Jussi-palkittu näyttelijä Jarkko Lahti saa vauvan – laskettu aika tammikuussa

Jarkko Lahti on voittanut parhaan miespääosan Jussi-palkinnon vuonna 2016 Hymyilevä mies -elokuvasta. Hänen uusin roolityönsä valkokankaalla on Gösta Stenmanin rooli Helene-elokuvassa.

Näyttelijä Jarkko Lahti odottaa puolisonsa kanssa perheenlisäystä.

Jussi-palkittu näyttelijä Jarkko Lahti nähdään pian ensi-iltansa saavassa taiteilija Helene Schjerfbeckistä kertovassa elokuvassa taidekauppias Gösta Stenmanin roolissa. Antti J. Jokisen ohjaamassa Helene-elokuvassa nähdään, kuinka Schjerfbeckin elämä muuttuu, kun taidekauppias löytää hänet ja hänen 159 maalaustaan ja haluaa järjestää suuren taidenäyttelyn.

Jarkko Lahti näki hiljattain elokuvan ensimmäistä kertaa itsekin.

– Ensimmäinen katselu on aina sellainen, että sitä katsoo vähän tarinan ohi ja kriittisesti omaa tekemistään, Lahti myöntää IS:lle elokuvan lehdistötilaisuudessa Helsingissä.

Lahti kertoo Schjerfbeckin olleen itselleen tuttu taiteilijana, mutta hän tutustui taiteilijaan historiallisena henkilönä paremmin elokuvan myötä. Lahti sanoo, että myös tunnettuun taidekauppias Gösta Stenmaniin oli ilo tutustua roolin myötä.

– Stenmanhan oli sellainen hahmo, että hänestä voisi jo itsestään tehdä elokuvan. Hän oli temperamenttinen, rohkea, röyhkeä ja radikaali. Luonnostaan taiteenkerääjä ja -näkijä, joka piti sielua tärkeimpänä asiana taiteessa, vaikka hän osasi myös bisnespuolen, Lahti kuvailee Stenmania.

Näyttelijä Jarkko Lahti (kuvassa etualalla) poseerasi muiden Helene-elokuvan tähtien kanssa lehdistötilaisuudessa. Kuvassa oikealta vasemmalle: Jarkko Lahti, Eero Aho, Krista Kosonen, Johannes Holopainen, Laura Birn ja Antti J. Jokinen.

Lahden henkilökohtaiseen elämään kuuluu hyvää, sillä hän odottaa puolisonsa kanssa perheenlisäystä. Vauvan laskettu aika on tammikuussa. Tuleva pienokainen on Lahden neljäs lapsi. Hänellä on ennestään 14-, 13- ja 8-vuotiaat lapset aiemmasta suhteestaan.

– Olen tällä hetkellä isyyslomalla ja hetken aikaa töistä pois, Lahti kertoo.

– Olen aiempienkin lapsieni kanssa ollut isyyslomalla, mutten näin pitkiä aikoja, Lahti kertoo ja sanoo suunnittelevansa olevansa kotona noin 5–6 viikkoa.

Freelancerina hän pystyy tekemään joitain töitä myös kotoa käsin.

– Päätin jo aiemmin, että vaikka se työrintamalla kostautuisi, niin haluan olla kotona pidempään, kun vielä nelikymppisenä tulee isäksi.

– Nyt se sitten näkyy, miten olen vuosien varrella isänä muuttunut. Vähän kauhulla odotan valvomisia kylläkin. Toisaalta osaan ehkä jo vähän rauhallisemmin ottaa asiat kuin silloin 25-vuotiaana, Lahti arvioi.

Lahti kannustaa myös muita isiä nauttimaan ajastaan pienten lasten kanssa.

– Jokainen tekee omat ratkaisunsa, mutta en ole koskaan katunut sitä aikaa, jonka olen kotona ollut. Sitä aikaa, jonka olen ollut poissa kotoa, olen voinut katua, mutten koskaan kotona ollutta aikaa. Kyllä minä kannustan isiä olemaan messissä.

