran Pääkkönen kuvasi elokuvaa Suomessa viisi vuotta sitten. Silloin työn alla oli roiston rooli Vares – Sheriffissä.

– Itselleni oli itsestäänselvää, että jossain vaiheessa palaan Suomeen tekemään elokuvaa. Oli jo aikakin! Pääkkönen iloitsi IS:lle joulukuussa.

Aiheesta kertoi Suomessa ensimmäisenä elokuvasivusto Episodi.