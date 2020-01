Duudsonien HP julkaisi kuvan, jossa makoilee alasti kalliolla: seuraajat häkeltyivät päälaesta varpaisiin tatuoidusta näystä: ”Aamukahvit rinnuksille”

HP Parviainen yllätti seuraajansa rohkealla otoksella.

Alun perin Duudsoneista tuttu Hannu-Pekka ”HP” Parviainen hämmästytti yli 220 000 Instagram-seuraajaansa lauantaina jakamalla itsestään varsin yllättävän otoksen.

Kuvassa HP poseeraa kivellä muina miehinä täysin alasti. Rohkea poseeraus paljastaa miehen tatuointien peittämän vartalon.

Kuva keräsi hetkessä tuhansia tykkäyksiä ja lukuisia sekä ihastelevia että ihmetteleviä kommentteja.

– Mies on kun veistos.

– Entäs se live 24/7? Vois tulla enemmän katsojia kuin saimaannorpalle.

– Vuosikymmenen kuva.

– No mutta hei!

– Olikohan tää nyt ihan tarpeellinen.

Myös muutamat julkisuuden henkilöt ovat kommentoineet kuvaa.

– Aamukahvit läikkyi rinnuksille. Kiva kuva, juontaja Heidi Sohlberg kommentoi nauruhymioiden saattelemana.

Julkkiskokki Tomi Björk tyytyi kommentoimaan otokseen sydämiä.

Posse-ohjelmassa keväällä nähtävä tähti kertoo Instagramin tarinoissaan olevansa parhaillaan Japanin Nisekossa.

HP on esitellyt tatuointejaan aiemmin muun muassa Possessa, jossa mies on vilahtanut useita kertoja ilman paitaa. Hänen kätensä on tatuoitu kokonaan aina olkapäästä kämmenselkään saakka. Myös hänen sormistaan ja rystysistään löytyy tatuointeja. Niitä on runsaasti myös miehen jaloissa, kuten myös keskivartalossa.

HP on esitellyt tatuointejaan tv:ssä aiemminkin, muun muassa 2016. Kuvassa oikealla hänen kanssaan räppäri Juno.

Vajaa vuosi sitten HP esitteli Instagram-tilillään kenties erikoisimman tatuointinsa: koko hänen päänahan peittävän kuvan. Tatuoinnissa on suuri lintu sekä näyttäviä kukkia. HP kertoo kuvatekstissä, että suuri tatuointi vaati kaksi erittäin kivuliasta sessiota, joiden aikana hänen luottotatuoijansa Teemu Brotkin teki kokonaisuuden.

HP Parviainen nousi julkisuuteen rämäpäisistä Duudsoneista. Sittemmin hänet on nähty huippusuositun Possen lisäksi myös esimerkiksi Duudsonit tuli taloon ja Suhdesoppa-ohjelmissa.