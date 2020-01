Prinssi Harry salasi prinssi Williamilta shokkipäätöksensä luopua roolistaan hovissa – veljesten tulehtuneet välit huolestuttavat kuningatar Elisabetia

Prinssi Harry ei kertonut edes veljelleen päätöksestään vetäytyä roolistaan hovissa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan pudottivat keskiviikkoiltana uutispommin julkistaessaan päätöksensä vetäytyä roolistaan hovista.

Prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan eivät Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tietojen mukaan kertoneet etukäteen hoville – eivät edes kuningatar Elisabetille tai prinssi Williamille – aikeistaan julkistaa muuttonsa osin Pohjois-Amerikkaan ja astumisestaan pois hovin ytimestä.

Pari aikoo asua osan aikaa vuodesta Pohjois-Amerikasta joskaan ei tarkenna, onko tulevana osoitteena Kanada vai Yhdysvallat.

BBC:n mukaan Buckinghamin palatsi on ”pettynyt” ja kuninkaallinen perhe ”loukattu”. Lehden hoviasiantuntija Johnny Dymondin kuvailee pettymyksen tasoa hovissa ”melko vahvaksi”.

– Uskon että se indikoi todella vahvaa tunnetta palatsissa tänään – ehkä ei niinkään siitä, mitä tehtiin vaan siitä, miten se tehtiin – ja uskon että konsultaation puute kirpaisee.

– Tämä on valtava railo, jonka toisella puolen ovat Harry ja Meghan ja toisella kuninkaallinen perhe.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat päätöksestään vetäytyä roolistaan hovissa keskiviikkona.

Hovin tiedottajan mukaan keskustelut Sussexin herttuaparin kanssa ovat varhaisessa vaiheessa.

Buckinghamin palatsin entinen tiedotuspäällikkö Dickie Arbiter kuvaili BBC:lle, että päätöksessä Harryn ”sydän hallitsi päätä”.

Hän uskoo, että pariskunnan Archie-vauva oli tärkeä syy päätöksessä.

Dokumentissa Harry & Meghan: An African Journey, joka on kuvattu herttuaparin syyskuisella Afrikan-matkalla, Harry puhuu väleistään veljeensä prinssi Williamiin.

Dokumentissa toimittaja Tom Bradby kysyy Harrylta, että kuinka totta ovat lehtien palstoilla esiintyneet huhut veljesten välirikosta, joita hovi ei ole missään vaiheessa kommentoinut millään tavalla.

– Tähän rooliin, tähän työhön, tähän perheeseen ja sen kokemiin paineisiin kuuluu, että asioita tapahtuu väistämättä. Mutta me olemme veljeksiä. Olemme aina veljeksiä, Harry vastasi.

Prinssi William ja prinssi Harry vuonna 2018.

Harry jatkoi kertomalla kierrellen ja kaarrellen, millaiset välit veljeksillä on tällä hetkellä.

– Olemme kiistatta eri poluilla tällä hetkellä, mutta tuen Williamia aina ja tietääkseni myös hän tukee minua. Emme näe toisiamme yhtä paljon kuin aikaisemmin, koska olemme niin kiireisiä, Harry selvitteli.

– Mutta rakastan häntä kovasti ja suurin osa on keksitty tyhjästä. Veljeksillä on hyvät ja huonot päivänsä.

Williamin ja Harryn tilanne on The Sunin tietojen mukaan huolestuttanut myös kuningatar Elisabetin. Kuningatar aikoo pysytellä kaukana julkisesta likapyykistä, mutta on sisäpiiritietojen mukaan pyytänyt Charlesia hoitamaan tilanteen ja auttamaan veljeksiä korjaamaan välinsä entiselleen.

Prinssi William, herttuatar Catherine, herttuatar Meghan ja prinssi Harry joulupäivänä vuonna 2018.

Huhut veljesten ja heidän puolisoidensa tulehtuneista väleistä alkoivat liikkua vuonna 2018. Ensin puhuttiin vain herttuatar Meghanin ja herttuatar Catherinen viilenneistä väleistä, mutta myöhemmin myös veljesten välien epäiltiin tulehtuneen.

Syksyllä 2018 esiin nousseiden huhujen mukaan Williamin ja Harryn välit viilenivät, kun William ilmaisi huolensa Harryn ja Meghanin suhteen nopeasta etenemisestä.

– William oli vain huolissaan siitä, että suhde oli edennyt niin nopeasti. Koska hän on ehkä maailman ainoa ihminen, jolla on näin läheiset välit Harryyn, päätti William kysyä veljeltään, että onko hän ihan varma asiasta, kun suhde tuntui etenevän todella nopeasti, Vanity Fairin kuninkaallistoimittaja Katie Nicholl kertasi välirikon taustoja tammikuussa 2019 ilmestyneessä Kate ja Meghan: kuninkaallinen välirikko -dokumentissa.

Nicholl totesi, että William oli varmasti tarkoittanut asian veljellisenä neuvona, mutta Harry otti kommentin aivan toisin.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin perheeseen kuuluu myös pieni Archie-poika.

– Harry suojelee Meghania kaikelta, ja hän otti Williamin kommentin osoituksena siitä, että muu perhe ei täysin tukenut tulevaa liittoa. En usko, että veljesten välit ovat olleet samat enää sen jälkeen.

Puheita ja huhuja välirikosta ovat siivittäneet erityisesti muutamat viimeisen vuoden aikana tapahtuneet asiat.

Maaliskuussa hovi tiedotti, että Harry ottaa välimatkaa isoveljeensä ja heidän taloutensa erotettiin omiksi yksiköikseen.

Toukokuussa Harry ja Meghan erosivat prinssiveljesten vuonna 2009 perustamasta The Royal Foundation -hyväntekeväisyyssäätiöstä, jossa he vaikuttivat ennen yhdessä prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry palasivat tiistaina julkisuuteen kuuden viikon lomansa jälkeen.

Lisäksi Harry ja Meghan muuttivat pois Kensingtonin palatsista ja he asuvat tällä hetkellä Windsorin linnan tiluksilla sijaitsevassa Frogmore Cottagessa – kaukana ja erillään Williamista ja Catherinesta ja heidän lapsistaan.

Prinssi Harrya ja prinssi Williamia pidettiin pitkään hyvin läheisinä ja rakastavina veljeksinä, jotka puhalsivat yhteen hiileen. Heitä yhdisti kaiken muun lisäksi heidän äitinsä prinsessa Dianan kuolema, joka on viiltänyt syvät arvet molempiin veljeksiin, eikä sitä kokemusta voi kukaan muu ihminen maailmassa täysin ymmärtää.

Veljesten äiti tuskin olisi halunnut veljesten välien viilenevän. Harry oli Dianan kuollessa 12-vuotias, William 15.

Äidin kuoleman jälkeen prinssi Harryn elämässä alkoi useita vuosia kestänyt jakso, jonka aikana nuori prinssi kantoi kaunaa, vihasi rooliaan julkisuuden valokeilassa, läträsi alkoholilla, rillutteli ja juhli.

Herttuatar Meghanista tuli hyvin lyhyessä ajassa yksi maailman seuratuimmista naisista sen jälkeen, kun hän meni naimisiin prinssi Harryn kanssa.

Williamia puolestaan kasvatettiin kruununperijän rooliin, sillä hän on kruununperimysjärjestyksessä toisena isänsä prinssi Charlesin jälkeen. Hän on joutunut elämään aina vakaata elämää ja pysymään roolissaan ja julkisuudessa.

Kuten Harry kertoi dokumentissa, molemmat prinssit elävät tällä hetkellä hyvin erilaista elämää.

Viimeisimpänä veljesten tulehtuneisiin väleihin on ottanut kantaa Good Morning Britain -ohjelmaa juontava Piers Morgan, joka syyllistää välirikosta herttuatar Meghania.

– Ihmiset sanovat, että olen liian kriittinen Meghan Marklen suhteen – mutta hän lemppasi perheensä, isänsä, suurimman osan ystävistään, ajoi Harryn etäälle Williamista ja nyt saanut hänet irtaantumaan kuninkaallisesta perheestä. Se siitä, Morgan twiittasi.