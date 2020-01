Tatu Sinisalo, 27, ryhtyi toteuttamaan isoisoäitinsä unelmaa ja on nyt yksi Suomen nousevista tähtinäyttelijöistä: ”Laittakaa nimi ylös”

Tatu Sinisalo, 27, on ehtinyt näytellä niin Toni Wirtasta kuin Kari Tapiota. Seuraavaksi hän tähdittää helmikuussa ensi-iltansa saavaa Haloo Helsinki -musikaalia.

Kello on kymmentä vaille yksi iltapäivällä, mutta ulkona hämärtää.

Tatu Sinisalo on paikalla etuajassa, vaikka näyttelijä kertoo vältelleensä ulkoilmaa viimeiseen asti piiskaavan sateen vuoksi. Hänen leveälierinen hattunsa on silti saanut säästä osansa.

Sinisalo potkaisee kenkänsä jaloistaan ja asettuu rennosti risti-istuntaan nojatuolissa, johon mahtuisi helposti toinenkin nuori tähti. Hänen viimeisimmässä työprojektissaan niitä tosin riittää.

Hän on yksi Haloo Helsinki -yhtyeen musiikkiin pohjautuvan Maailma on tehty meitä varten -musikaalin näyttelijöistä, johon on kerätty varsinainen lista teatterimaailman nuoria tähtiä.

– Meillä on ihan mahtava porukka nuoria lahjakkaita tyyppejä ja ja alan paras taiteellinen työryhmä. Kun on tällainen produktio, jossa kaikilla on paljon tehtävää, porukka hitsautuu nopeasti yhteen. Ei noin haastavaa hommaa jaksaisikaan, jos ei tulisi ihmisten kanssa toimeen.

Myös Sinisalon sisar on löytänyt tiensä näyttelijänuralle. –Painakaa nimi mieleen, mies vitsailee.

Musikaali ei kerro Haloo Helsingistä, vaan yhtyeen kappaleiden ympärille on rakennettu täysin oma tarinansa. Jenni Pääskysaaren ja Kiti Kokkosen käsikirjoittaman musikaalin juoni ja henkilöhahmot ovat syntyneet kappaleiden lyriikoiden lisäksi tuhansista fanien lähettämistä kirjeistä ja tarinoista.

Niistä Sinisalo ei voi vielä paljastaa enempää.

– Roolini on melko keskeinen päätarinan kannalta, hän hymähtää ja tempautuu hetkeksi selostamaan, kuinka hienosäätöä musikaalin lauluosuuksien esittäminen on: biisin sanoihin tulee saada sama tunnelataus, joka olisi monologissa tai silloin kun asiasta avautuu toiselle ihmiselle.

Lisäksi täytyy opetella sekä koreografiat että näyttelyosuudet.

– Kappaleet ovat stydiä rokkia, mutta sovitettu niin, että niissä on jotain uutta. Varmasti moni Haloo Helsinkiä aiemmin kuunnellut yllättyy, että niistä saa tällaisenkin version, Sinisalo pohtii.

Hän kertoo, että yllättyneitä olivat myös itse bändin jäsenet, jotka vierailivat ryhmän ensimmäisiä harjoituksia.

Tatu Sinisalo näytteli nuorta Kari Tapiota Olen suomalainen -elokuvassa.

Musiikki kulkee Sinisalon mukana myös vapaa-ajalla. Hän päätyi vuonna 2018 ystävänsä vinkkaamana rockyhtye Kasualisti-yhtyeen laulajaksi, jonka viides single ilmestyi joulukuussa.

– Sanotaan, että laulettavaa riittää, mutta vielä on ääni tallella. Saa nähdä kuinka käy, kun on neljä esitystä viikossa, hän nauraa.

Sinisalolla on takanaan kaksi intensiivistä kuukautta Belgiassa, missä hän suoritti opintonsa loppuun vaihto-opiskelun merkeissä. Joulun alla hän valmistui virallisesti näyttelijäksi, vaikka ensimmäinen musikaali tuli tehtyä jo 17-vuotiaana.

Musikaalikokemuksestaan huolimatta Sinisaloa kiinnostavat eniten tv- ja elokuvaroolit, erityisesti dokumentaariset sellaiset.

– Suurin unelmani olisi näytellä nuorta Loiria, Sinisalo naurahtaa kuin vitsiksi, mutta tarkoittaa joka sanaa.

Sinisalo näytteli Apulanta-elokuvassa Toni Wirtasta (kesk.).

Haave ei ole täysin tuulesta temmattu: Sinisalolla on kokemusta suurten muusikoiden saappaisiin astumisesta. Hän on esittänyt muun muassa Toni Wirtasta Teit meistä kauniin ja nuorta Kari Tapiota Olen suomalainen -elokuvissa.

Suuria persoonia, suuria elokuvia, mutta haasteet eivät pelota Sinisaloa. Hän on jopa kehittänyt oman tekniikkansa historiallisten hahmojen omaksumiseen.

– Käsikirjoitus on tärkeä, mutta vain todella pieni osa henkilön tarinaa. Lukemalla haastatteluja, kirjoja ja katsomalla videoita saan käsityksen henkilöstä kokonaisuutena, hän selvittää ja heittää nopeasti jatkoksi:

– Kaikkia temppuja ei tietenkään voi paljastaa.

Menestyksestään huolimatta Sinisalo on sukunsa ensimmäinen näyttelijä. Toiveammatti on alun perin isoisoäidin peruja.

– Hän halusi näyttelijäksi, muttei koskaan saanut olla. Siihen maailman aikaan se ei ollut mahdollista.

Nyt Sinisalo toteuttaa unelmaa, jota tavoittelemaan on ryhtynyt myös hänen siskonsa.

– Siskoni Katriina ”Kati” Sinisalo seurasi minua alalle. Nyt se on jo lahjakkaampi ja karismaattisempi kuin mä tulen ikinä olemaan, hän virnistää.

– Eli laittakaa nimi ylös. Kuulette meistä vielä.

Sinisalo vetää vaivihkaa kengät jalkaansa. Vajaa tunti on vierähtänyt kuin huomaamatta. Hattukin on ehtinyt kuivua. Nuoren näyttelijän pitää ehtiä vielä toisen työprojektin, Kalifornian kommandon viimeisiin äänityksiin. Muun muassa amerikkalaistubettaja Kian Lawleyn tähdittämä sarja saa ensi-iltansa alkuvuodesta Elisa Viihteellä.

– Olen siinä sarjassa niin sanotusti pahisroolissa. Sellainen pohjanmaalainen kundi, jolla on todella paljon ongelmia. Niin sanotusti toisessa päädyssä näihin muihin rooleihin verrattuna, Sinisalo tempautuu selittämään.

– Mutta mä olen siinä hahmossa ihan mulkku, enkä tule Kianin hahmon kanssa ollenkaan toimeen.

Sinisalo selostaa, kuinka näyttelijäkaarti oli mennyt kuvausten loppuvaiheessa saunomaan. Vasta saunareissulla amerikkalaistähdelle selvisi, ettei Sinisalo ole yhtä ilkeä kuin roolihahmonsa. Tosin pienen mutkan kautta.

– Kyseessä oli Kianin ensimmäinen saunakokemus. Hän oli mennyt saunaan etukäteen ja istunut siellä ilman löylyä ajatellen, että ompas kivaa, Sinisalo kihertää.

– Vielä siinä vaiheessa Kianin ainut kuva musta oli ollut se, kun vittuilen hänelle. No, menimme saunaan vähän myöhemmin ja anoin hänelle, että tästä tulisi mahtavaa. Heitin kolme kauhallista löylyä ja hän juoksi ulos noin kolmessa sekunnissa. Sen jälkeen meistä tuli tosi hyviä kavereita, hän jatkaa jo nauraen.

Sinisalo on silmiin nähden innoissaan myös tästä roolista, oikeastaan kaikista näyttelemiseen tai musiikkiin liittyvästä.

– Mutta jos jotain haluaisin tässä musikaalissa vielä korostaa, hän sanoo, aivan kuin palatakseen takaisin asiaan.

– Niin se on tämä: ihmiset lähettivät yli tuhat henkilökohtaista ja tosi koskettavaa kirjettä, joiden pohjalta myös tämä musikaali rakentui. Se on tosi vaikuttavaa.