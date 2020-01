Torille! Bachelor-kaunotar esitteli poikaystävänsä somessa – suomalaiset hieraisivat silmiään: uusi rakas on viime kauden SM-liigan tähti

Amerikkalainen tosi-tv-tähti Haley Ferguson seurustelee suomalaisen AHL-pelaajan kanssa.

Amerikkalaisesta The Bachelor -sarjasta tuttu Haley Ferguson on julkaissut Instagram-tilillään kuvan uudesta poikaystävästään. Kuvassa Ferguson hymyilee sohvalla poikaystävänsä kainalossa. Yksi seikka kiinnittää huomion: tosi-tv-kaunottaren uusi poikaystävä on suomalainen AHL-pelaaja Oula Palve.

Myös kuvateksti on kirjoitettu suomeksi.

– Poikaystävä, pilates-ohjaajana työskentelevä Ferguson hehkuttaa.

Fanit onnittelivat naista uudesta suhteesta. Myös Fergusonin suomalaiset seuraajat innostuivat kommentoimaan kuvaa.

– Haluaisin sanoa, että suomalaiset miehet ovat parhaita, mutta itse olen se, joka avioitui britin kanssa, eräs seuraaja kommentoi.

– Sait itsellesi suomalaismiehen! Hyvä valinta, toinen kirjoittaa.

Kyseessä on ensimmäinen yhteiskuva, jonka Ferguson on julkaissut Instagram-tilillään. 27-vuotias entinen SM-liigan tähtihyökkääjä Palve teki NHL-sopimuksen Pittsburgh Penguinsin kanssa viime vuonna. Hän on pelannut lähinnä AHL-joukkue Wilkes-Barre/Scranton Penguinsissa.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta amerikkalaisohjelmassa yhdessä siskonsa Emily Fergusonin kanssa. Haley nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että Bachelor In Paradise -sarjassa. Kaksosilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?.