Krista Siegfrids julkaisi rohkean suutelokuvan uuden rakkaansa kanssa – ”Paras joululahja ikinä!”

Krista Siegfrids kertoi uudesta tummasta hollantilaisrakkaastaan ensi kerran viikko sitten. ”Hän on niin kuuma.”

Laulaja Krista Siegfrids julkaisi jouluisen suutelokuvan tuoreen rakkaansa, ”Mr. Amsterdamin” kanssa. Pariskunta antautuu suudelmaan silmät kiinni, kädet toistensa ympärillä.

– Hollannin herkku! Paras joululahja ikinä! Siegfrids kirjoitti kuvatekstiksi.

Taustalla säteilee joulukuusi ja seisoo olkipukki. Laulaja kertoi aiemmin Instagramissa, että hän vietti joulua kotikaupungissaan Kaskisissa Pohjanmaalla. Kuvista päätellen mukana juhli sekä joukko sukulaispikkutonttuja että uusi hollantilaisrakas.

Viikko sitten Krista Siegfrids kertoi löytäneensä uuden rakkauden, hollantilaisen ”Mr. Amsterdamin”. Hän julkaisi kuvia, joissa tummatukkainen komistus on hänen rinnallaan suudelmaan kumartumassa punaisella matolla Dubaissa, missä Siegfrids esiintyi uudenvuodenkonsertissa.

– Sanokaa hei Mr. Amsterdamille! Olen hulluna häneen! Näyttää siltä, että vuosi 2020 tulee olemaan hyvä, Siegfrids kirjoitti.

Instagramin tarinoissa hän julisti, miten on uuden rakkaansa pauloissa.

– Tässä on Mr. Amsterdam. Näen, että hän puhuu minulle, mutten kuule sanaakaan, koska hän on niin kuuma, Siegfrids kirjoitti julkaisemansa videon yhteydessä.

– Okei, olen nolo teini. Enkä ole edes pahoillani, hän jatkaa.

Tuore muiskuttelukuva täytti laulajan kommenttiboksin heti sydämen kuvilla ja onnitteluilla.

– Niin onnellinen puolestasi! kirjoitettiin.

Kommentoijat varoittivat myös Krista Siegfridsiä pilke silmäkulmassa, että kannattaa olla varovainen: miehellä näyttää joulukuvassa olevan sarvet päässä. Joulukuusen yläoksat näyttävän toden totta tässä kuvakulmassa törröttävän miehen otsasta kuin pirunsarvet konsanaan.

– Sarvet on päässä sankarilla, muuan kommentoija totesi.

– Katsoin ensin että tuo mies on Rasmuksen Lauri kun luulin että on sulkia päässä.

Krista Siegfrids kuittasi sarvikommentit nauravalla emojilla ja vastasi toiselle utelijalle, että hänen ”Hollannin herkkunsa” on tutustuttanut hänet toiseen Hollannin herkkuun, stroopwafeleihin eli siirappivohveleihin.

Krista Siegfrids kertoi viime marraskuussa eronneensa pitkäaikaisesta puolisostaan, radiojuontaja ja koomikko Janne Grönroosista. Pari oli naimisissa alle kaksi vuotta, mutta yhdessä peräti 14 vuotta.

– Saimme Jannen kanssa kasvaa aikuiseksi yhdessä. Hän on opettanut minulle paljon ja tehnyt minusta paremman ihmisen. Paljon ollaan koettu yhdessä, alamäkiä ja ylämäkiä, Siegfrids kirjoitti tuolloin.

Siegfrids kertoi IS:lle syyskuussa erostaan ja uudesta elämäntilanteestaan Jossakin vaiheessa Siegfridsistä alkoi kuitenkin tuntua, ettei parisuhde antanut enää sitä, mitä sen piti antaa. Pari ajautui erilleen ja alkoi haluta elämältä erilaisia asioita. Tuntui, etteivät heidän unelmansa enää kohdanneet.

Sinkkukesän ajan Siegfrids panostikin itseensä ja otti kaiken ilon irti vapaudestaan: hän matkusteli ystäviensä kanssa muun muassa Prahassa, Amsterdamissa ja Ibizalla.

– Se on kaksipiippuinen juttu. On outoa, kun on aina yhdessä mietitty, miten asiat tehdään ja nyt voinkin päättää kaikesta itse. Olen nauttinut siitä vapaudesta, ystävien seurasta ja omasta ajastani valtavasti, Siegfrids pohti IS:lle syyskuussa.