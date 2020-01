Eva Wahlström avautuu tv:ssä avioliittonsa poikkeuksellisesta alusta – oli juuri eronnut lapsensa isästä, kun tapasi naimisissa olevan Niklaksen

Tänään maanantaina esitettävässä Kimpassa-ohjelmassa Mikko Kuustonen ja Hanna Brotherus vierailevat Eva Wahlströmin ja Niklas Räsäsen luona Loviisassa.

Kaksi nyrkkeilijää, kaksi ammattilaista. Eva Wahlström on Suomen menestynein naisnyrkkeilijä. Kahden EM-hopean jälkeen 39-vuotias iski itsensä huhtikuussa ensimmäiseksi ammattilaisnyrkkeilyn maailmanmestaruuden voittaneeksi suomalaiseksi.

Myös Räsänen, 33, on ammattilaisnyrkkeilijä. Hän on voittanut ammattilaisurallaan 13 ottelua, joista seitsemän tyrmäyksellä. Takkiin on tullut kaksi kertaa.

Mikko Kuustosen ja Hanna Brotheruksen kesäinen vierailu on täynnä iloisia hetkiä ja vitsailua, mutta myös painavaa puhetta ja pohdintaa elämän varjoisemmista puolista ja siitä, kuinka niistä selvitään.

Wahlström ja Räsänen ovat olleet naimisissa vuodesta 2016 saakka.

Rakkaus syttyi, kuinkas muutenkaan, nyrkkeilysalilla.

– Pystyin ammentamaan siitä voimaa. Nyrkkeily kulki hyvin. En ole koskaan nyrkkeillyt niin hyvin, kuin silloin rakastuneena, Wahlström muistelee.

Parilla oli kuitenkin paljon pohdittavaa suhteen alussa.

– Totuus oli, että olimme molemmat suhteessa. Niklas oli naimisissa ja mulla oli juuri loppunut suhde lapseni isään. Mutta rakkaus oli liian vahvaa, vaikka yritimme pysyä erossa. Yksi ilta sitten juttelimme, että miten toimimme, ettemme loukkaisi ketään. Pussailemiseksi se meni, Wahlström valottaa ensimmäisiä hetkiä.

– Niklas erosi sitten heti kun tavattiin. Mutta niin iso kuin se rakkaus olikin, en ole koskaan voinut niin huonosti. Siihen liittyi niin paljon ihmisiä, lapsia ja niiden elämä. Erittäin vaikeita asioita.

Niklas ei halua romantisoida liikaa tapahtumia.

– Olen pohtinut tätä paljon. Nykypäivänä eroja on hurjasti. Perustellaan, että mies jätti perheensä rakkauden takia. En halua romantisoida sitä puolta, sillä joskus se mikä näyttäytyy rakkautena, ei todellisuudessa olekaan sitä.

Wahlströmin ja Räsäsen rakkaus oli kuitenkin totta, eikä tarua.

Suhdetta on rakennettu vaikeimman kautta, sillä Räsänen masentui vakavasti.

– Oli avioero. Sitten alkoi ura nousta ja tuli julkisuutta. Entiset haukkujat olivatkin yhtäkkiä frendejä. Sitten alkoivat vaikeudet ja ura sukelsi. Ihmiset sanoivat taas, että tiesinhän, että tosta ei ole mihinkään, Räsänen kertoo.

Mies kertoo olleensa pahasti loppuun palanut, masentunut ja ahdistunut.

– Nyrkkeilyllisesti olin tilassa, jossa jouduin hiillostamaan itseäni – myös kehässä.

Kuustonen kuuntelee nyrkkeilijän keromusta vakavana. Kysyy hiljaa: ”mikä pitää sinut tasapainossa?”

– Jeesus, Räsänen vastaa miettimättä hetkeäkään.

– Kaikki on kokeiltu. Mikään muu ei toiminut. Tulin jo nuorena uskoon, kun tapahtui niin paljon. Oli pitkiä masennusjaksoja ja toivoin, että joku päivä näen kirkkaampia päiviä.

Wahlström pitää miehensä uskoa hienona asiana.

– Siinä on hienoja arvoja ja rauhoittavia tekijöitä: rakkaus, armo ja anteeksianto, joita arvostan tosi paljon, Wahlström näkee.

Hakiko Räsänen koskaan muuta apua ahdistukseensa? Kyllä, mutta siitä ei tullut mitään.

– Menin lääkäriin ja ensimmäiseksi sain reseptin. Päätin, että niitä nappeja en ota ja revin reseptin. Monta vuotta oli itsetuhoisia ajatuksia, mutta mun tieni oli, että ei lääkkeitä.

Suhteelle Räsäsen sairaus oli aluksi kova paikka.

– Niklas muuttui kriittiseksi ympäristöään kohtaan.

– Musta tuntui, että tuhoan kaiken, Räsänen huolehti.

– Niklas teki kaikkensa, että olisin lähtenyt. Iloinen luonne muuttui. Hänestä tuli tuomitseva ja negatiivinen. Se oli vaikeaa aikaa. Jos olisin vain ymmärtänyt. Ajattelin vain, että mies on muuttunut mulkeroksi, Wahlström paljastaa.

– En luottanut ihmisiin. En saanut kiksejä mistään. Se oli surullinen tila. Mulla on kaikki, mitä haluan, mutta mulla ei ollut mitään.

Lopulta Wahlström ymmärsi, mistä kenkä puristi.

– En silti kertaakaan kyllästynyt. Niklas on vakava ja hauska. Villi ja äärimmäisen luotettava. Rakkauttamme on vaikea kuvata, se tunne on niin vahva. Ollaan kasvettu yhteen.

Samaa sanoo Räsänen:

– Meidän välinen vetovoimamme tulee siitä, minkä läpi on tultu yhdessä.