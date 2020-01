Kauhua kylväneen Joker-elokuvan päätähti pidätettiin kesken mielenosoituksen – tekikö hän sen tarkoituksella?

Joaquin Phoenix pidätettiin ilmastomielenosoituksessa.

Kolmesti Oscar-ehdokkaana ollut Joaquin Phoenix on viimeisin julkkis, joka on pidätetty Jane Fondan organisoimassa ilmastomielenosoituksessa, joita on pidetty Washingtonissa perjantaisin jo 14 viikon ajan. Poliisin hoteisiin ovat joutuneet myös näyttelijä Martin Sheen ja Fonda itse.

Independent-lehti kertoo, että Phoenix oli niiden 147 ihmisen joukossa, jotka otettiin kiinni viime perjantaina.

Ennen poliisin väliintuloa Phoenix oli puhunut ihmisille liha- ja meijeriteollisuudesta ja kehottanut kaikkia alkamaan vegaaneiksi.

– Mielestäni ympäristökeskustelussa ei huomioida tarpeeksi sitä, että liha- ja meijeriteollisuus on kolmanneksi suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja, näyttelijä totesi.

– Joskus me ihmettelemme, mitä voisimme tehdä taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan? On jotain, mitä voitte tehdä tänään, juuri nyt ja huomenna. Päättäkää, mitä syötte.

– Itse olen kamppaillut sen kanssa, mikä olisi minun panokseni. On asioita, joita en voi välttää – minähän lensin tänne eilen – mutta voin aina muuttaa ruokailutottumuksiani, näyttelijä totesi.

Phoenix puhui samasta asiasta jo Golden Globe -gaalan palkintopuheessaan. Hän kiitteli järjestäjää siitä, että se tarjosi vierailleen vegaanista ruokaa.

– Haluan kiittää HFPA:ta siitä, että he ovat tiedostaneet linkin lihakarjankasvatuksen ja ilmastonmuutoksen välillä. Tämä on voimakas viesti. On hienoa, että ihmiset ovat antaneet tukensa Australialle, mutta voimme tehdä paljon enemmänkin, Phoenix jutteli saatuaan palkinnon.

Takaisin Washingtoniin.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka poliisi ottaa Phoenixin kiinni tämän kävellessä muiden kanssa kohti kongressin portaita.

Pääkaupungin poliisi kertoi The Hollywood Reporterille, että kyseessä oli laiton demonstraatio ja siksi virkavallan piti toimia.

Toimet eivät lopulta olleet kovin kummoisia. Pidätetyt vietiin hieman sivummalle ja heille määrättiin pieni takuumaksu, jonka jälkeen heidät päästettiin vapaiksi.

Aivan kuin julkkikset olisivat suunnitelleet asian etukäteen. Tietäen, että pidätys nousee otsikoihin ja heidän ajamansa asia saa näkyvyyttä.