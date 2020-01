Adele oli kaksi vuotta sitten uransa huipulla – sitten tähti katosi julkisuudesta täysin: herättää nyt huomiota muodonmuutoksellaan

Laulajatähti Adele jäi kaksi vuotta sitten määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Nyt nainen on herättänyt julkisuudessa huomiota muuttuneella ulkonäöllään.

Jo neljä vuotta on vierähtänyt siitä, kun brittiläinen laulajatähti Adele, 31, julkaisi viimeksi uutta musiikkia. Muun muassa Rolling In The Deep, Skyfall ja Hello -hiteistään tuttu artisti on viimeisimmät vuodet elänyt varsin piilossa parrasvaloilta.

Tältä Adele näytti vielä muutamia vuosia sitten.

Syksyn mittaan Adele on kuitenkin kiinnittänyt niin faniensa kuin myös median huomion huomattavasti muuttuneella ulkonäöllään. Lokakuussa Adele juhli kanadalaismuusikko Draken syntymäpäiviä Hollywoodissa ja tähden huimasti hoikistunut olemus kiinnitti katseet välittömästi.

Uutiset Adelen muuttuneesta ulkomuodosta ovat jatkuneet myös tämän vuosikymmenen puolella. Hiljattain The Sun julkaisi kuvia Karibialla lomailevasta laulajatähdestä ja kuvissa huomattavasti hoikistunut Adele näytti silmin nähden nauttivan ajastaan paratiisisaarella.

Rankka avioero koetteli

Naisen sisäpiiri kertoi lokakuussa The Sunille Adelen todella nauttivan elämästään nyt täysin rinnoin vaikeiden aikojen jälkeen. Laulaja vahvisti huhtikuussa 2019 eronneensa aviomiehestään Simon Koneckista. Parilla on neljävuotias Angelo-poika. He ehtivät olla yhdessä yli seitsemän vuotta.

– Adele on keskittynyt nyt nauttimaan elämästään. Se on hänen elämänsä ykkösprioriteetti tällä hetkellä, Angelon ja äitiyden lisäksi, sisäpiirilähde kertoi The Sunille.

– Hän on oppinut paljon itsestään tänä vuonna. Painonpudotus on tapahtunut kuin itsestään, tähden sisäpiiristä kerrottiin puolestaan Mirrorille.

Adelea ei ole nähty julkisuudessa aikoihin. Tähti on kuitenkin silloin tällöin tallentunut paparazien kameroihin.

Yksityisyydestään hyvin tarkan Adelen viimeiset vuodet ovat olleet vaikeita. Vaikka avioero Koneckista vuoti julkisuuteen vasta viime huhtikuussa, oli parin avioliitto todellisuudessa ajautunut karille jo vuosia aiemmin. Avioeron on kerrottu koetelleen laulajaa paljon.

– Heidän lähimmät ystävänsä tiesivät hyvin, että tällä kertaa he eivät saa välejään selvitettyä, lähde kertoi The Sunille hiljattain.

– He yrittivät vuosia, mutta lopulta täytyy hyväksyä se, että joku asia ei vain toimi.

Takana pitkä keikkatauko

Adele ilmoitti kesäkuussa 2017 jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle keikkatauolle. Hän kertoi asiasta pitkän maailmankiertueensa päätteeksi. Vuosi 2017 oli Adelelle menestyksekäs, sillä hän pokkasi Grammy-gaalassa kaikkiaan viisi palkintoa voittaen jokaisen kategorian, jossa oli ehdolla.

Vuoden 2017 Grammy-gaalassa Adele voitti jokaisen kategoria, jossa oli ehdolla.

Artistin vuonna 2017 alkanut tauko on kestänyt aina tähän päivään saakka. Vuonna 2018 naisen kerrottiin työstävän parhaillaan neljättä studioalbumiaan, mutta Adele itse ei koskaan ottanut huhuihin kantaa.

Vaikka Adele on syksyn mittaan tehnyt paluuta julkisuuteen, ei nainen ole paljastanut juuri mitään tulevaisuudensuunnitelmistaan. Vaikka Adelen viimeisimmän albumin ilmestymisestä on ehtinyt kulua yli neljä vuotta, ei naisen seuraavasta albumista edelleenkään tiedetä mitään.

Huhuja yhteistyöprojekteista

Monet brittilehdet kertoivat viikonloppuna Adelen lomailleen Karibialla yhdessä One Direction -yhtyeestä tutun laulajan Harry Stylesin, 25, kanssa.

Kaksikon yhteinen lomamatka kirvoitti välittömästi huhuja siitä, että brittiartistit työstäisivät kenties yhdessä uutta musiikkia. Styles julkaisi hiljattain toisen sooloalbuminsa, Fine Line, joka on ollut menestys niin kriitikoiden kuin myös fanien silmissä.

Adele on pysytellyt viimeiset vuodet varsin piilossa julkisuudelta.

Vuonna 2018 liikkeellä oli myös huhu, jonka mukaan Adele olisi julkaisemassa kappaleen yhdessä ystävänsä, poptähti Rihannan kanssa. Kaksikon kumpikaan osapuoli ei tuolloin kommentoinut väitteitä eivätkä naiset ole julkaisseet yhteistä tuotantoa tähän päivään mennessä.

Yksi kaikkien aikojen naisartisteista

Siitä huolimatta, että Adele on pysytellyt viimeiset vuodet varsin piilossa julkisuudelta eikä uutta musiikkia ole kuultu vuosiin, eivät fanit ole unohtaneet laulajaa. Adelea onkin pidetty yhtenä kaikkien aikojen menestyneimmistä naisartisteista.

Adele julkaisi ensimmäisen albuminsa, 19, jo vuonna 2008, mutta suuren läpimurtonsa nainen teki vasta toisella studioalbumillaan. Vuonna 2011 ilmestynyt 21-albumi piti sisällään muun muassa hitit Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain sekä Someone Like You.

Vuonna 2015 Adele julkaisi kolmannen studioalbuminsa, 25, mikä on myös naisen viimeisin albumi. Myös kyseinen albumi piti sisällään useita suuria hittejä, kuten Hello, When We Were Young sekä Water Under the Bridge.

Adele pokkasi parhaan alkuperäiskappaleen palkinnon vuoden 2013 Oscar-gaalassa.

Adele on voittanut urallaan useita palkintoja, mukaan lukien 15 Grammy-palkintoa. Billboard on nimennyt Adelen kolmesti vuoden artistiksi ja naisen palkintokaapista löytyy myös Oscar- sekä Golden Globe -palkinnot. Ne hänelle toi James Bond -elokuvaa varten sävelletty Skyfall-kappale.