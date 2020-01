Röyhkeyden huippu? Herttuapari paljasti muuttoaikeensa vain puoli vuotta ökyremontin jälkeen – tuhlasivat taloprojektiin 2,7 miljoonaa euroa verorahoja

Osittain Pohjois-Amerikkaan muuttava herttuapari käytti nykyisen kotinsa Frogmore Cottagen ökyremonttiin jopa 2,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja.

Prinssi Harry ja Sussexin herttua Meghan kertoivat keskiviikkona muuttavansa osittain Pohjois-Amerikkaan. Samalla pari kertoi aikovansa vetäytyä roolistaan brittihovin eturivissä ja ryhtyä ”taloudellisesti itsenäisiksi” – mutta kuitenkin yhä ”kunnioittaa tehtäväänsä palvella kuningatarta ja Kansainyhteisöä”.

Britit pöyristyivät paljastuksesta ja asia on herättänyt saarivaltiossa kiivasta keskustelua. Yllättävästä muuttouutisesta kyseenalaisen tekee se, että heidän nykyisen kotinsa Frogmore Cottagen miljoonaremontti valmistui vain puolisen vuotta sitten.

Herttuapari tuhlasi hulppean kotinsa kunnostamiseen jopa 2,7 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja. Meghan ja Harry maksoivat remontista vain noin 280 000 euroa itse.

Harry ja Meghan pitivät vetäytymisaikeensa salassa jopa kuninkaalliselta perheeltä.

Budjetin ylittänyt jättiremontti herätti viime keväänä runsaasti kritiikkiä, sillä brittikuninkaallisten ylellinen elämäntyyli kustannetaan osittain veronmaksajien varoista. Alun perin nimittäin luultiin, että kuningatar Elisabetin lahjoittama talo kaipaa vain pientä pintaremonttia.

Windsorissa sijaitseva Frogmore Cottage koostui aiemmin viidestä pienemmästä kodista, joissa asui hovin henkilökuntaa. Tiloista remontoitiin yksi isompi koti herttuapariskunnan perheelle. Seinät ja kerrokset uusittiin täysin remontoiden tilalle uusia kylpyhuoneita, makuuhuoneita ja keittiö.

Turvatoimet ovat lohkaisseet myös oman siivunsa remonttibudjetista, sillä Frogmore Cottagen vartiointi työllistää ainakin 20 henkilöä. Asiantuntijat uskovat myös, että taloon on rakennettu salainen sisäänkäynti, jota kautta herttuapari voi tarvittaessa vaivihkaa poistua.

Loppusyksynä mediassa on pohdittu muun muassa sitä, etsiikö pari asuntoa Kaliforniasta, missä Meghan syntyi ja varttui. Aiemmin tällä viikolla muun muassa Daily Mail, The Sun ja Mirror uutisoivat huhuista, joiden mukaan pariskunta aikoisi muuttaa Kanadaan, missä he poikkeuksellisesti viettivät kuuden viikon joululomansa Vancouverinsaarella.

Tulevaisuudessa pari aikoo asua osan aikaa vuodesta Pohjois-Amerikasta joskaan ei tarkenna, onko tulevana osoitteena Kanada vai Yhdysvallat.

– Monien kuukausien pohdinnan ja keskinäisten keskustelujen jälkeen olemme päättäneet tehdä siirtymän tänä vuonna ja astua asteittain uuteen rooliin tämän instituution sisällä, herttuapari kirjoitti virallisella Instagram-tilillään.

– Tämä maantieteellinen tasapaino tulee mahdollistamaan, että kasvatamme poikamme kunnioittamaan kuninkaallista perinnettä, johon hän syntyi, ja samalla se antaa perheellemme tilaa keskittyä uuteen kappaleeseen elämässämme.