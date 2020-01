Apocalyptica-tähti Eicca Toppinen lopetti juomisen vuosi sitten – huomasi selvän muutoksen musiikkipiireissä: ”Sitä pidetään säälittävänä”

Eicca Toppisen johtama Apocalyptica on jyristänyt selloillaan jo pian 25 vuotta.

Siitä on pian jo neljännesvuosisata, kun Sibelius-Akatemiasta alkoi kuulua tavallista raskaampaa sellonsoittoa. Pian pitkähiuksinen Eicca Toppinen johdatti Apocalyptican bändikaverit yleisön eteen ja maailma sai ihmeteltäväkseen ilmiön: Plays Metallica by Four Cellos.

Nousu huipulle ja huomion kohteeksi oli nopeaa.

– Meidän viides keikka oli Metallican lämmittelijänä, Toppinen muistelee nyt IS:lle.

Hän näyttää edelleen 44-vuotiaana heviuskottavalta. Hiukset liehuvat pitkinä ja olemus on rocktähtimäisen jäntevä. Takana on Plays Metallica by Four Cellos -20-vuotiskiertue, joka venähti liki kolmen vuoden työrupeamaksi.

– Esiintymisiä piti olla 20–30, mutta niitä oli 230.

Edessä on uuden, jo yhdeksännen studioalbumin julkaisu – ja taas uusi kiertue.

Lähes 25 vuoden aikana Apocalyptica on vakiinnuttanut asemansa kaikkialla, missä raskasta rockia kuunnellaan. Mikä on vuosien mittaan muuttunut?

Ainakin se, että nykyisin yhtyeen jäsenet eivät käytä kiertueella alkoholia. Toppinen on ollut juomatta noin vuoden ajan.

– Keskittyminen, jaksaminen ja uni paranevat, kun ei ole minkäänasteisia krapuloita. Kaikki on helpompaa ja kivempaa.

Eicca Toppinen ja Apocalyptica ovat näyttäneet epäilijöille.

Mutta eikö vanhan sanonnan mukaan juuri kännissä ole kivempaa?

– Hetken ajan on, hän nauraa.

– Eikä me kännissä esiinnytty aikaisemminkaan. Meillä on alusta lähtien ollut perusasenne, että työt tehdään selvin päin. Sen luulisi olevan itsestään selvää, on ammatti sitten mikä tahansa.

Apocalyptican uran aikana suomalainen musiikkimaailma on ammattimaistunut myös siltä osin, että alkoholinkäyttö on vähentynyt. Jos 1980-luvulla oli tavallista, että keikoilla bändit esiintyivät humalassa, niin nykyisin silmin nähden juopuneena lavalle nouseminen on harvinaista.

Toppinen ja kumppanit eivät siis ole lainkaan kummajaisia – raittiit rokkarit ovat 2020-luvulla vallitseva ilmiö.

– Ennen juomista ihailtiin, nyt sitä pidetään säälittävänä – bänditouhuissa ainakin. Jengin kunnianhimo on kasvanut, vastuullisuus siitä, mitä näytetään yleisölle. Myös kilpailu on nykyisin kovempaa. Ei kukaan tule keikalle uudestaan, jos pettyy. Eikä keikka ole hyvä, jos lavalla kaatuillaan pelti kiinni.

Levollisuutta, sitä on Apocalyptican tekemisessä nykyisin ehkä enemmän kuin ennen.

– Kun alamme olla jo vanha bändi, voimme luottaa siihen, että fanipohjaa on.

Tämän Toppinen sanoo toteavasti, faktana. Ei siis lainkaan suosiolla elvistellen, vaikka lause saattaa painettuna sellaiselta näyttääkin.

Raskaan rockin kuuntelijat tunnetaan ylipäätään uskollisena porukkana. Ja kun Apocalyptica on kiertänyt kaikkien levyjensä jälkeen Eurooppaa, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa sekä Aasiaa parin vuoden kiertueen ajan, se tuo bändille uskoa, että heitä kyllä odotetaan keikoille vastakin.

– Aluksi piti todistella, että tämä juttu kantaa.

Apocalyptica esiintymässä Bulgariassa elokuussa 2018.

Keski-ikäistyessään Toppinen on muistellut itseään nuorena bändin johtajana. Se maine, että Apocalyptica tunnetaan taiteellisesti ja muutenkin määrätietoisena bändinä, luotiin jo yhtyeen alkuvuosina.

– Välillä ihmettelen, kuinka luupäinen tuli oltua jo silloin nuorena. En pelännyt mitään, hän naurahtaa.

Esimerkiksi ensilevyn Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos -ensilevyn jälkeen monikansallinen levy-yhtiö vaati yhtyettä tekemään lisää versioita muiden artistien ja yhtyeiden kappaleista.

– Sanoimme monikansallisen levy-yhtiön juristien uhkaillessakin, että ei onnistu. Teemme nyt omaa musaa.

Hittejä ja klassikkoja sovitettuna sellolle – se olisikin varmasti ollut hyvä taloudellinen veto, ainakin lyhyellä tähtäimellä.

Mutta Toppinen ja kumppanit pitivät päänsä. Ja Apocalypticasta muodostui ainutlaatuinen raskaan rockin yhtye, jonka suosio tuntuu kestävän – ihan pitkällä tähtäimellä.

Instrumentaalilevyllä yhtye aloitti – ja sellaisen se taas on nyt tehnyt. Perjantaina kauppoihin ja suoratoistopalveluihin ilmestyvä Cell-0 merkitsee Toppisen mukaan albumina vastaavaa paluuta juurille kuin Metallica -kiertue oli yhtyeelle livenä.

– Rundilla menimme takaisin alkulähteellemme, mutta 20 vuoden kokemuksella.

Vaikka nykyisin moni kansainvälisillä markkinoilla menestyvä hittilevy on tehty tietokoneella kotioloissa, Apocalyptican sellistit Toppinen, Perttu Kivilaakso ja Paavo Lötjönen sekä rumpali Mikko Sirén viettivät aikaa helsinkiläisessä huippustudiossa.

– Musiikissamme on niin paljon kerroksia, että on väliä, missä ja miten levy äänitetään. Oikea tunne ja tunnelma välittyvät vasta, kun soundit ja dynamiikka ovat kohdallaan.

Äänitysten päätteeksi musiikin miksasi muun muassa Red Hot Chili Peppersin, Lana Del Reyn ja Metallican kanssa työskennellyt Andrew Scheps. Varsinaista studiotuottajaa bändi ei palkannut levylleen tällä kertaa lainkaan.

– Emme tarvinneet tuottajaa. Emme halunneet selittää kenellekään ulkopuoliselle, mitä olemme tekemässä.

Bändin pitkän uran aikana musiikkiteollisuudessa on muuttunut paljon. Nykyisin pääosa tuloista tulee kiertueista, levymyynnin merkitys on vähentynyt. Vaikka Apocalyptican levyjä myydään yhä ihan fyysisinä cd- ja lp-levyinä ympäri maailman, bändin kuuntelun pääpaino on suoratoistopalveluissa.

– Hyvä, jos levymyynti kattaa studiokulut, hän hymähtää, ja kokoaa itsensä julistamaan:

– Uskon, että ne, jotka levyn löytävät, rakastuvat siihen!

Eicca Toppinen on vuonna 1993 perustetun Apocalyptican perustajajäsen.

Valittajaksi Toppinen ei kuitenkaan halua ryhtyä. Musiikkibisneksen muutoksille ei yksittäinen artisti voi mitään. Eikä muutosta jarruttaisi haikailu menneeseen.

– Ajattelen mieluummin, että otetaan tästä se hyvä irti, mikä otettavissa on.

Eli Apocalyptica julkaisee nyt instrumentaalilevyn, joka on ”eheä kokonaisuus”. Myöhemmin tänä vuonna saadaan sitten yksittäisinä julkaisuina biisejä, joilla kuullaan myös laulua.

Lista Apocalyptican kanssa levyttäneistä solisteista on jo nyt komea. Mitä teini-ikäinen hevifani Eicca olisikaan mahtanut sanoa, jos olisi saanut tietää levyttävänsä sellollaan yhteisiä biisejä raskaan rockin legendojen, muun muassa Sepulturan Max Cavaleran, Slayerin Dave Lombardon ja Rammsteinin Till Lindemannin kanssa?

– Ei se olisi varmaan uskonut, että näin tulee käymään. Ei tällaisesta ollut silloin aavistustakaan.

Mitä musiikkiura on opettanut?

– Sopeutumista. Muokkaa niitä asioita, joita voit. Sopeudu niihin, joita et voi muuttaa, Toppinen vastaa.

– Paljon on kiinni omasta asenteesta. Jos alkaa valittaa, ja harmittelee, miksi taas ollaan jossain samassa paikassa kuin aikaisemmin, työ muuttuu varmasti raskaaksi. Jos taas suhtautuu kaikkeen mahdollisimman myönteisesti, homma helpottuu: ”Miten siistiä: meitä on tullut 4000 ihmistä katsomaan täällä Irkutskissakin!”

Apocalyptican uusi albumi Cell-0 julkaistaan perjantaina 10. tammikuuta. Apocalyptican ja ruotsalaisen Sabatonin hallikiertue alkaa Sveitsistä 17. tammikuuta.