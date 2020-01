Konkurssin partaalle ajautunut luksusbloggaaja Isabella, 28, erosi miljardöörimiehestään – ruotsalaiskaunottaren loistelias elämä on murentunut pala palalta

Isabella Löwengrip, 28, on kerryttänyt itselleen miljoonaomaisuuden blogillaan ja kosmetiikkabrändillään.

Ruotsalaisbloggaaja Isabella Löwengrip, 28, kertoo Instagramissa eronneensa miljardööri Erik Selinistä.

Ruotsalainen bloggaaja ja yrittäjä Isabella Löwengrip, 28, on eronnut miesystävästään Erik Selinistä, 52. Löwengrip kertoi suru-uutiset omalla Instagram-tilillään sunnuntaina.

– Erik ja minä olemme päättäneet lopettaa suhteemme. Tämä oli tietenkin vaikea päätös, mutta olen kiitollinen löytämästämme ystävyydestä, joka tulee kestämään koko loppuelämän, Löwengrip kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Erik Selin on ruotsalainen miljardööri. Hän omistaa suuren osuuden SATO-asuntosijoitusyhtiöstä ja on myös sen hallituksen puheenjohtaja. Selinin nettovarallisuudeksi on vuonna 2020 arvioitu noin 3,4 miljardia Yhdysvaltojen dollaria.

Isabella Löwengripille kulunut vuosi on ollut raskas. Miljoonaomaisuuden sosiaalisen median ja Löwengrip-kosmetiikkabrändinsä avulla luonut nainen on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin ja marraskuussa hän joutui irtisanomaan valtaosan Löwengrip Invest -yrityksensä työntekijöistä.

– Näiden päätösten tekeminen on ollut yksi vaikeimpia asioita, joita olen ikinä joutunut tekemään. Entistä vaikeampaa siitä teki se, että jouduin katsomaan heitä silmiin ja kertomaan, että heidän täytyy lopettaa työt, nainen kommentoi irtisanomisia blogissaan marraskuussa.

Vuonna 2018 Löwengripin Pohjoismaissa menestynyt kosmetiikkabrändi lanseerattiin myös Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kiinassa ja siitä oli tarkoitus tulla maailmanlaajuinen menestys. Vielä maaliskuussa 2018 ruotsalainen talouslehti Veckans Affärer luokitteli Löwengripin Ruotsin talouselämän vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi.

Löwengripin Amerikan valloitus ei kuitenkaan ottanut tuulta alleen, sillä myynti Yhdysvalloissa ja Australiassa osoittautui lopulta liian kalliiksi ja naisen sijoitukset eivät onnistuneet. Lopulta Löwengrip ajautui lähelle konkurssia sekä henkilökohtaista vararikkoa.

– Nyt vähennämme kuluja ja elämme säästöillä niin kauan, että alamme tehdä jälleen rahaa. Siihen menee hetki. Vaikeinta on, että näen tämän suurena epäonnistumisena, että joudun vetäytymään kaikesta, mitä olen aloittanut, Löwengrip purki tuntojaan blogissaan konkurssiuutisten jälkeen lokakuussa.

Löwengrip tunnetaan sosiaalisessa mediassa yltäkylläisestä luksuselämästään. Hän asuu Tukholman ulkopuolella sijaitsevalla Lidingön saarella noin 2,8 miljoonan euron arvoisessa asunnossa. Löwengripin blogi on Pohjoismaiden luetuimpia.

Löwengrip on kahden lapsen äiti ja hän on eronnut lastensa isästä. Lapset viettävät vuoroviikoin aikaa äidillään ja isällään. Hän on myös kertonut julkisuudessa avoimesti, ettei ole tekemisissä vanhempiensa kanssa.