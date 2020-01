Ensitreffit alttarilla -sarjasta tuttu eroasiantuntija Marianna Stolbow: Avioero!

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow on eronnut miehestään.

Parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow on hakenut avioeroa yhdessä miehensä kanssa.

Eroasiantuntija ja kirjailija Marianna Stolbow on eronnut miehestään. Helsingin kärjäoikeuden tietojen mukaan pariskunta on jättänyt erohakemuksen yhdessä 27. joulukuuta 2019.

Ilta-Sanomat tavoitti Stolbowin puhelimiste, mutta hän ei halunnut kommentoida eroa.

Marianna Stolbow on tullut tutuksi huippusuositusta Ensitreffit alttarilla -rakkausrealitysta, jossa hän on toiminut asiantuntijana usean kauden ajan. Yli kymmen vuotta eroauttamistyön parissa työskennellyt Stolbow on kirjoittanut useita kirjoja eroamisesta. Hän järjestää myös parisuhde- ja eroseminaareja.

Stolbow on eronnut jo kerran aiemmin 29-vuotiaana. Tästä liitosta hänellä on yksi tytär. Kahden vuoden kuluttua Stolbow meni uudelleen naimisiin nykyisen kumppaninsa kanssa. Pari sai yhdessä kaksi lasta, tyttären ja pojan.

Stolbow on vuonna 2018 kertonut Hyvä Terveys -lehden haastattelussa, että jos hän eroaisi uudelleen, hän ei vaatisi itseltään mitään vuoteen. Hän ei olisi reipas eikä kiirehtisi elämässä eteenpäin.