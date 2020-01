Amerikkalaisen tosi-tv-tähden Lapin-loma muuttui painajaiseksi –”Se oli kuin suoraan helvetistä”

Jillian Michaelsin loma Suomessa ei mennyt aivan putkeen.

Amerikan Suurin pudottaja -sarjan valmentajana tunnettu Jillian Michaels lomaili hiljattain Lapissa. Hän vietti uudenvuoden Suomessa yhdessä tyttöystävänsä Deshanna Marie Minuton ja 7-vuotiaan poikansa kanssa. Unelmaloma muuttui kuitenkin pian painajaiseksi.

45-vuotias fitnessguru vieraili The Wendy Williams Show -keskusteluohjelmassa ja kertoi kauhujen lomastaan.

– Olimme varanneet arktisen safarielämyksen, ja se oli kuin suoraan helvetistä, Michaels vuodatti ohjelman juontaja Wendy Williamsille.

Koko porukka oli Michaelsin mukaan saanut noroviruksen.

– Toivoin, että kyseessä olisi ollut ruokamyrkytys, mutta kahden päivän kuluttua poikanikin sairastui, Michaels kertoi.

– Hän oksenteli joka puolelle mökkiämme: sänkyyn, olohuoneeseen ja kylpyhuoneeseen, hän jatkoi.

Lomailijat ehtivät kuitenkin nauttia arktisista maisemista. Michaelsin tyttöystävä jakoi somessa upeita otoksia. Michaels julkaisi Instagramissa ainoastaan yhden videon, jossa koko porukka jammailee autossa musiikin tahtiin.

– Hyvää uutta vuotta Suomesta! Kaikkea hyvää ja rakkautta tulevalle vuosikymmenelle! Sivuhuomiona: Deshanna ei ole vielä selvinnyt ruokamyrkytyksestä, mutta pikkumies on liekeissä, Michaels kirjoitti videon oheen.

Suurin pudottaja -tähti alkoi tapailla suunnittelijana työskentelevää tyttöystäväänsä erottuaan puolisostaan Heidi Rhoadesista, kertoo People-lehti. Hänellä ja Rhoadesilla on kaksi yhteistä lasta, joista toisen he adoptoivat Haitista vuonna 2012. Michaels ja Minuto ovat seurustelleet reilun vuoden.

Oikeustaistelu painonpudotustuotteista

Jillian Michaels työskentelee myös personal trainerina sekä on markkinoinut omia fitnesspalveluitaan ja -tuotteitaan. Vuonna 2010 hänet haastettiin oikeuteen painonpudotustuotteistaan.

TMZ-sivusto kertoi, että kanteen nostanut nainen väitti Michaelsin Triple Process Total Body Detox & Cleanse -dieettivalmisteen sisältävän myrkyllisiä ainesosia.

Kyseessä ei ollut ainut kerta, kun Michaelsin tuotteiden on väitetty olevan myrkyllisiä ja naista on uhkailtu oikeudella. Kanteen nostanut nainen vaati 10 miljoonan dollarin korvauksia hänen mielestään myrkyllisen tuotteen markkinoimisesta kuluttajille.

Michaelsin julkaisemassa Rajaton-kirjassa hän on kertonut omasta kamppailustaan painonsa kanssa. Hän kertoi painaneensa nuoruudessaan 79 kiloa ja joutuneensa kiusatuksi lihavuudestaan.

– Nenäni oli kuin softball, hän päivitteli Parade-lehdessä ja kertoi myöhemmin käyneensä korjauttamassa sen plastiikkakirurgilla.

Michaels on nähty monissa amerikkalaisissa televisio-ohjelmissa Suurin pudottaja -sarjan lisäksi. Hän on muun muassa tähdittänyt omaa Just Jillian - realityohjelmaa.