Marja Hintikka löysi vihdoin unelmien kodin – näin kiireinen perhearki Ile Uusivuoren kanssa pyörii

Juontaja Marja Hintikka nauttii nykyään elämästään niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. Pian edessä on suuri muutos, sillä perhe on löytänyt vihdoin unelmiensa kodin.

Pitkästä talvesta huolimatta juontaja Marja Hintikka, 41, hymyilee aurinkoisesti. Kameran edessä seisovan Hintikan katse on kirkas ja päättäväinen, mutta täynnä lämpöä ja leikkimielisyyttä.

– Olen asettanut tälle vuodelle teemaksi armollisuuden ja kiitollisuuden. On ihana pysähtyä ja huomata, että kaikki on hyvin juuri näin, Hintikka iloitsee.

Ja siltä se myös näyttää. Palaset ovat tällä hetkellä enemmän kuin kohdallaan. Kalenteri pursuaa innostavia työkuvioita, mieli on levollinen ja kotona odottaa aviomies, juontaja Ile Uusivuori ja kolme ihanaa lasta.

– Olen opetellut arvostamaan kaikkea, mitä minulla on. Sitä kautta olen päässyt sellaiseen syvään tyytyväisyyteen. Elämä menee hukkaan, jos aina havittelee lisää ja lisää.

Unelmien kotia etsittiin kolmen vuoden ajan. Nyt sopiva asunto on löytynyt.

Muutoksen tuuletkin hieman puhaltavat, mutta onneksi vain positiivisessa mielessä. Hintikka on muuttamassa aviomiehensä ja lastensa kanssa pian uuteen, isompaan kotiin. Hintikka puhkeaa leveään hymyyn kertoessaan asunnosta. Helsingin keskustassa sijaitseva koti on kaikkea, mistä Hintikka on haaveillut: iso, valoisa ja tunnelmallinen.

– Se on unelmieni koti. Heti kun astuin ensimmäistä kertaa asuntoon, niin mietin, että vau. Siellä on sellainen avaruus, valo ja aivan omanlainen tunnelma.

Viisihenkisen perheen nykyinen kolmio Helsingin kantakaupungissa on alkanut käydä ahtaaksi sitä mukaa, kun lapset ovat kasvaneet.

– Syy muuttoon on se, että meiltä on yksinkertaisesti loppumassa tila kesken. Nuorimmainenkaan ei ole enää vauva, vaan jo 2-vuotias, ja alkaa tarvita enemmän tilaa.

Juontajapari Ile Uusivuori ja Marja Hintikka ovat olleet naimisissa vuodesta 2011.

Sopivaa asuntoa etsittiin pitkään, kolmen vuoden ajan. Erityisen kutkuttava on ajatus siitä, että uusi asunto saattaa hyvinkin olla loppuelämän koti.

– Olen ihan fiiliksissä, että meidän ei ehkä tarvitse enää ikinä muuttaa tuolta pois.

Asunto on parhaillaan remontin alla. Muuttamaan päästään toivottavasti hyvissä ajoin ennen kevättä.

– Remontit tuppaavat aina paisumaan. Tämänkin piti olla kevyt pintaremontti, mutta siitä tuli lopulta vähän isompi projekti.

Maaseutuihmiseksi itseään kutsuva Hintikka haaveili pitkään kodista luonnon keskellä. Ratkaisu löytyi, kun perhe osti oman mökin.

– Kotimme on kaupungissa, mutta mökkimme on maaseudulla. Koti kaupungissa on kuitenkin töiden kannalta ihan kiva. Meillä täytyy olla lyhyet välimatkat kaikkialle, jotta arkemme pyörii mukavasti.

–Elämä ei ole niin vakavaa. Sen ymmärtäminen on todella vapauttavaa, Marja Hintikka sanoo.

Unelmakodin lisäksi isoja haaveita on toteutunut myös työelämässä. Ihmisten tarinoita rakastava Hintikka pääsi viime kesänä kuvaamaan omaa Villa Hintikka -ohjelmaansa. Torstaina tv:ssä alkaneessa sarjassa hän saa vieraikseen Suomen kiinnostavimpia kasvoja Sirpa Selänteestä Esko Valtaojaan. Heidän kanssaan vietetään kiireetöntä kesäpäivää syvällisten keskustelujen merkeissä.

Aiemmin Hintikka on tehnyt lähinnä suoria lähetyksiä, kuten omaa Marja Hintikka Liveä ja Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelmaa yhdessä Vappu Pimiän kanssa.

Villa Hintikan tekeminen antoi nopeatempoisiin suoriin lähetyksiin tottuneelle naiselle tilaisuuden hypätä tuntemattomaan.

– Ihmisiltä puuttuu tässä ajassa usein läsnäolon ja pysähtymisen mahdollisuus, mutta vieraani kokivat tulleensa viettämään lomapäivää ohjelmani kuvauksiin. Se oli minulle suuri palkinto.

– Suurin oppi itselleni oli, että meidän pitäisi altistaa itseämme jatkuvasti uusiin kokemuksiin ja jutella rohkeammin erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Se on todella terveellistä ja inspiroivaa.

Ohjelmassa on kyettävä olemaan läsnä ja kuuntelemaan ihmistä aidosti.

– En olisi pystynyt aiemmin tekemään tällaista ohjelmaa. Tämä vaatii ruhjeita omassa sielussa ja tietyt elämänkokemukset, jotta pystyy kohtaamaan ihmiset. Parikymppisenä olisin varmaan juossut mökkilaiturilta pakoon.

Tuleva kevät on täynnä töitä, mutta niihin Marja Hintikka valmistautuu pelkästään innoissaan.

Kuten arvata saattaa, Hintikan arki on varsin vauhdikasta. Perhearjen pyörittämisestä Hintikka antaa ison kiitoksen rakkaalle miehelleen, jonka kanssa hän meni naimisiin 2011. Aivan alusta alkaen he ovat olleet erinomainen tiimi, jota eivät ole pienet tuulet tai isotkaan myrskyt kaataneet.

– Olen aina voinut luottaa Ileen. Hän on aina tehnyt sovitun ja enemmänkin, jo silloin, kun tutustuin häneen töiden kautta.

Parin rakkaus roihahti vuonna 2006, kun Hintikka juonsi YleX-kanavan aamuohjelmaa. Erään kerran muu työryhmä lähti viettämään virkistyspäivää Hintikan jäädessä pitämään iltapäivän lähetystä yhdessä Uusivuoren kanssa. Lähetys sujui liki täydellisesti. Vitsit lensivät ja keskustelu sujui kuin itsestään.

– Ihmettelin heti, että miten tämän ihmisen kanssa on niin helppo olla.

Myös Hintikan äiti oli kuunnellut lähetystä. Seuraavana päivänä hän tarttui puhelimeen ja soitti tyttärelleen.

– Äiti kysyi minulta, että kukas se nuori herra sinun kanssasi siellä radiossa oli, kun teillä meni jutut niin yksiin? Hän vaistosi sen heti. Kyllä äidit tietävät.

Ikä on hionut Marja Hintikasta armollisemman itseään kohtaan.

Nykyään perhe on Hintikalle kaikki kaikessa. Hän on kuitenkin halunnut aina myös luoda uraa ja tarttua uusiin haasteisiin.

– Kun olen töissä, annan kaikkeni. Kun olen kotona, olen kotiäiti. Tykkään molemmista puolista itsessäni. Uuden ajan naisena näen sen, että voin olla mitä tahansa, eikä minun tarvitse mahtua vain yhteen lokeroon.

Toki myös iän tuoma kokemus on kartuttanut itseluottamusta. Mitä vanhemmaksi Hintikka on tullut, sitä enemmän hän on opetellut myös armollisuutta itseään kohtaan.

– Nuorena olin todella mustavalkoinen. Asiat oli aina joko oikein tai väärin, hyvin tai huonosti. Olin todella ankara itselleni.

Juontajana työskenteleminen onkin ollut tärkeä oppiläksy täydellisyyttä nuoresta asti tavoitelleelle naiselle. Suorissa lähetyksissä inhimillisiä erehdyksiä ja pikkumokia nimittäin sattuu tuon tuosta.

– Oivalsin päätyneeni näihin töihin juuri siksi, että minun täytyy altistaa itseäni sellaiselle virheille, jotka ovat esimerkiksi suorissa lähetyksissä ihan väistämättömiä. Kulissien kaatamisesta on tullut minulle omalla tavallaan jopa elämäntehtävä.

Rehellisyys elämää kohtaan on kantanut hedelmää myös sosiaalisessa mediassa, jonne Hintikka jakaa aitoja kertomuksia arjestaan. Niitä, jolloin koti on sotkuinen tai joulun kaikki reissut peruuntuivat, kun lapsi sairastui.

– Ihmiset ovat kiitollisia siitä, että kerromme rehellisesti elämästämme. Aikamme on täyttynyt sellaisesta kulissielämästä. Loppupeleissä kohtaamme kuitenkin kaikki ihan samoja haasteita.

Vappu Pimiä ja Marja Hintikka Vappu ja Marja Live -ohjelmassa viime keväänä.

Tuleva kevät on työntäyteinen, mutta se on pelkästään iloinen asia. Kevään suurin ponnistus on hänen ja Vappu Pimiän suositun Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelman jatkuminen. Suorat lähetykset pyörähtävät käyntiin maaliskuun 19. päivä, ja valmistelut ovat jo kovassa vauhdissa.

– Viime kaudella meillä oli aivan mielettömät vieraat, ja siihen pyrimme nytkin. Olemme jo lähestyneet Tasavallan presidentin kansliaa ja rouva Jenni Haukiota. Olisi mahtavaa saada hänet mukaan ohjelmaan.

Suorien lähetysten ja muiden työprojektien keskellä edessä on muutto ja normaalit lapsiperheen kiireet. Hintikka iloitsee, että kaiken kiireenkin keskellä hän osaa nykyään pysähtyä, hengähtää ja nauttia elämästään täysillä.

– Mitä enemmän minulle tulee ikää, sitä lähemmäs pääsen todellista itseäni. Juureni kasvavat koko ajan syvemmälle, eikä minua saa kaatumaan enää niin helposti.

Joskus myös kunnon annos huumoria auttaa.

– Elämä ei ole niin vakavaa. Jos pyörin palaverissa paita väärinpäin päällä, niin ei se haittaa. Tärkeintä on osata nauraa itselleen. Sen ymmärtäminen on todella vapauttavaa.