Kuninkaallinen perhe kokoontuu kriisikokoukseen Harryn ja Meghanin päätöksestä – näihin asioihin tulee selko: suora lähetys klo 12

Iso-Britannian kuninkaalliset kokoontuvat tänään kuningatar Elisabetin kartanossa Sandringhamissa. Kuningatar haluaa saada selvyyden Sussexin herttuaparin kohtaloon hovin riveissä.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ravistelivat brittimonarkiaa keskiviikkona ilmoittamalla, että he aikovat astua syrjään brittihovin ytimestä ja asua jatkossa myös Pohjois-Amerikassa.

Kuninkaallinen perhe pitää maanantaina kello 16 Suomen aikaa historiallista kriisikokousta kuningatar Elisabetin kartanossa Sandringhamissa. Kuningatar haluaa saada selkeyden Sussexin herttuaparin uusiin rooleihin Iso-Britannian kuninkaallisessa perheessä.

Läsnä ovat kuningattaren ja Harryn lisäksi myös ainakin Harryn isä, prinssi Charles sekä veli, prinssi William.

Herttuatar Meghan ei kuitenkaan aio palata Isoon-Britanniaan hätäkokousta varten. Sisäpiirilähteet kertovat Hello-lehdelle, että Meghan aikoo tiettävästi osallistua kokoukseen puhelimitse Kanadasta, minne hän lensi torstaina vietettyään Britanniassa vain kolme päivää.

Kuninkaallinen perhe kokoontuu kriisikokoukseen maanantaina kuningattaren tahdosta.

Kriisikokouksessa saadaan toivon mukaan vastauksia siihen, mitkä ovat Sussexin herttuaparin roolit hovissa tulevaisuudessa. Lehtitietojen mukaan kokouksen asialistalla ovat muun muassa herttuaparin tulevat tittelit, kuninkaalliset velvollisuudet, perheen julkisuuskuvan hallinta sekä se, miten parin niin kutsuttu taloudellinen itsenäisyys toteutuu käytännössä. Kokouksessa keskustellaan myös herttuaparin asumis- ja turvallisuusjärjestelyistä.

– Sussexin herttuan ja herttuattaren roolien muuttaminen monarkian sisällä sekä työelämässä vaatii useita monimutkaisia ja harkittuja keskusteluja. Seuraavat vaiheet sovittaneen tässä kokouksessa, hovin sisäpiiristä kerrotaan Hello-lehdelle.

Mikäli yhteisymmärrystä herttuaparin tulevaisuudesta ei synny eikä kuninkaallinen perhe anna siunausta Harryn ja Meghanin perääntymiselle, se saa herttuaparin näyttämään ulospäin brittihovin marttyyreiltä. Monarkia kokee samalla imagokolauksen näyttäessään vanhanaikaiselta instituutiolta.

Sussexin herttuapari ei halua luopua titteleistään, mutta haluaa pienentää roolejaan hovissa. Brittiläinen kuninkaallisasiantuntija Peter Hunt kuitenkin arvioi Ilta-Sanomille lauantaina, että Harry ja Meghan saattavat kohun seurauksena menettää kuninkaalliset tittelinsä.

Titteleiden menettäminen tarkoittaisi sitä, että herttuapari olisi jatkossa hovin nokkimisjärjestyksessä jopa prinssi Andrew’n tyttäriä prinsessa Beatricea ja prinsessa Eugenieta alempana.

Herttuapari aikoo tulevaisuudessa pyrkiä taloudelliseen riippumattomuuteen. He kertoivat lopuvansa kruunun tuesta, joka on noin 5 prosenttia herttuaparin tuloista. Loput 95 prosenttia tuloistaan talous saa suoraan prinssi Charlesilta, joka puolestaan saa rahat Cornwallin herttuakunnalta.

Joidenkin tietojen mukaan prinssi Charles olisi kiristämässä rahahanoja, mikäli pari luopuu edustustehtävistä. Maanantaisessa kokouksessa tehdään mahdollisia ratkaisuja sen suhteen, kuka rahoittaa tulevaisuudessa herttuaparin menot.

Brittimedian tietojen mukaan Sussexin herttuapari on kaikessa hiljaisuudessa tehnyt suunnitelmia tulevaisuuden varalle. The Guardian -lehti paljasti, että pari on rekisteröinyt itselleen ”Sussex Royal” -tavaramerkin, jonka alla he työstävät nyt erinäisiä projekteja.

Times-lehti puolestaan tiesi kertoa, että Meghan on allekirjoittanut sopimuksen viihdejätti Disneyn kanssa. Sopimus pitää sisällään ääninäyttelijän roolin julkisesti nimeämättömään Disneyn tuotantoon.

Kuningatar on ollut selvä, että kuninkaallisen perheen jäsenet eivät hyödy asemastaan. Herttuaparin pyrkimykset taloudelliseen itsenäisyyteen ovat ristiriidassa tämän seikan kanssa. Sen arvellaankin olevan kuninkaallisen perheen suurimpia pelkoja, että ”toinen jalka sisällä, toinen ulkona” -lähestymistapa kuninkaalliseen elämään osoittautuu toimimattomaksi.

Harryn ja Meghanin satuhäistä alkanut saaga päättyi täydelliseen välirikkoon kuninkaallisen perheen kanssa.

Tulevaisuudessa pari aikoo asua osan aikaa vuodesta Pohjois-Amerikassa joskaan ei tarkenna, onko tulevana osoitteena Kanada vai Yhdysvallat. Harry ja Meghan kuitekin toivovat saavansa pitää nykyisen kotinsa Frogmore Cottagen, jonka he ovat saaneet lahjaksi kuningattarelta. Maanantaisessa kokouksessa saadaan toivon mukaan lisätietoja parin asumisjärjestelyistä.

Britit sen sijaan eivät ole tyytyväisiä herttuaparin alati muuttuviin asumisjärjestelyihin, sillä Harry ja Meghan tuhlasivat hulppean kotinsa kunnostamiseen jopa 2,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja.

Yksi selvitettävä seikka on myös herttuaparin turvallisuuden takaaminen. Kuninkaallisen perheen jäsenet ovat oikeutettuja verovaroin kustannettuun ympärivuorokautiseen suojeluun kotona sekä ulkomailla. Brittimedioiden mukaan on selvää, että herttuapari säilyy asemansa vuoksi suojelun alaisena myös tulevaisuudessa.