Main ContentPlaceholder

Juhlakiertueelle lähtevä taikuri Simo Aalto sai kutsun Amerikkaan

Jaa Facebook Twitter Whatsapp Email Kopioi linkki

Taikuri Simo Aalto lähtee juhlakiertueelle ja yksi kevään kohokohdista on New Yorkin Taikurikongressi. – Olen ensimmäinen suomalainen, joka on saanut kutsun kyseiseen tapahtumaan, Simo Aalto iloitsee.