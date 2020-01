Meksikolainen saippuaoopperatähti pölähti yllättäen tamperelaiseen saunaan – pulahti järveen bikineissä ja taltioi hyisen kokemuksen Instagramiin

Näyttelijä Nashla Aguilar, 25, jakoi Instagram-tilillään videon, jossa hän kokeilee avantouintia Näsijärvessä.

Meksikolainen saippuaoopperatähti Nashla Aguilar, 25, ihastutti hiljattain Instagram-seuraajiaan julkaisemalla kuvia lumisesta Suomen Lapista. Instagramin perusteella Aguilar on lomaillut Rovaniemellä, jossa nainen on nauttinut talvisista maisemista ja pakkaskeleistä.

Lappi ei kuitenkaan yllättäen ollut Aguilarin ainoa matkakohde. Nainen nimittäin julkaisi Instagram-tilillään otoksia myös Helsingistä sekä Tampereelta, jossa hän oli päätynyt kokeilemaan avantouintia Kaupinojan saunalla hupaisin seurauksin. Aguilar jakoi avantouintikokemuksestaan myös videon seuraajilleen.

– Suomessa ihmiset menevät usein saunomaan ja pulahtavat sitten jäiseen järveen. Tämä tunne oli uskomaton ja tekisin tämän tuhat kertaa uudestaan, Aguilar hehkutti Instagram-päivityksessään.

Videolla näkyy, kuinka bikineihin pukeutunut Aguilar pulahtaa Näsijärveen. Nainen ei kuitenkaan kyennyt kastautumaan kokonaan kylmään veteen, vaan kääntyi kannoillaan lähes välittömästi. Videon lopussa Aguilar poseeraa hymyillen kameralle.

– En tiedä, mitä tässä lopussa tapahtui. Näköjään olen aina valmis valokuvaan, nainen vitsaili Instagramissa.

Viime viikkojen aikana Aguilarin sosiaalinen media on ollut pullollaan matkakuvia naisen Suomen lomalta. Instagramin perusteella hän vietti vuodenvaihteen Tukholmassa, josta hän suuntasi Helsinkiin. Helsingissä Aguilar vieraili muun muassa Tuomiokirkolla sekä erilaisissa kahviloissa ja ravintoloissa.

– Maisema täällä on kaunis, ruoka on erittäin hyvää ja arkkitehtuuri upeaa, Aguilar hehkutti kaupunkia Instagramissa.

Tällä hetkellä Aguilar lomailee Instagramin perusteella Lontoossa. Ennen sitä hän kuitenkin vieraili Lapissa, jossa hän tutustui muun muassa poroihin paikallisella porotilalla. Myös tämän kokemuksen nainen taltioi Instagramiin.

– Ohjasin pororekeä! Ikimuistoinen hetki, hän iloitsi.

Aguilar työskentelee nykyisin näyttelijänä ja juontajana. Hän on tähdittänyt muun muassa meksikolaista La Rosa de Guadalupe -telenovelaa vuosina 2009-2011. Hänen viimeisin roolityönsä on A Bloody Christmas -lyhytelokuvassa, joka sai ensi-iltansa vuonna 2019.

Suomesta ja erityisesti Lapista on viime vuosina tullut monien maailmalla mainetta niittäneiden tähtien suosima lomakohde. Tänä syksynä Suomi ja Lappi saivat erityistä mediahuomiota osakseen, kun tosi-tv:n superähti Kourtney Kardashian vieraili kohteessa. Kardashianin vierailu esitettiin myös suositussa Keeping Up With The Kardashians -ohjelmassa.

Kourtney Kardashian matkusti keväällä Lappiin ja hänen lomansa taltioitiin osaksi Keeping Up With The Kardashians -ohjelmaa.

Myös Kardashian kokeili Aguilarin tapaan avantouintia ja hänen kokemuksensa oli hyvin samankaltainen kuin meksikolaisella saippuaoopperatähdellä.

– Minä pystyin tekemään sen vain kahdesti – jalkani olivat todella kylmät jälkeenpäin ja toisen pulahduksen jälkeen ne olivat tunnottomat, ja luulin, etten enää pääsisi takaisin saunaan, nainen kertoi blogissaan.