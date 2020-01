Toimittaja Sanna Ukkola ja Matias Turkkila eroavat

Sanna Ukkolan ja Matias Turkkilan tiet erosivat.

Toimittaja Sanna Ukkola avautuu poikkeuksellisesti yksityiselämästään.

Ukkola ilmoittaa Twitterissä, että hän on eronnut miesystävästään Matias Turkkilasta. Ukkolan mukaan pariskunta erosi ystävinä.

– En ole koskaan kommentoinut yksityiselämääni mutta koska se näyttää kiinnostavan laajalti niin tiedoksi, että olemme eronneet Matias Turkkilan kanssa. Erosimme ystävinä emmekä kommentoi asiaa tämän enempää, Ukkola kirjoittaa.

Matias Turkkila on tullut tunnetuksi Perussuomalainen-lehden ja Suomen Uutiset -verkkolehden päätoimittajana.

Turkkila on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut puolueen puheenjohtajan Halla-ahon kampanjapäällikkönä. Turkkila on Hommaforumin perustajajäsen.