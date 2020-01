Venäläinen mallikaunotar loukkaantui hengenvaarallisesti mystisissä olosuhteissa – löydettiin puolialastomana kadulta

Malli Ksenia Puntus loukkaantui vakavasti oudossa onnettomuudessa.

Venäläismalli Ksenia Puntus, 21, taistelee hengestään moskovalaisessa sairaalassa lauantaina tapahtuneen onnettomuuden jälkeen, kertovat New York Post ja Fox News.

Menestyksekästä uraa mallimaailmassa luoneen Puntusin uskotaan pudonneen miesystävänsä asunnon ikkunasta lauantaina aamuyöllä. Fox Newsin mukaan katusiivooja löysi hädin tuskin tajuissaan olleen puolialastoman mallin verisenä moskovalaisen asuintalon edustalta neljän aikaan aamuyöllä.

Toistaiseksi on epäselvää onko kyseessä onnettomuus, vai työnnettiinkö malli ikkunasta. Amerikkalaismedian mukaan poliisi tutkii tapausta, mutta toistaiseksi ketään ei ole pidätetty tapaukseen liittyen.

– Naisen löytänyttä siivoojaa ja talon omistajaa on kuultu. Ksenia Puntusta ei voida kuulustella hänen terveydentilastaan johtuen, poliisi on kommentoinut tapausta Komsomolskaja pravda -lehdelle.

Myös naisen miesystävää Andrei Bakovia on kuultu tapaukseen liittyen. Hänen kerrotaan olleen kotona onnettomuushetkellä.

New York Postin mukaan mallilla on hengenvaarallisia vammoja päässään ja rintakehässään. Tämän lisäksi hänen kylkiluunsa, jalkansa ja lantionsa murtuivat pudotuksessa. Mallin manageri on kertonut venäläismedialle Puntusin olevan teho-hoidossa.

– Hän on tajuissaan, mutta ei pysty puhumaan päähän kohdistuneista vammoista johtuen, mallin manageri on kommentoinut.

Ksenia Puntus on nähty muun muassa arvostettujen Vogue- ja Tatler-lehtien muotikuvauksissa. Hänen miesystävänsä Andrei Bakov on palkitun venäläisohjaaja Nikita Mihalkovin lapsenlapsi.

Mallin ystävät ovat kertoneet julkisuudessa hänen olleen juhlimassa perjantain ja lauantain välisenä yönä. Ystävät epäilevät, että malli pahoinpideltiin ja pahoinpitely lavastettiin onnettomuudeksi. He ovat kertoneet julkisuudessa, että Puntus löydettiin aivan asuintalojen lähellä olevasta pusikosta.

Ystävien mukaan Puntus ei kuitenkaan käytä päihteitä, joten perhe ja ystävät eivät usko, että Puntus olisi ollut onnettomuushetkellä päihtyneenä.

– Ksenia ei käytä huumeita, joten tiedämme, että jotakin väärää on tapahtunut. Muut juhlissa olijat ovat kertoneet saattaneensa Ksenian poikaystävänsä kotiin, ystävät ovat kertoneet.