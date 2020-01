Rob Kardashian taistelee oikeudessa tyttärensä huoltajuudesta – latoi äidin niskaan karuja syytöksiä alkoholinkäytöstä

Rob Kardashianilla on meneillään huoltajuuskiista Dream-tyttärestään.

Rob Kardashian taistelee 3-vuotiaan Dream-tyttärensä huoltajuudesta oikeudessa, uutisoi People. Mies vetoaa kiistassa siihen, että hänen ex-puolisonsa Blac Chyna on kelvoton lapsen huoltajaksi.

TMZ:n haltuun saamien oikeuden dokumenttien mukaan Rob perustelee vaadettaan sillä, että Chyna järjestää jatkuvasti juhlia kotonaan tyttären ollessa paikalla. Rob myös väittää, että Chyna käyttää kokaiinia ja on jatkuvasti humalassa.

Lehden mukaan Rob myös syyttää ex-puolisoaan väkivaltaisesta käytöksestä.

Ex-puoliso syyttä Blac Chynaa liiallisesta juhlimisesta.

Robin mukaan Chynan käytös on vaikuttanut Dream-tyttäreen ja tytär käyttää ronskia kieltä. Robin mukaan tytär on nykyisin myös väkivaltainen muita lapsia kohtaan.

Robin sisko Khloé Kardashian on antanut veljensä väitteitä tukevan lausunnon, jossa väittää, että Dremista on tullut aggressiivisempi. Khloé myös väittää, ettei Dream tahtoisi mennä kotiin Chynan luo.

Rob vaatii, että Chynan oikeutta tavata tytärtä rajoitettaisiin vain viikonloppuihin siten, että paikalla olisi aina lapsenvahti tarkkailemassa tilannetta.

Vuonna 2018 Chyna joutui kohun keskelle, kun hänestä kuvattu seksivideo lähti leviämään sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin.

TMZ-sivuston mukaan video päätyi yllättäen nettiin. Blac Chyna sai nopeasti tietää arkaluontoisen materiaalin kiertävän sosiaalisessa mediassa ja palkkasi itselleen asianajajan. TMZ:n mukaan noin puolitoista minuuttia kestävällä videolla on selvästi nähtävissä Chynan kasvot, mutta ei miehen.

Chynan asianajaja Walter Mosley sanoi helmikuussa 2018 poliisin selvittävän miten video päätyi sosiaaliseen mediaan.

– Tietääksemme video vuodettiin ensin Twitteriin tuntemattomasta lähteestä. Chyna on hyvin vahva nainen ja äiti. Hän käsittelee tapahtunutta kuten kuka tahansa, jonka video on päätynyt koko maailman nähtäville, asianajaja kuvailee Usa Today -sivustolla.

– Videon voi olla julkaissut entinen poikaystävä, tai video on varastettu. Se on voitu lähettää jollekulle, joka taas on julkaissut sen.

Chynan asianajajat ovat vihjailivat sosiaalisessa mediassa uskovansa videon vuotamisen olleen hyökkäys julkkiskaunotarta kohtaan.

– Kostoporno, eli arkaluontoisen kuvamateriaalin levittäminen ilman ihmisen suostumusta, on rikos, asianajajat jyrisevät sosiaalisessa mediassa.

Blac Chynan entinen miesystävä räppäri Mechie on kertonut TMZ-sivustolle esiintyvänsä intiimillä videolla ja olleensa tilanteesta kauhuissaan. Hän myöntää olevansa videon kuvaaja, mutta räppärillä ei omien sanojensa mukaan ole mitään tietoa miten video on päätyi julkisuuteen.

Blac Chyna ja Rob Kardashian vuonna 2016.

Myös Blac Chyna on kiistänyt videon päätyneen kaikkien nähtäville hänen toimestaan. Chyna on TMZ:n mukaan kertonut ystävilleen videon olleen hänen puhelimessaan, mutta puhelinta ei Chynan mukaan ole hakkeroitu. Hän kiistää lähettäneensä tai näyttäneensä videota kenellekään.

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Blac Chynalle tapahtuu vastaavaa. Rob Kardashian julkaisi kesällä 2017 naisen alastonkuvia sosiaalisessa mediassa.

Kuvat ehtivät olla Instagramissa vain hetken aikaa, mutta vahinko oli jo ehtinyt tapahtua. Rob Kardashianilla on sosiaalisessa mediassa miljoonia seuraajia, jotka ottivat alastonkuvista kuvakaappauksia.