Adele törmäsi ikionnelliseen faniin kesken ravintolaillan – keskustelu sai yllättävän käänteen, kun laulajatähti paljasti tarkoin varjellun salaisuuden

Lexi Larson, 19, hehkutti huimasti hoikistuneen Adelen näyttävän upealta ja itsevarmalta hänen törmättyään laulajatähteen Karibialla.

Brittimuusikko Adele, 31, on syksyn mittaan kiinnittänyt niin faniensa kuin myös median huomion huomattavasti muuttuneella ulkonäöllään. Hiljattain The Sun julkaisi kuvia Karibialla lomailevasta laulajatähdestä ja kuvissa huomattavasti hoikistunut Adele näytti silmin nähden nauttivan ajastaan paratiisisaarella.

Adele on viihtynyt Karibialla One Direction -yhtyeestä tutun Harry Stylesin, 25, seurassa. Kaksikon läsnäolo on herättänyt runsaasti huomiota paikallisissa ja hiljattain 19-vuotias Lexi Larson koki elämänsä yllätyksen istahdettuaan samaan ravintolaan supertähtien kanssa.

Tältä Adele näytti vielä muutamia vuosia sitten.

Larson kertoi People-lehdelle antamassaan haastattelussa huomanneensa ensin vain Stylesin istumassa Karibialla sijaitsevassa ravintolassa. Yllätykset eivät kuitenkaan loppuneet siihen, sillä vain hetkeä myöhemmin Adele istahti seurueen Larsonin seurueen kanssa samaan pöytään.

– Hän kysyi, mitä hän voisi tehdä hyväksemme, Larson hehkutti Peoplelle.

– Olimme niin innoissamme. Puhuimme hänen kanssaan hetken ja sitten myös Harry tuli istumaan kanssamme. Otimme kuvan Harryn kanssa ja juttelimme heidän kanssaan noin 15 minuuttia, hän jatkoi.

Psykologiaa yliopistossa opiskeleva Larson kertoi tuoreessa haastattelussa, että seurue keskusteli muun muassa elämästä, yliopisto-opinnoista sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan.

– He enemmänkin kyselivät meiltä asioita. Se oli todella positiivinen kokemus, tosi siistiä, Larson iloitsi.

Adele tuli paljastaneeksi fanilleen, että on laihtunut lähes 50 kiloa.

Myös Larson paljasti, etteivät he olleet alkuun edes tunnistaa Adelea, sillä tähti on pudottanut painoaan roimasti sen jälkeen, kun hän vetäytyi julkisuudesta kaksi vuotta sitten. Adele ei ole julkisuudessa sanonut halaistua sanaa muodonmuutoksestaan, mutta keskustelun lomassa tähti tuli paljastaneeksi, että on todellisuudessa laihtunut lähes 50 kiloa.

– Hän totesi laihduttaneensa noin 46 kiloa ja että kokemus on ollut todella positiivinen. Hän vaikutti onnelliselta ja hän näytti uskomattomalta. Todella itsevarmalta, Larson kertoi Peoplelle.

Larson kertoi, että toisin kuin Styles, Adele ei kuitenkaan suostunut yhteiskuvaan seurueen kanssa. Syy kieltäytymiselle ei kuitenkaan ollut halu suojautua julkisuudelta, vaan tähden seitsemänvuotias Angelo-poika, joka oli hänen mukanaan ravintolassa.

– Hän kieltäytyi, koska hän ei halunnut paparazzien tekevän mitään hullua hänen lapsensa vuoksi, Larson selitti.

Adelen ja Stylesin yhteinen lomamatka on herättänyt runsaasti huomiota brittimediassa. Brittilehti Mirror arvuuttelikin hiljattain, olisiko kaksikko kenties julkaisemassa uutta musiikkia yhdessä.

Alkujaan One Direction -yhtyeestä julkisuuteen noussut Styles julkaisi hiljattain toisen sooloalbuminsa, Fine Line. Adele puolestaan on pitänyt taukoa musiikista sen jälkeen, kun hän julkaisi viimeisimmän albuminsa vuonna 2015. Lukuisia palkintoja voittanut Adele muistetaan muun muassa hiteistään Rolling In The Deep sekä Someone Like You.

Siitä huolimatta, että Adele on pysytellyt viimeiset vuodet varsin piilossa julkisuudelta eikä uutta musiikkia ole kuultu vuosiin, eivät fanit ole unohtaneet laulajaa. Adelea onkin pidetty yhtenä kaikkien aikojen menestyneimmistä naisartisteista.

Adele on voittanut urallaan useita palkintoja, mukaan lukien 15 Grammy-palkintoa. Billboard on nimennyt Adelen kolmesti vuoden artistiksi ja naisen palkintokaapista löytyy myös Oscar- sekä Golden Globe -palkinnot. Ne hänelle toi James Bond -elokuvaa varten sävelletty Skyfall-kappale.