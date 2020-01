Raspikurkku Rod Stewart 75 vuotta! Naistenmiehellä on kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa – esikoinen 8 vuotta nykyistä vaimoa vanhempi

75-vuotta täyttänyt veteraanirokkari Rod Stewart nauttii isyydestä ja keikkailusta vielä vanhoilla päivillään.

Yksi rockmusiikin elävistä legendoista Sir Rod Stewart täyttää tänään perjantaina 75 vuotta.

Edelleen ahkerasti keikkaileva Stewart on tunnettu paitsi laulajana ja lauluntekijänä, myös naistenmiehenä. Stewart on nimittäin ollut naimisissa kolmesti ja hänellä on kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa. Miehen ensimmäinen vaimo on Alana Stewart, toinen vaimo Rachel Hunter ja nykyään Stewart on naimissa Penny Lancasterin, 48, kanssa.

Stewart ja Lancaster ovat olleet naimisissa vuodesta 2007 alkaen ja heillä on kaksi lasta. Miehen pisin avioliitto on toistaiseksi ollut liitto Hunterin kanssa. Pariskunta oli naimisissa vuosina 1990-2006 ja myös heillä on kaksi yhteistä lasta, kuten myös Stewartilla ja hänen ensimmäisellä vaimollaan Alanalla.

Rod Stewart on tällä hetkellä onnellisesti avioliitossa Penny Lancesterin kanssa.

Kaikki Stewartin lapset ovat syntyneet varsin erilaisissa vaiheissa hänen elämässään.

Stewart tuli ensimmäisen kerran isäksi vain 17-vuotiaana saadessaan tyttären silloisen tyttöystävänsä Susannah Boffeyn kanssa. Esikoiselle Sarah Streeterille, 55, Stewart ei kuitenkaan koskaan ollut varsinainen isä, sillä pari antoi tyttären pois adoptioon rahaongelmien takia.

Sarah saikin vasta täysi-ikäisenä tietää olevansa rocklegendan tytär. Muusikko on sittemmin korjannut välit vanhimman tyttärensä kanssa.

Sen jälkeen Stewartin ensimmäisestä avioliitosta Alanan kanssa syntyivät jo nyt 40-vuotias seurapiirivaikuttaja Kimberly Stewart ja 39-vuotias Sean Stewart. Neljännen lapsensa Ruby Stewartin, 32, muusikko sai silloisen mallityttöystävänsä Kelly Embergin kanssa. Seuraavan kerran avio-onni kukoisti Rachel Hunterin kanssa, jolloin syntyivät Renee, 27, ja Liam, 25.

Karheasta äänestään tunnettu rokkikukko nauttii isyydestä vielä vanhoilla päivillään.

Nyt Stewart on onnellisesti avioliitossa itseään rutkasti nuoremman 48-vuotiaan entisen alusvaatemalli Penny Lancasterin kanssa. Veteraanirokkari nauttii isyydestä vielä vanhoilla päivillään, sillä 2000-luvun puolella syntyivät nuorimmat lapset Alastair, 12, ja Aiden, 8.

– Ennen Pennyä vannoin, että en enää koskaan mene naimisiin. Mutta tämä yksilö oli vastustamaton, Stewart kertoi aiemmin vieraillessaan Loose Women -keskusteluohjelmassa.

Vuonna 2000 Stewartilla diagnosoitiin kilpirauhassyöpä, joka poistettiin leikkauksessa kaksi päivää myöhemmin. Hänen täytyi opetella laulamaan uudelleen, sillä leikkaus tehtiin kurkun lihasten läpi. Hänellä diagnosoitiin vuonna 2016 eturauhasen syöpä, mutta hän salasi sairautensa ja kertoi siitä julkisuudessa vasta syksyllä 2019, jolloin hän järjesti hyväntekeväisyysgaalan kerätäkseen rahaa eturauhasen syöpää ehkäisevään toimintaan.

Stewart julkaisi omaelämäkertansa Rod: The Autobiography vuonna 2012. Sen jälkeen hän alkoi jälleen julkaista itsetekemäänsä musiikkia ensi kertaa 1990-luvun jälkeen.

Stewart aloitti menestyksekkään soolouransa 1970-luvun vaihteessa. Ennen sitä mies oli mukana muun muassa The Jeff Beck Group ja Faces yhtyeissä. Stewart muistetaan muun muassa hiteistään Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy sekä Sailing.

Vuosien varrella karheasta äänestään tunnettu mies on julkaissut 13 albumia ja tehnyt 19 kiertuetta ympäri maapalloa. Vuonna 2016 Stewartille myönnettiin ritarinarvo. Sir Roderickin ritarinarvon perusteluina ovat palvelukset musiikille sekä hänen panoksensa hyväntekeväisyydessä.