Muistatko American Pie -elokuvissa ihastuttaneen Jenniferin? Tältä ikonisen MILF-termin ”kantaäiti” näyttää nykyään – näyttelijällä ikää jo 58 vuotta

Näyttelijä Jennifer Coolidge, 57, on ehtinyt urallaan tähdittää lukuisia elokuvia ja televisiosarjoja. Naisen ikonisin roolisuoritus lienee kuitenkin peräisin vuodelta 1999, kun hän näytteli Stiflerin äitiä ensimmäisessä American Pie -elokuvassa.

Ensimmäisessä American Pie -elokuvassa Paul Finch yrittää saada vastakaikua rakkaudelleen ”Stiflerin äidiltä”, Jeanine Stifleriltä, jota Coolidge elokuvassa ja sen jatko-osissa näytteli. Jeanine Stifler ihastuu elokuvasaagan viimeisessä elokuvassa, American Reunionissa Jimin isään, Noah Levensteiniin.

Rooli Stiflerin äitinä lienee edelleen Coolidgen tunnetuin.

Jeanine Stifler -hahmo on jäänyt elokuvahistoriaan alkuperäisen milf-termin ”äitinä”. Eräässä elokuvan kohtauksessa käsikirjoittajat kertovat tämän tarkoittavan ”mother i’d like to f*ck”, eli vapaasti suomennettuna ”äiti, jonka kanssa haluaisin harrastaa seksiä”.

Coolidge on jatkanut seksikkään äidin rooliaan ja hänet on nähty lukuisissa komedioissa American Pien jälkeen. Hän on myös ääninäytellyt monissa piirrossarjoissa sekä -elokuvissa – viimeisimpänä muun muassa The Emoji Moviessa sekä American Dad! -jaksossa.

Tältä Coolidge näytti vuonna 1999, kun ensimmäinen American Pie -elokuva ilmestyi.

Coolidge tähdittää myös hiljattain ensi-iltansa saanutta Like A Boss -elokuvaa Salma Hayekin, Rose Byrnen, Tiffany Haddishin ja Billy Porterin rinnalla. Elokuvan ensi-illassa Coolidge muisteli muun muassa rooliaan klassikkoelokuvassa Blondin kosto, jossa hän näytteli yhdessä Reese Witherspoonin kanssa.

– Muistan nähneeni Reesen lukuisissa elokuvissa jo ennen Blondin kostoa. Tiesin, että hän oli lahjakas. Joten aina, kun kuvasimme hänen kanssaan ajattelin, että hän on todella hyvä. Niin uskottava, näyttelijä muisteli People-lehdelle.

Witherspoon itse paljasti kesällä työstävänsä parhaillaan käsikirjoitusta kolmatta Blondin kosto -elokuvaa varten. Elokuvista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2001 ja sen jatko-osa saapui elokuvateattereihin kaksi vuotta myöhemmin.

Jennifer Coolidge edusti hiljattain Like A Boss -elokuvan ensi-illassa.

Coolidge, 58, ei ole vuosien varrella juuri muuttunut.

Coolidgen rooli Blondin kosto -elokuvien höpsönä kosmetologi Paulinena on lähes yhtä ikoninen kuin naisen rooli American Pie -elokuvissa. Eräs alkuperäisen Blondin kosto -elokuvan ikimuistoisimmista kohtauksista nähtiin, kun Pauline opetti Witherspoonin esittämää Elleä iskemään miehiä ”bend and snap” -tekniikalla.

Coolidge seurusteli vuonna 2001 koomikko Chris Kattanin kanssa, jonka jälkeen hän on viihtynyt sinkkuna. Näyttelijä tunnetaan työstään AIDS- sekä eläinoikeusjärjestöissä.