Nyt puhuu Heidi Nieminen: ”Että ihan kolmen viikon sisällä on tämä kaikki tapahtunut” – eri mieltä eron syystä kuin Toni

Ex-mäkihyppääjä, kiinteistönvälittäjä Toni Niemisen vaimo Heidi Nieminen kommentoi IS:lle parin nykyistä, myrskyisää elämäntilannetta.

Aviopari on muuttanut hiljalleen erilleen. Asia kävi ilmi tiistaina, kun Heidi Nieminen julkaisi Facebookissa päivityksen, jossa hän tarjosi perheen yhteistä Oulun-kotia vuokralle. Myös Toni Nieminen vahvisti tuolloin asumuseron IS:lle ja myönsi myös tapailleensa toista oululaista naista, mutta painotti, ettei suhde ole syy hänen ja hänen Heidi-vaimonsa eroon.

Heidi Nieminen on kuitenkin asiasta eri mieltä.

– Toni muutti toisen naisen luokse, että se on tilanne nyt. Sen vuoksi tosiaan laitoin asunnon vuokralle. Tämähän on minun asuntoni ja saan tehdä tällä ihan mitä haluan. Kyllä minä siitä Tonillekin toki kerroin, Heidi Nieminen sanoi IS:lle keskiviikkona.

– Tosiaan Toni löysi toisen naisen ja lähti sitten sinne. No ei tästä ole kuin pari kilometriä sinne, että hänellä ei ole pitkä matka muuttaa, Heidi Nieminen naurahtaa sarkastisesti.

Heidi ei tahdo kertoa julkisesti, milloin Toni on muuttanut parin yhteisestä kodista pois.

– En ota aikatauluihin kantaa, mutta nopealla aikataululla kävi kaikki.

Heidi Nieminen kertoo aviomiehensä uusien kuvioiden tulleen hänelle täytenä yllätyksenä.

– Kyllä, tämä tuli täysin yllätyksenä. Että ihan kolmen viikon sisällä on tämä kaikki tapahtunut.

Heidi Nieminen ei tahdo kertoa, kuinka sai tietää Toni Niemisen uudesta tapailukumppanista.

– En rupea siihen ottamaan kantaa, sillä se on niin henkilökohtainen asia, mutta tällainen on lyhykäisyydessään tämä tarina.

Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta. Kuopus Elsa syntyi kesällä 2019.

Heidi sanoo, että hänellä itsellään on kaikki tilanteesta ottamatta hyvin.

– Minulla on asunto ja minulla on kaikki ihan hyvin. Elämäntilanteeni ei ole kenestäkään toisesta riippuvainen, niin pystyn menemään ihan normaalisti eteenpäin. Siinä mielessä kiva tilanne.

Heidi ei ole itse jättänyt avioeropapereita. Ja Oulun käräjäoikeudesta selviää, ettei avioerohakemusta ole myöskään kirjattu Toni Niemisen hakemana. Heidi ei tahdo ottaa kantaa siihen, voisivatko hän ja Toni vielä saada suhteensa toimimaan ja välinsä selvitettyä.

– Keskityn nyt vaan ihan omaan tilanteeseeni. Käytän tällä hetkellä kaikki voimavarani lapsiini ja itseeni, Heidi sanoo ja lisää napakasti:

– Ei tässä auta jäädä paskaan rämpimään.

IS tavoitti Toni Niemisen keskiviikkona iltapäivällä kommentoimaan Heidi Niemisen esittämiä väitteitä. Toni Nieminen suhtautui kuulemaansa hyvin maltillisesti.

– Heidi on nyt sitten sanonut, mitä on sanonut, ja sillä hyvä. Itse vihellän tässä kohdin pelin sillä tavoin poikki, että en lähde kommentoimaan julkisesti Heidin puheita ja ylipäätään tätä suhdeasiaa yhtään enempää.

– Sanoin jo, että tapailu toisen naisen kanssa ei ole syy eroomme. Muuta sanottavaa ei nyt ole.

Toni ja Heidi Niemisen liitto kesti viisi vuotta

Toni ja Heidi Nieminen (o.s. Laitila) tapasivat 2014. Häitä tanssittiin syyskuussa 2015. Pari on asunut Oulussa. Toni Niemisellä on neljä lasta: 14- ja 12-vuotiaat tytöt ex-vaimonsa Veera Niemisen kanssa sekä nyt reilun puolentoista vuoden ikäinen Topias ja kesällä syntynyt Elsa. Lisäksi Heidi-vaimolla on kaksi lasta aiemmasta liitosta.